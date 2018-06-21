Выпускной-2018: модные укладки, которые ты сможешь сделать сама

До выпускного бала всего пара дней, ты готова? Платье и туфли ждут своего звездного часа, а что с прической? Чтобы сделать стильную укладку, совершенно необязательно идти в салон красоты. Ты вполне справишься сама, тем более что сегодня в моде естественность и легкая небрежность.

Идеи для макияжа к выпускному мы тебе уже подкинули. Что ж, пришло время заняться волосами. Вместе со стилистами салона красоты Bianco Nero мы создали 3 стильных укладки, которые ты легко повторишь самостоятельно. Высокий гладкий хвост

Классический высокий хвост — идеальный вариант для обладательниц длинных волос. Сделать такую укладку совсем несложно, а выглядит она очень стильно и дорого (посмотри на знаменитых моделей — это их любимая укладка). Дождись, пока волосы высохнут, и выпрями их на «утюжок». Собери высокий хвост (важно обойтись без «петухов») на макушке и завяжи тонкой резинкой в цвет своих волос. Теперь нужно спрятать резинку: достань небольшую прядь волос снизу, аккуратно обмотай ею собранный хвост и закрепи невидимкой. Чтобы прическа выглядела более эффектно, добавь немного блеска для волос. Модель: Ангелина Волкова , телеведущая и сооснователь салона красоты Bianco Nero Небрежный пучок

Ты же помнишь, что в моде легкие и естественные укладки, так что никаких «вавилонов на голове». Этот вариант укладки подойдет девушкам с тонкими волосами средней длины. Высуши волосы «вниз головой», чтобы создать дополнительный объем у корней. Накрути все пряди от лица на крупную плойку (от 25 мм в диаметре). Собери полученные локоны в низкий небрежный пучок и подколи невидимками. Выпусти пару прядей у лица, чтобы образ был более нежным и романтичным. Модель: Малена Маяковская, блогер Голливудские волны

Если ты выбрала классическое вечернее платье в пол, эта прическа станет идеальным дополнением твоего образа. Накрути волосы на плойку среднего диаметра (от 20 до 25 мм). Важно: начинай крутить не от корней, а отступив 10−15 см, и не зажимай пряди слишком сильно, чтобы не было «заломов». Когда все локоны будут накручены, наклони голову вниз и «разбей» из пальцами. Можешь перекинуть все волосы на одну сторону и подколоть невидимками. Если переживаешь, что локоны «развалятся», можешь немного сбрызнуть их лаком или текстурирующим спреем. Модель: Ксения Рождествена, блогер, стилист