Ещё
Самые интересные укладки для отдыха на море: просто и стильно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые интересные укладки для отдыха на море: просто и стильно 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Полупучок
Кендалл Дженнер Полупучок (или высокий пучок на распущенных волосах) — тренд уже нескольких сезонов. Такой вариант в стиле будет идеален для пляжа, создается легко и всего за пять минут. Лайфхак: к такой прическе стоит добавить аксессуары вроде маленьких блестящих или ярких заколок, а также стильную повязку.
Эффект мокрых волос
Джоан Смоллс Волосы выглядят так, словно вы только вышли из моря. Создать эффект мокрых волос поможет гель или крем для укладки, есть в этой категории и средства с пометкой «waterproof». Лайфхак: с эффектом мокрых волос можно создать несколько вариантов причесок, причем как на длинных, так и на коротких стрижках.
Коса «рыбий хвост»
Сара Хиланд Шикарная прическа для пляжного отдыха. Заплетите косу набок слегка небрежно, оставляя с одной стороны чуть выпущенную прядь волос. Лайфхак: чтобы прическа дольше сохранилась, перед ее созданием нанесите соляной спрей.
Космические рожки
Кара Делевинь Стиль Минни Маус (два пучка) родом из 90-х снова возвращается. Этим летом рожки — самая популярная прическа для фестивалей и пляжей. К такой укладке можно добавить крупные пайетки (из стиля 90-х) или маленькие пластмассовые заколки, желательно цветные, и отправляться на вечеринку. Для дневного променада можно сделать космические рожки на распущенных волосах. Лайфхак: создавать прическу лучше всего с помощью сухого шампуня, она будет хорошо держаться.
Твист вокруг головы
Джессика Честейн Пряди, закрученные в твист вокруг головы, на распущенных волосах смотрятся элегантно, романтично и сами выступают как аксессуар к прическе. Лайфхак: создать такую укладку можно с помощью повязки для волос.
Прически с банданой или легким шарфом
Гвен Стефани Бандана или шелковый шарф превратят просто распущенные волосы, хвост или косу в интересную прическу, а еще защитят от солнца. Лайфхак: завязывать эти аксессуары можно по-разному. Пример смотрите в этом уроке.
Имитация дредов
Шакира Нет, мы ни в коем случае не рекомендуем заплетать настоящие дреды перед отпуском, можно лишь сымитировать их с помощью укладки. Фейковые дреды можно носить распущенными, создавать различного диаметра пучки. Держится такая укладка до мытья шампунем, вред минимален. После такой укладки рекомендуется сделать увлажняющую маску. Лайфхак: такая прическа создается из закрученных в жгуты волос на гель или крем.
Незаменимыми помощниками при укладке волос станут водостойкий стайлинг-гель Got2b «Стальная хватка» и гель Taft Power «Невидимая фиксация» от Schwarzkopf в сети магазинов «РИВ ГОШ». Эти средства обеспечат вам идеальную и стойкую укладку, которую не испортят ни брызги морской воды, ни ветер.
Водостойкий гель для укладки Got2b
«Стальная хватка​», «РИВ ГОШ»,
цена: от 299 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Гель для укладки Taft Power
«Невидимая фиксация»​, «РИВ ГОШ»,
цена: от 204 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  За помощь в подготовке материала благодарим нашего эксперта. Екатерина Минцева, технолог BIOLAGE Самые стильные укладки 2018 года:
Укладки и стрижки для женщин за 40, которые помогут помолодеть на 10 лет Пять самых модных укладок для длинных волос — 2018: учимся у звезд Пойдут всем: модные стрижки и укладки для волос средней длины
Я Покупаю: последние новости
12 устаревших бьюти-правил, которым не стоит следовать Как отрастить ногти за неделю: 9 лайфхаков Яркое лето: четыре самых модных варианта тонирования волос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вызвала новое недовольство Японии176
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания29
Россиян встревожил след в небе33
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1566
«Сомбреро остались лежать на полу»10
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение