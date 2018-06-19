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Negative Space и другие идеи для крутого маникюра на короткие ногти
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Negative Space и другие идеи для крутого маникюра на короткие ногти 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
К сожалению, не ко всем девушкам природа была благосклонна, когда раздавала красивые пальцы и аккуратные ноготки. Как оказалось, исправить положение под силу правильно подобранному маникюру. Стильные идеи для дизайна на короткие ногти — в нашем материале!
Если хочешь визуально удлинить пальцы, постарайся избегать темных насыщенных оттенков, они лишь еще больше укоротят ногти. Отдавай предпочтение светлым цветам: молочный, телесный и нюдовые оттенки — твои новые лучшие друзья. Они помогут визуально удлинить ногти за счет незаметного перехода от кожи к ногтевой пластине. С дизайнами можешь поэкспериментировать. Наши фавориты — графичные перекрещивающиеся тонкие полоски и абстрактные мини-рисунки.
Negative Space: главный тренд летнего сезона идеально подойдет, если ты поклонница короткого маникюра. Советуем оставить свободной от лака ту часть ногтя, которая прилегает к кутикуле. А вот край лучше закрасить, ведь эта часть ногтя желтет быстрее всего.
Классический френч тоже подойдет обладательницам коротких ногтей, нужно лишь правильно его модернизировать. Вертикальные линии и треугольники у кутикулы визуально вытягивают ноготь. Классическуб белую полоску лучше сделать максимально тонкой, чтобы она не разбивала ноготь на две части и смотрелась аккуратно даже на короткой ногтевой пластине.
За помощь в организации съемки благодарим салон красоты Sun&City!
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Instagram
Видео: Екатерина Худякова
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