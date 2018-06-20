5 способов выпрямить ваши кудрявые волосы и три способа их завить

Большинство женщин думают дважды, прежде чем выпрямлять вьющиеся волосы, поскольку они обеспокоены ущербом, который это нанесет структуре волос. Но с правильной техникой, оборудованием и методом вы можете без проблем получить прямые волосы. Вот несколько методов, которые безопасны для выпрямления вьющихся волос. МедикФорум собрал советы.

Как выпрямит дома волосы?

Способ 1: Используйте выпрямляющие устройства Если вы используете качественные выпрямители и используете надлежащий уход, вы сможете выпрямить волосы без особого ущерба. Наиболее важным моментом, который следует помнить при использовании выпрямляющего утюжка, является температура. Если у вас есть качественный выпрямитель для волос, у вас будет возможность отрегулировать температуру.

Отрегулируйте температуру в соответствии с вашим типом волос. Для тонких или слегка поврежденных волос используйте температуру от 250 до 300 градусов F. Для волос средней толщины используйте от 300 до 350 градусов по Фаренгейту и для волос, которые толстые, грубые или вьющиеся, используют от 350 до 400 градусов по Фаренгейту. Следуйте этим простым правилась, чтобы выпрямить волосы с помощью утюжка.

Мойте волосы тщательно и высушите Нанести термозащитный спрей Правильно разделите волосы на небольшие участки и слои. Установите правильно утюг на правильную и подходящую температуру Начните выпрямлять волосы с самого низкого слоя (чуть выше шеи). Немедленно остановитесь, если увидите, что ваши волосы начинают шипеть. Смотрите в зеркало, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни одного слоя или секции. Если вы закончите с выпрямлением, нанесите любой качественный продукт для фиксации, такой как лак для волос или фиксатор.

Способ 2: Выпрямление волос с использованием молока

Молоко работает как чудо для вьющихся волос. Возьмите старый баллончик с распылителем и влейте в него молоко. Распылите его на сухие волосы. Пусть он работает от 20 до 30 минут. Теперь вымойте его.

Способ 3: Используйте молоко и мед Возьмите 1 стакан молока и добавьте в него мед. Хорошо перемешайте, чтобы создать хорошую пасту. Добавьте банан, чтобы сделать его более густым и эффективным. Бананы — хорошие увлажняющие средства для волос. Нанесите эту пасту на волосы и дайте ей работать в течение 1 часа или более. Подождите, пока паста полностью не высохнет. Теперь смойте ее шампунем.

Способ 4: Оливковое масло Это еще один эффективный и естественный метод выпрямления волос. Оливковое масло помогает в процессе выпрямления волос естественным образом.

Возьмите два яйца. Разбейте их. Добавить подходящее количество оливкового масла. Хорошо перемешайте. Нанесите его, правильно закрыв волосы. Пусть средство работает 45 минут. Теперь смойте его шампунем.

Это может не дать вам мгновенного результата, но если вы сделаете это по крайней мере 2 — 3 раза в неделю, вы увидите отличные результаты через месяц. Метод 5: Кокосовое молоко для выпрямления волос Лучше всего выпрямить волосы может кокосовое молоко.

Вылейте 1 чашку кокосового молока в миску. Выжмите в нее половину лимона. Хорошо перемешать. Поместите эту смесь в холодильник на час. Теперь примените ее, закрыв после нанесения волосы. Возьмите полотенце и нагрейте его, используя фен в течение нескольких минут. Оберните это теплое полотенце вокруг головы. Это поможет впитать питательные вещества.

Вышеупомянутые смеси представляют собой несколько эффективных способов выпрямления вьющихся волос. Использование утюжка является наиболее распространенным методом, в то время как другие четыре являются более домашними методами выпрямления волос. Но эти естественные способы выпрямления волос очень эффективны. У них нет никаких побочных эффектов на волосы. Если у вас обратная проблема, вы не знаете, как завить волосы, то вот несколько советов, которые помогут завить волосы.

Как безопасно и быстро сделать кудри?

Яблочный уксус Яблочный уксус — это первое лекарство, а иногда и единственное средство, которое вам нужно для управления этими упрямыми кудрями. Он работает как естественный осветлитель волос и придает вашим волосам великолепный вид и блеск. Используйте равное количество яблочного уксуса и воды и смешивайте их.

Помойте шампунем ваши волосы правильно и ополосните волосы с помощью уксуса. Оставьте его на несколько минут, а затем снова промойте холодной водой.

Легкокислотная природа яблочного уксуса помогает поддерживать баланс pH волос. Он также распутывает волосяные фолликулы и уплотняет кутикулы волос. Яйца для волос Яйца, подходят не только для создания этих восхитительных омлетов, также могут решить ваши проблемы с завитками. Это один из самых популярных домашних средств для вьющихся волос.

Возьмите миску и взбейте в нее одно яйцо. Добавьте одну столовую ложку майонеза и две столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на волосы и оставьте ее на 30 минут. Тщательно мойте волосы холодной водой.

Яйца богаты белком и биотином, которые помогают контролировать выпадение волос.

Кроме того, яичный белок считается идеальным питательным веществом, необходимым для сильных волос. Дефицит биотина приводит к выпадению волос, тем самым подтверждая факт, что яйца действительно необходимы для здоровых волос. Пиво Пиво не просто идеальный напиток для вечеринок, но и для управления вашими кудрявыми волосами. Он оживляет ваши завитки и делает вашу гриву упругой, мягкой и блестящей. Но тогда, убедитесь, что вы используете безалкогольное пиво.

Во-первых, помыть волосы обычным шампунем и смыть водой. Теперь медленно вылейте пиво на волосы, убедившись, что каждая прядь красиво покрыта. Оставьте его ненарушенным около пяти минут. Пиво проникает в волосные валы. Прополощите снова волосы холодной водой.

Солод (зерна) и хмели (цветы), два из ингредиентов пива, богаты белком, которые образуют защитную оболочку вокруг каждой пряди волос. Другие белки и витамины, найденные в пиве, могут сделать ваши волосы заметно толще и блестящими. Ранее эксперты рассказали, как выпрямлять сухие волосы.