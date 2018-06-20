Какой педикюр выбрать, чтобы не пожалеть: советы от эксперта

Если вы думаете, что процедура педикюра ограничивается чисткой ногтей, их подпиливанием и нанесением покрытия, то ошибаетесь.

Если бы это было именно так, то слово «педикюр» с латинского («pedis» — «стопы», «cure» — «уход») не переводилось бы, как «уход за стопами».

На самом деле процедура включает в себя обработку и формирование ногтевой пластины, уход за кутикулами, отшелушивание, увлажнение, массаж ног и, при желании, покрытие ногтей лаком.

Светлана Торопова, мастер ногтевого сервиса сети студий «Маникюрофф» Архив пресс-службы

О секретах идеального педикюра и о том, как подобрать правильную технику, читателям «Летидора» рассказала мастер ногтевого сервиса сети студий «Маникюрофф» Светлана Торопова.

Виды педикюра

Большинство людей не знает, но существует много вариантов исполнения педикюра: классический, европейский, аппаратный, комбинированный, экспресс-педикюр, СПА-педикюр, щелочной и кислотный педикюр.

Каждый из них выполняется с использованием разных ингредиентов, имеет свои особенности, методы обработки и предназначен для индивидуального ухода за ногтями.

Классический (обрезной) — самый популярный вид педикюра. Процедура стартует с предварительного распаривания ног в ванночке с теплой водой, в которую добавлены специальные средства для размягчения кутикулы. Затем мастер удаляет кутикулу с помощью кусачек, специальной терочкой очищает стопы от ороговевших частичек, пилочкой подравнивает ногтевую пластину.

Завершается педикюр расслабляющим массажем стоп с применением питательных кремов и масел.

В отличие от классического во время европейского педикюракутикула не обрезается при обработке, а размягчается специальным средством. После того как кожица станет более мягкой, эксперт аккуратно отодвигает ее апельсиновой палочкой к краям ногтя.

Европейский педикюр — самая безопасная процедура, потому что при обработке исключаются травмирование тонкого края кожи, риски пораниться или занести инфекцию.

Аппаратный педикюр— популярная процедура для решения таких проблем как подошвенные бородавки, вросшие ногти, мозоли или потрескавшиеся пятки. Большой выбор резцов и насадок разных размеров и форм позволяет мастеру работать с кожей различной толщины и жесткости (например, с помощью абразивных сопл малого диаметра можно обработать труднодоступные участки стопы в зоне пальцев).

Бразильский педикюр— это разновидность СПА-процедуры. Секрет этого метода заключается в специальных носочках, которые пропитаны смесью питательных масел, витаминов, минералов и интенсивной эмульсии для увлажнения, смягчения кутикулы и укрепления ногтей.

По истечении нескольких минут, мастер снимает с ваших ног носочки и обрабатывает кутикулу и боковые валики палочками из апельсинового дерева. А оставшуюся на коже сыворотку аккуратно втирает в кожу стоп.

Бразильский педикюр лучше делать курсами. Порой достаточно трех сеансов.

Но иногда (в сложных случаях) рекомендуют сделать 5 процедур.

Архив пресс-служб

Продукты на фото: смягчающий крем для ног «Белый чай», Herbalife; заживляющий крем Cucumber Heel Therapy, CND; увлажняющий скраб для рук, ног и тела, ORLY; разделители пальцев для педикюра, Moritz; отшелушивающий сахарный скраб для педикюра с морским коллагеном Lyco’pedi, Lycon; восстанавливающий крем для ног, Garnier; крем для ног «Интенсивное питание», Чистая линия; крем для ног «Карите», L’Occitane; карандаш для ногтей Dr Rescue SOS, Maybelline; педикюрная пилка INTENSE PEDI FILE, BANDI

Уходовые процедуры за ногами

Не столь важно, где вы делаете уходовые процедуры для ног — дома или в салоне, важно, чтобы они присутствовали в вашем бьюти-меню. Поверьте, дело не только в том, что скрабы, парафинотерапия, пилинги, ванночки для ног, маски, крема и различные лосьоны — это просто приятно.

Скрабы— расслабляющая и оживляющая часть любого комплекса. Скрабы для ног обычно состоят из натуральных отшелушивающих ингредиентов, таких как сахар, медовые кристаллы или морская соль в сочетании с эфирными маслами, такими как лаванда и мята.

Скрабом аккуратно массируют в ноги.

При этом таким областям как пятки уделяется дополнительное внимание, чтобы стимулировать отшелушивание мертвых клеток кожи.

Затем скраб смывается водой, и уже в завершении на кожу стоп наносится увлажняющий крем.

Пилинг— активное химическое отшелушивающие средство, которое эффективно работает в сложных случаях (например, при стержневых мозолях и натоптышах).

Активные компоненты пилинга — молочные кислоты, фруктовые кислоты, мочевина, эксфолиатор с антибактериальными свойствами, а также ряд других натуральных экстрактов. Кислоты смягчают жесткий, куперозный эпидермис стоп и пятки, склонные к растрескиванию.

Средство наносится на салфетку и локально прикладывается на проблемные участки стоп (кстати, для усиления эффекта можно обернуть участок в пищевую пленку).

Если кислотный пилинг делать не слишком часто, то процедура безопасна как для будущих мам, так и для людей с сахарным диабетом.

Парафинотерапия— популярное дополнение к основному виду маникюра или педикюра (зачастую применяется в качестве вспомогательного метода при лечении спортивных травм, артритов, экземы, воспаления, псориаза).

В течение процедуры руки или ноги несколько раз погружаются в ванночку, наполненную теплым воском. Или воск наносится на тело с помощью кисти. Парафиновый воск помогает смягчить, увлажнить и напитать кожу стоп, оказывает естественное и смягчающее действие на кожу, улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и снимает отечность ног.

Чтобы избежать травмирования кожи и ожогов, проведение парафинотерапии лучше доверить специалисту.

Фото: Shutterstock.com; архив пресс-служб

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