Прически на выпускной: 8 легких вариантов, которые можно сделать самостоятельно

Прически на короткие волосы

Нежные локоны

Завиваем волосы на обычную плойку. После этого плетем колосок с одной стороны из верхних прядей и закрепляем маленькой резинкой. То же самое делаем с другой стороны. Потом убираем резинки и закрепляем косички. Колоски можно немного растрепать.

ПучокЭта прическа только с виду кажется сложной. На самом деле все просто. Покупаем специальный шиньон для создания пучка — «бублик». Его цвет должен совпадать с оттенком волос. Делаем обычный хвост снизу, при этом оставляем две пряди по бокам. На хвост надеваем «бублик» и шпильками нанизываем на него пряди, чтобы полностью скрыть. Из оставшихся прядей плетем косички и шпильками прикрепляем к пучку. Украсить прическу можно цветком или заколкой.

Прически для волос средней длины

Греческий стиль

Для такой прически вам понадобится специальный ободок-резинка. Надеваем его на голову и слегка приподнимаем волосы сверху, чтобы получился объем. Если нужно, чтобы прическа была еще более пышной, предварительно делаем локоны и небольшой начес. Далее берем небольшие пряди и продеваем под резинку, создавая вторую сферу снизу. Чем ближе к затылку, тем она должна быть больше. Закрепляем заколку — готово! Осталось подобрать самый модный фасон выпускного платья.

Гофре с косичкойПрическа с модным сейчас гофре особенно подойдет обладательницам тонких волос, которые станут выглядеть объемными. Сначала с помощью утюжка делаем гофре на всю длину. Затем берем с одной стороны верхние пряди и начинаем плести обычный колосок. Не доходя до конца, доплетаем косичку и шпильками делаем из нее пучок. Потом нужно немного растрепать колосок.

УзелкиТакую элементарную прическу можно сделать даже из каре. Берем верхние пряди с каждой стороны и завязываем в узелок. К ним добавляем немного волос снизу и снова завязываем в узел, так делаем, пока не закончатся все пряди. Получившуюся косичку прячем под волосы шпильками. Самостоятельно делаем идеальный макияж — и отправляемся на выпускной.

Прически на длинные волосы

Сердечко

Эту прическу можно сделать за пять минут. Две верхние пряди скрепляем маленькой незаметной резинкой. С каждой стороны берем еще немного волос и оборачиваем их вокруг первых прядей. Снизу скрепляем все это еще одной резинкой. Получилось очень милое сердечко. Для усиления эффекта нижние пряди можно завить.

Локоны с колоском

Если вы купили на выпускной легкое, летящее платье, это ваш идеальный вариант прически. Завиваем нежные локоны и плетем колосок по диагонали с одной стороны. Доплетаем до середины, фиксируем невидимкой и прячем под верхними прядями. Если вы боитесь, что подует ветер и заколку будет видно, сверху закрепите цветок. С такой прической можно составить образ на выпускной как в кино.

Двойной пучок

Это самая быстрая прическа на все случаи жизни. Делаем хвост обычной резинкой, но на последнем обороте волосы до конца не продеваем. Оставшуюся часть начесываем и шпильками крепим к хвосту. Фиксируем все это лаком, чтобы не распалось. С такой прической хоть на выпускной, хоть на свадьбу!

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