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На зависть Рапунцель: L’Oréal представил новинки для волос
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На зависть Рапунцель: L’Oréal представил новинки для волос 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
А познакомиться с ними можно было на первом тематическом саммите.
В этом году французская компания впервые провела Hair Summit в своем исследовательском центре. Гостям приоткрыли научную завесу, познакомили с новыми разработками и дали ответы на популярные вопросы о здоровье волос.
Для наглядности их погрузили в мир виртуальной реальности, чтобы помочь лучше понять причины истончения и ломкости волос с течением времени. Изучить строение человеческого волоса также помогла 4D-печать, которая воссоздала волосяной фолликул. На вопросы отвечали эксперты международного уровня: Жак Ливаж — член французской академии наук, почетный профессор Коллеж Де Франс, Бруно Бернар — эксперт в области биологии волос и Жак Леклер — научный директор L’Oréal.
Не обошлось и без презентации новинок. Одной из главных звезд стала премиальная линия Botanicals. В ее разработке активно принимали участие фермеры, ботаники и химики. В итоге получилась гамма средств без силиконов, парабенов или красителей. Им предпочли натуральные ингредиенты: масло герани для придания блеска волосам, кориандр с его питательными жирами омега-6, лаванда со своей способностью успокаивать чувствительную кожу головы, а также дикий шафран с большим количеством линолевой кислоты.
Кроме того гостям представили и новое средство в линии Elseve. Им стал первый регенерирующий cica-крем для волос. В его состав вошели экстракт календулы, известный своими регенерирующими свойствами и керамиды. Средство не нужно смывать, так что пользоваться им можно в любой удобной ситуации.
«L’Oréal Paris значительно укрепил свои позиции, благодаря тому, что сосредоточил свое внимание на исследованиях в области волос на благо потребителя. Цель Hair Summit заключалась том, чтобы предложить гостям увлекательнейшее путешествие в самое сердце научных исследований L’Oréal Paris. Более того, актуальность вопросов, освещенных в рамках сессий, была подкреплена топовыми запросами в Интернете и полностью удовлетворена ответами экспертов. Hair Summit — уникальная возможность для наших научных сотрудников и исследователей поделиться ответами на насущные вопросы и быть максимально прозрачными и открытыми», — прокомментировал Пьер-Эмманюэль Ангелоглу, международный президент L’Oréal Paris.
Coriander Strength Cure
Safflower Rich Infusion
Geranium Radiance Remedy
Lavender Smooth Ritual
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