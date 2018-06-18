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В Калуге пропали двое мужчин
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В Калуге пропали двое мужчин 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» вечером 17 июня сообщил об исчезновении двух мужчин — 29-летнего Ишхана Мкртчяна и 49-летнего Александра Савкина. Оба пропали в Калуге 16 июня. Приметы Ишхана Мкртчяна: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные. Был одет: черная толстовка, темно-синие штаны и кроссовки. С собой у него был рюкзак. Приметы Александра Савкина: рост 182 сантиметра, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые. Носит усы. Был одет: красная ветровка из болоньи, красная олимпийка, темно-серые спортивные штаны, бежевые мокасины. Всех, кто располагает информацией о пропавших мужчинах, просят звонить по телефону (800) 700-54-52 или 112.
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