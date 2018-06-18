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Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летом
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Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летом 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Челка — отличный способ кардинально изменить свой образ и придать ему свежий вид, а если она еще попадает под современные модные тренды, то желание обзавестись ей становится только сильнее. Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летомДетская челка Короткая челка, она же бэби-челка, один из самых популярных трендов 2018 года. Она была в моде в 50-е во времена пинапа, вернулась в  90-ые, засветилась в фильмах «Леон» и «Девушка с татуировкой дракона», и вот снова
ворвалась в модный мир в 2018 году. Все известные модницы, от Беллы Хадид до актрисы
Эммы Уотсон, уже успели примерить такую челку.
Градуированная челка Еще одна вариация — градуированная челка. Именно такую
предпочла Мила Кунис, а мы считаем, что её вкусу в выбор причесок стоит
доверять.
Другой
вариант градуированной челки продемонстрировала Ирина Шейк, которая буквально
вчера решилась на короткую стрижку.
Косая челка Третья возможность освежить свою прическу — отрезать косую
челку. Она уже давно держится в списках модных трендов, что не зря, потому что  помимо стиля, она добавит вам женственности и легкости.
Кудрявая челка Счастливым обладательницам кудрявых волос (или адептам мелкой
химии) тоже в этом сезоне везет, потому что кудрявые челки в моде. Такая челка красиво
обрамляет лицо и делает вашу, и без того пышную прическу, еще более
привлекательной.
Высветленная челка Если вы вполне довольны своей челкой и не собираетесь менять
её форму и длину, а перемен хочется, то вам подойдет тренд на высветленную
челку. Такой вариант отлично подойдет тем, кто также давно мечтал перекраситься
в блондинку, но все боялся рискнуть.
Читайте также: Красивые и здоровые волосы: 5 советов по уходу за волосами летом 5 причесок для длинных волос, которые стоит обязательно попробовать этим летом
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