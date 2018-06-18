Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летом

Челка — отличный способ кардинально изменить свой образ и придать ему свежий вид, а если она еще попадает под современные модные тренды, то желание обзавестись ей становится только сильнее. Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летомДетская челка Короткая челка, она же бэби-челка, один из самых популярных трендов 2018 года. Она была в моде в 50-е во времена пинапа, вернулась в 90-ые, засветилась в фильмах «Леон» и «Девушка с татуировкой дракона», и вот снова

ворвалась в модный мир в 2018 году. Все известные модницы, от Беллы Хадид до актрисы

Градуированная челка Еще одна вариация — градуированная челка. Именно такую

предпочла Мила Кунис , а мы считаем, что её вкусу в выбор причесок стоит

доверять.

Другой

вариант градуированной челки продемонстрировала Ирина Шейк , которая буквально

вчера решилась на короткую стрижку.

Косая челка Третья возможность освежить свою прическу — отрезать косую

челку. Она уже давно держится в списках модных трендов, что не зря, потому что помимо стиля, она добавит вам женственности и легкости.

Кудрявая челка Счастливым обладательницам кудрявых волос (или адептам мелкой

химии) тоже в этом сезоне везет, потому что кудрявые челки в моде. Такая челка красиво

обрамляет лицо и делает вашу, и без того пышную прическу, еще более

привлекательной.

Высветленная челка Если вы вполне довольны своей челкой и не собираетесь менять

её форму и длину, а перемен хочется, то вам подойдет тренд на высветленную

челку. Такой вариант отлично подойдет тем, кто также давно мечтал перекраситься

в блондинку, но все боялся рискнуть.

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