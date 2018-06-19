Negative Space и другие идеи для крутого маникюра на короткие ногти

К сожалению, не ко всем девушкам природа была благосклонна, когда раздавала красивые пальцы и аккуратные ноготки. Как оказалось, исправить положение под силу правильно подобранному маникюру. Стильные идеи для дизайна на короткие ногти — в нашем материале!

Если хочешь визуально удлинить пальцы, постарайся избегать темных насыщенных оттенков, они лишь еще больше укоротят ногти. Отдавай предпочтение светлым цветам: молочный, телесный и нюдовые оттенки — твои новые лучшие друзья. Они помогут визуально удлинить ногти за счет незаметного перехода от кожи к ногтевой пластине. С дизайнами можешь поэкспериментировать. Наши фавориты — графичные перекрещивающиеся тонкие полоски и абстрактные мини-рисунки.

Negative Space: главный тренд летнего сезона идеально подойдет, если ты поклонница короткого маникюра. Советуем оставить свободной от лака ту часть ногтя, которая прилегает к кутикуле. А вот край лучше закрасить, ведь эта часть ногтя желтет быстрее всего.

Классический френч тоже подойдет обладательницам коротких ногтей, нужно лишь правильно его модернизировать. Вертикальные линии и треугольники у кутикулы визуально вытягивают ноготь. Классическуб белую полоску лучше сделать максимально тонкой, чтобы она не разбивала ноготь на две части и смотрелась аккуратно даже на короткой ногтевой пластине.

За помощь в организации съемки благодарим салон красоты Sun&City!

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Фото: Instagram

Видео: Екатерина Худякова