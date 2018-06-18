Почему быть красивой не значит быть здоровой?

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ 150 тысяч рублей в месяц понадобится, чтобы выглядеть как одна из звезд инстаграма, — такой неутешительный вердикт вынесли в одном известном журнале. И это еще бюджетный вариант бьюти-проекта «из человека в полубоги». Если даже приблизительно подсчитать, во сколько тысяч долларов обходится Ким Кардашьян ее ежедневная готовность к селфи, вывод напрашивается сам собой: либо вы тратите несусветные деньги, чтобы «быть», либо используете фотофильтры и выбираете лузерское «казаться». Третьего не дано.

В комментариях с придыханием обсуждают Равшану Куркову . Она-де «не устает перечислять» бьюти-процедуры, благодаря которым выглядит на 27 в свои 37. Тут и йодобромные ванны с эфирными маслами, и прочие магические процедуры с лепестками роз и утренней росой. О регулярном спорте актрисы упоминается вскользь. Оно и понятно, потеть в спортзале — это ж никакого волшебства, никакого ореола элитности и тайного знания, доступного лишь богатым. На спорт может ходить каждый, а потому это неинтересно.

Тенденция ставить знак равенства между красотой и здоровьем очевидна. Иначе просто непонятно, зачем обычной женщине, которая не работает актрисой, моделью или телеведущей, «быть в ежедневной готовности к безупречным селфи». Блестящая кожа, острые скулы, идеально уложенные волосы, полное, даже несколько пугающее, отсутствие мимических морщин, гладкие бедра без намека на целлюлит — давно ли это стало для всех нас необходимостью? Почему нам пытаются преподнести как синоним здоровья титанические усилия по поддержанию максимально фотогеничного вида?

Равшана Куркова, конечно, красавица. Красавица тонкокостная, высокая. Типичный астеник. К полноте она не склонна. А регулярные и наверняка очень интенсивные занятия спортом в сумме со сбалансированным питанием сводят к нулю возможность превратиться из красотки в дурнушку. Казалось бы, что тут обсуждать?

Но вдруг в дело вступают йодобромные ванны, пилинги с алмазной и рубиновой крошкой, косметические процедуры с драгоценными эфирными маслами (нет, не с теми, что можно купить в любой аптеке по $2 за штуку, а с ДРАГОЦЕННЫМИ). Индустрия красоты держится на иллюзии, что есть некий секретный ингредиент красоты, здоровья и вечной молодости, какая-то тайная штука, доступная только богатым и знаменитым.

Равшана Куркова и сотни других известных красавиц при этом тихонько занимаются спортом, едят положенную норму клетчатки в день, не злоупотребляют простыми углеводами и пьют очень качественную воду. А на публику рассказывают про йодобромные ванны и эфирные масла.

Простые россиянки хотят узнать тайну? Пожалуйте — на двух разворотах глянцевых журналов еженедельно раскрываются великие бьюти-тайны знаменитостей. Вы узнаете, что секрет идеального мышечного рельефа — это йогурт определенной марки с повышенным содержанием белка, а красивая гладкая кожа бывает только от нанесения крема за $1000.

Если избавиться от морока, что здоровье выглядит непременно как 10% жира на мускулистом теле, два слоя тонального крема на лице плюс фильтр в инстаграме, то выясняется, что быть классной не так уж дорого.

Правда, красота эта будет совершенно неконкурентоспособной в мире фотографий из соцсетей. Мимические морщинки после тридцати — норма. Женское тело оптимально функционирует при наличии определенного процента жира, и он вдвое превышает вожделенные 10%. Здоровые волосы могут пушиться, как одуванчик, — укладка у стилиста Ким Кардашьян их, несомненно, выпрямит, но здоровья локонам не прибавит.

Если у женщины в определенном ракурсе появляется складочка кожи на талии — это тоже норма. И совсем уж крамольная мысль: адекватному и любящему мужчине эта складочка никак не должна снижать либидо. А если он жалуется, что женщина тут и там недостаточно идеальна, и вообще, хочет, чтобы грудь у жены стала как у Бейонсе, а ноги — как у Тейлор Свифт, это стремление заниматься сексом с идеальными, нечеловечески прекрасными существами наводит на мысль о проблемах с уровнем тестостерона. Или как минимум о банальной нелюбви к этой конкретной женщине.

Иными словами, идея «Ты должна стать идеальной», очень выгодна бьюти-индустрии, но не имеет ничего общего с медициной или реальным мнением влюбленных мужчин.

Здоровье выглядит по-разному. Тренированность необязательно делает женщину похожей на тоненькую женщину-подростка Эмму Уотсон . Мускулистая гиперстеничная дама, например, будет выглядеть чуть полноватой. У рыжих от природы девушек никогда не будет фарфоровой белизны и гладкости лица, но россыпь веснушек на носу, щеках и плечах вовсе не признак дерматологических проблем.

Да, Ким Кардашьян тратит тысячи долларов ежедневно, чтобы «просто быть». И делает это не только из тщеславия: такая уж у нее работа — присутствовать на публике и получать от восторгов девушек со всего мира ощутимые дивиденды, которые с лихвой покрывают ежедневные расходы на стилистов и парикмахеров. Но кто сказал, что всем девушкам надо стать как Ким Кардашьян и броситься в банк за кредитом на рубиново-алмазный пилинг? На иллюзиях простых Наташ из Стерлитамака «Вот сейчас я преображусь, меня увидит и полюбит весь мир» зарабатываются миллиарды. Ким Кардашьян выбирает себе райский остров в океане благодаря сотням тысяч простых девушек с невысоким уровнем дохода: они пребывают в уверенности, что от статуса «богиня красоты» их отделяет лишь крем за $1000. Ким улыбается, ее счета в банках растут. Наташи покупают крем, потом еще и еще, пока им не отказывают в очередном потребительском кредите. Счастья как не было, так и нет. Здоровья тоже не прибавляется. Под Наташиными постами в инстаграме с фото заветного крема и селфи после его использования — десять лайков. Мечта стать красивой и востребованной у богатых мужчин продолжает манить. Ничего не меняется, кроме все увеличивающихся трат на «ежедневную готовность к идеальному селфи»…

Когда я смотрю на эту вакханалию, то задаюсь вопросом: отчего никто не обсуждает так же восторженно, как йодобромные ванны Равшаны, систему оздоровления и долголетия академика Амосова? Он дожил до преклонных лет, оперировал почти до восьмидесяти и прекрасно выглядел до последнего дня. На завтрак ел капустный салат, на обед — овощи и немного мяса, на ужин — стакан кефира, два яблока и кусочек хлеба, который на его непритязательный вкус был как пирожное. Никогда не ел «по часам», ориентируясь лишь на чувство голода. Каждый день делал зарядку, а еще бегал и старался как можно больше ходить.

В этой истории нет никакой тайны, а потому она непопулярна. Ел клетчатку, занимался спортом, имел дело жизни, был счастливым мужем и отцом. Никаких секретных отваров семян чиа, никаких космических таблеток от старости, никаких лосьонов на основе золотой пыли и бриллиантовых пилингов.

Это любой сможет повторить, стоит только захотеть. Но отчего-то повторяют путь великого хирурга, прекрасного писателя и популяризатора медицинской науки немногие. А кремы за $1000 продолжают успешно разлетаться, как горячие пирожки, среди учительниц и кассиров супермаркетов, офисных работниц и парикмахеров, не прибавляя им счастья, но вселяя надежду, что жизнь их скоро будет не менее красива, чем у Ким Кардашьян.

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