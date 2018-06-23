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«Когда брови пострижете?» Яну Кошкину сравнили с разъяренным самураем
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«Когда брови пострижете?» Яну Кошкину сравнили с разъяренным самураем 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Помните, как героиня Лии Ахеджаковой Верочка из «Служебного романа» рассуждала о бровях? «Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая»… В 70-х годах мода действительно диктовала такие условия, но сейчас в тренде натуральность. Ее и демонстрирует 28-летняя телезвезда Яна Кошкина.
Многие знаменитости увлекаются контурной пластикой, в результате чего их лица становятся похожими друг на друга. Ботокс во лбу, филлеры — в скулы, гель или гиалуроновая кислота — в губы… А главное — надо обязательно оформить брови, некоторые женщины стараются их сделать как можно более широкими, считая, что чем больше, тем лучше. Фотомодель, актрису и ведущую Яну Кошкину в который раз попросили сделать брови более аккуратными, чего она явно делать не намерена. Она опубликовала на своей странице фото, на которых растительность над глазами впечатлила поклонников ее красоты и таланта. Многим брови пришлись не по душе и они не стали держать свои мнения при себе: «Когда брови пострижете? Это же некрасиво смотрится!» «Ой, не могу, это какой начес на бровях! На полкуста меньше было бы красивее». «Ну и брови… Как разукраситесь, узнать нельзя, что за мода такая странная?»
«Как разъяренный самурай, идущий в последний бой». «Губы надула, брови уложила, шикарный выход в свет…» «Брови на пол-лица — это нечто, неужели это кому-то нравится?» «Смешные брови, вам надо их проредить».
Яна Кошкина много времени посвящает уходу за своими волосами — шевелюра на ее голове довольно пышная, можно заметить, что бровям «достается». Звезда недавно рассказывала, что от природы является почти блондинкой, потому понятно, что черные брови вовсе не дар матушки-природы, а результат работы стилиста.
Некоторые особо внимательные пользователи сети сравнили Яну Кошкину с другой красавицей — женой олигарха Ксенией Царицыной — у нее тот же объем губ и размер бровей, некоторые считают, что они выглядят как сестры.
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