Тренд из Instagram: радужные волосы (не опять, а снова) 

Если вы из тех, кто никак не решится покрасить волосы лишь потому, что не может определиться с цветом, вот вам решение — кому нужен один оттенок, когда есть целая радуга.
Тем более на этот раз тренд на радужные волосы вернулся с подачи селебов — например, Карди Би и Блэк Чайна уже подают пример многомиллионной аудитории своих фанатов в Instagram. Стилисты звезд тоже не отстают и продолжают экспериментировать с радугой.
Самое большое преимущество тренда — он выглядит круто на любых волосах. Серьезно — пройдите по хэштегу #rainbowhair и убедитесь сами, что надо очень постараться, чтобы радуга вас подвела.
Боитесь вот так сразу превращать волосы в хвост единорога? Поступите как Амандла Стенберг и попытайте счастья в парике или накладных прядях. К слову, для актрисы этот парик разработал стилист Вернон Франсуа для съемке в летнем номере одного из журналов.
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