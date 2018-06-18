10 классных идей маникюра для лета 2018

Точки

Публикация от Meagan Knight (@tinybrushes) 16 Май 2017 в 9:53 PDT Точки, кружочки разных размеров и цветов — это один из самых простых дизайнов, его легко выполнить с помощью дотса (или, как его еще называют, доттера). У этого инструмента две стороны — поменьше и побольше. Вы можете размещать кружочки хаотично или выстраивать из них композицию. Космический дизайн

Публикация от Paintbox (@paintboxnails) 4 Мар 2018 в 5:00 PST Популярный negative space актуален и этим летом. Ваша задача — разделить с помощью геометрических фигур или полосок ноготь на части так, чтобы оставалось свободное пространство. Смотрится действительно космически! Полотном для сюжета вы можете выбрать яркий оттенок лака или нейтральный. Звезды

Публикация от Artistic Nail Design (@artisticnaildesign) 8 Фев 2018 в 12:42 PST Рисовать маленькие звездочки — простая задача, главное — обзавестить специальной кистью для нейл-дизайна. Драгоценный маникюр

Публикация от Thao Ngo (@thaongonails) 28 Мар 2018 в 11:01 PDT Для тех, кто любит ювелирные украшения, этот вариант дизайна станет идеальным. С помощью блестящих золотых или серебряных лаков нарисуйте полосочки, обведите линию улыбки или расставьте кружочки по периметру ногтя дотсом — и украшения вам не понадобятся. Блестки

Публикация от Гель лак💅 Камышин (@ksenia_kaizerr) 9 Дек 2017 в 2:38 PST Еще один вариант для любительниц драгоценных металлов — это блестки в маникюре. Вы можете нарисовать лаком с блестками линию или несколько на ногтях, выделить один или два пальца на каждой руке, подчеркнуть линию улыбки. Стразы

Публикация от Byrdie (@byrdiebeauty) 26 Мар 2018 в 7:15 PDT Стразы хорошо сочетаются с блестящими лаками, с их помощью можно выложить сюжет или хаотично наклеить несколько штук на ноготь. Флористика

Публикация от Indigo Nails (@indigonails) 12 Мар 2018 в 2:16 PDT Самая летняя тема. Если не можете нарисовать целый цветок, изобразите на ногте листочек.

Публикация от Clutch Nails (@clutchnailsofficial) 28 Апр 2018 в 10:08 PDT А если отправляетесь на тропические острова, добавьте пальмы в ваш нейл-дизайн, лучше всего рисовать их черным или белым оттенком на ярком фоне. Фрукты

Публикация от ЛЮБЛЮ_НОГТИ❤️Маникюр Киров (@lublu_nogti) 13 Авг 2017 в 11:31 PDT Превратить свои ноготки в клубничку или нарисовать дольки апельсинов проще простого! Френч

Публикация от ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit) 19 Июн 2017 в 5:45 PDT Французский маникюр не сдает позиций несколько сезонов. Этим летом актуален цветной френч. Кстати, его можно сочетать с лунным маникюром. Получится вариация на тему космического дизайна. Чтобы маникюр получился идеальным, используйте специальные трафареты для френча. Контурирование в маникюре

Публикация от маникюр на дому (@elena_lobnya) 5 Апр 2018 в 4:12 PDT Этот дизайн стал популярным два сезона назад: идея понравилась тем, кто никак не может отрастить длинные ногти и хочет создать их оптическую иллюзию. Легче всего это сделать, разместив на середине ногтя вытянутый треугольник или объемную полосу. При этом основа должна быть цветной, а геометрия — в темных оттенках лака. Так ногти будут казаться длиннее. Идеи летнего маникюра и педикюра 2018:

9 модных тенденций — попробуйте первыми! 15 трендов от звезд — стоит взять на вооружение! 29 идей — смотрим фото и вдохновляемся!