Модный педикюр 2018 года

Представительницы прекрасного пола с приходом лета начинают больше внимания уделять своим ножкам. Ведь в открытой обуви они должны быть безупречны. Для этого проводиться множество процедур, в том числе и педикюр гель лаком. Однако, при этом очень важно соблюдать правильную последовательность этапов. Тогда ноготки на ногах будут смотреться привлекательно и ухоженно. В статье предоставлены фото новых летних дизайнов 2018 года.

Педикюр от «а» до «я» пошаговая инструкция

У педикюра есть свои разновидности:

классический (ручной); японский; аппаратный; европейский; кислотный. Всех их объединяет то, что они начинаются с процедуры гигиенической очистки, которые должны быть проведены максимально эффективно и безопасно. Гель лак наносится только на ухоженные ноготки ног. Посмотрим варианты летнего педикюра в новой фото-коллекции. Дизайны 2018 года порадуют представительниц прекрасного пола.

Основные отличия геля от гель-лака

Понятия «гель» и «гель-лак» часто путаются, хотя это совершенно разные покрытия. Отличаются они не только своим составом, но и принципом нанесения. Так, гель-лак наносится как обычный лак, с помощью кисточки, но сушить его необходимо под лучами УФ-лампы. Гель позволяет создавать искусственный ноготь, который также просушивается под ультрафиолетом. Такое покрытие подходит и для наращивания ногтей, и для укрепления истонченных пластин, причем, держится оно не менее одного месяца.

Благодаря эластичности составов геля и гель-лака, перед их нанесением требуется простое обезжиривание пластины ногтя, без процедуры запиливания. Снимается гель путем замачивания в растворителе, причем, гель-лак снимается легче и быстрее. Но все же его не рекомендуют к частому использованию обладательницам тонких от природы ногтей. Им больше подойдет плотный гель.

Дизайн педикюра должен сочетаться с маникюром и общим образом женщины. Все это достижимо, так как благодаря пластичным свойствам биогеля, можно создавать любые стили. Это может быть и френч, и омбре, и лунный способы декорирования ногтевой пластины.

Блестки для педикюра

Тенденция на украшение ногтей на руках и ногах блестками и стразами в 2018 году не изменилась. Благодаря им можно получить оригинальные дизайнерские решения. Однако, чтобы педикюр не был слишком перегруженным, выделять следует только по одному ногтю на ногах. Отличным вариантом будет и эффект битого стекла, который достигается посредством особой фольги.

Блестки — это прекрасное дополнение к любому декоративному покрытию. Причем, независимо от того, что выбрано — шиммер или глиттер. Однако, последний подходит только для праздничных и вечерних образов.

Орнаменты на ногтях

В маникюре давно активно используются различные рисунки, педикюр в этом не отстает. Хитом сезона 2018 года являются геометрические узоры. Самый популярный вариант — это покрытие всех пластин одним тоном и выделение большого пальца геометрическим орнаментом. В тренде остаются и рисунки на тему растительного мира. На ногтях, покрытых биогелем, прорисовываются цветы и листья. Это требует высокого уровня мастерства. Но можно упростить процедуру с помощью готовых наклеек и печатей.

Интересной разновидностью геометрического орнамента являются разнообразные линии. Контрастная линия вдоль ногтя до сих пор в тренде, причем она может располагаться не только посередине пластины, но и с небольшим смещением вправо или влево. Не менее привлекательно смотрится пересечение трех таких линий. Предпочтения стоит отдавать контрастным сочетаниям цветов.

В 2018 году самыми модными оттенками стали:

нюдовые; пастельные; фиолетовый; синий; голубой; розовый; коралловый; оранжевый. Чаще всего для педикюра используются рисунки в виде бабочек, перьев, звезд, точек, сердечек. Летним сезоном они наиболее актуальны, так как благодаря открытой обуви, представительницам прекрасного пола предоставляется возможность демонстрации нейл-арта.

Посмотрим фото красивого летнего педикюра, который будет востребован в 2018 году. Обновленные дизайны с нанесением гель лаков будут красиво смотреться на женских ножках.

Натуральность оттенков

В 2018 году рейтинг цветов очень разнообразен, не ушла из моды и нюдовая гамма. Не все дамы могут решиться на яркий нейл-арт, отдавая предпочтение натуральным краскам. В этом случае, самым универсальным дизайном будет сочетание нюда и френча. Он подойдет как для выхода в свет, так и для будничного рабочего дня. Интересное решение — выделение отросшей части пластины ярким оттенком. Этот прием смотрится выигрышно в любом сезоне.

Эффектно выглядит и лунный педикюр или антифренч. Принцип создания тот же, отличается лишь часть выделения. Здесь контраст ставится на лунку основания ногтевой пластины.

Роскошь и солнечные переливы в золотом педикюре

Для создания яркого и роскошного образа, сразу бросающегося в глаза, используется золотистый цвет. Главное следовать умеренности, чтобы не получить слишком вульгарного результата.

Ниже рассмотрим идеи летнего педикюра 2018 года, которые предоставлены в фото-коллекции. В моде будут как яркие дизайны, так и нанесение на ноготки прелестных женских ног более спокойных тонов гель лаков.

Идеи для модного золотого педикюра

Самым распространенным нейл-артом является маникюр, однако, в 2018 году у дам и к педикюру требования стали повышаться. Украшения ногтевых пластин на руках уже не достаточно, поэтому на ногах также используется разнообразный дизайн. Самым шикарным трендом лета 2018 является золотой педикюр.

В педикюре приветствуются все дизайнерские решения, присутствующие в маникюре, за исключением длинных и объемных ногтевых пластин. На пике популярности остался френч и антифренч. Золотой оттенок сочетают с другими, причем, неважно на какой части ногтевой пластины он используется. Для создания френча отросшую часть ногтя покрывают одним цветом, а остальную золотым или, наоборот. В лунном педикюре то же самое, с одним лишь отличием, что выделяется другая часть — лунка у основания ногтя.

Прекрасно смотрится и золотой педикюр, выполненный в стиле омбре. Плавный переход в чистое золото получиться из любого цвета. Если хочется педикюр сделать более скромным, можно просто покрыть ногтевые пластины глиттером или шиммером золотистого цвета. Этот вариант не только прост в исполнении, но еще и универсален. Такие покрытия могут использоваться как самостоятельный декор, так и дополнение поверх другого лака. Причем, последний может быть самых разных цветов.

Шиммер отличается от глиттера более мелкими частицами, благодаря чему с помощью него можно создавать легкое покрытие, напоминающее россыпь золотой пыли. Глиттер же бывает из разных по форме и размеру частиц, и уже может использоваться, как самостоятельный декоративный элемент. Они могут быть настолько крупными, что на ноготь поместиться лишь пара штук. В емкости с лаком частицы бывают в виде прямоугольников, звезд, палочек, кубиков, кружков, полумесяцев. Причем все это разнообразие может располагаться как в разных флаконах, так и в одном. Педикюр с использованием крупного глиттера получается в геометрическом стиле без лишних хлопот.

Лак в золотом цвете — это прекрасное самостоятельное декоративное решение. Теплый сезон 2018 года демонстрирует зеркальные цвета в различных деталях образа: макияж, обувь, детали одежды, ногти. В педикюре переливы золотого металла особенно актуальны. Во время движения они привлекают взгляд неповторимыми бликами света и идеально гладкой поверхностью. Если предстоящее событие или характер не позволяет столь яркого дизайна, можно использовать матовое покрытие. Это также популярно и оригинально, но немного скромнее.

Поверх матового и глянцевого покрытия наносят всевозможные блестки, создавая неповторимые орнаменты, линии, фигуры. Для педикюра очень популярна техника битого стекла. Для этого используется специальная фольга, которая покрывается закрепляющим слоем.

Рассмотрим варианты педикюра золото с черным. Предоставленные фото продемонстрируют оригинальные дизайны 2018 года, а гель лак на ноготках женских ног предоставит возможность дамам быть в тренде.

Педикюр золото с черным

Сочетание золотого и черного цветов по-прежнему в моде. Для данной комбинации подходит любая техника выполнения педикюра. Очень благородно и выразительно смотрится позолоченный орнамент на черном фоне ногтевой пластины. Лаконично и одновременно празднично выглядит золотая полоса посередине ногтя. Способ акцентирования золотым цветом выбирается по своему вкусу — их множество, и все они в тренде. Сочетать черный и золотой можно в технике френч, делать лунный педикюр или ставить печати. Последнее очень просто в воспроизведении и то же время оригинально.

Наклейки и стразы в золотых оттенках, выполненные способом комбинирования черного и золотого цветов, часто присутствуют на ногтях. Ногти смотрятся не просто ухоженно, а настоящим произведением искусства, приковывающим взгляд окружающих. Шедевры требуют долгой и кропотливой работы мастера, но результат того стоит.

Из фото ниже узнаем, какой педикюр еще будет в тренде этим летом. А, предоставленные дизайны 2018 года в исполнении различных оттенков гель лаков, будут красиво смотреться на ноготках женских ног.

Разнообразие декоративных элементов, использующихся в педикюре очень велико. Самым лучшим будет тот, что хорошо сочетается с одеждой, маникюром, обувью и аксессуарами. Однако, немаловажным фактором является цвет, который нужно выбрать не только подходящим, но и трендовым. А, главное, он должен нравиться своей обладательнице, ведь только в этом случае педикюр будет гармонировать с общим образом представительницы прекрасного пола.