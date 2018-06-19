Постаревшую звезду фильмов для взрослых Сашу Грей трудно узнать с высокой прической и роковым макияжем 

30-летняя звезда фильмов для взрослых Саша Грей несколько лет назад завязала с сомнительной карьерой и зарабатывает деньги диджейскими сетами, выпуском одежды и с помощью рекламы в соцсетях, где ее узнают все реже.
В индустрию взрослого кино Саша Грей пришла еще довольно юной, и сейчас сильно изменилась: черты лица заострились, с него исчезла фирменная улыбка. Изменения она подчеркнула на недавнем мероприятии в одном из казино Лас-Вегаса: с убранными в высокую прическу длинными волосами и ярким роковым макияжем в стиле Диты фон Тиз узнать в ней былую Сашу почти невозможно.
Для этого выхода в свет Саша Грей выбрала короткое латексное платье и туфли на устойчивом каблуке, отдав предпочтение массивным серебряным аксессуарам.
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Фото:Instagram