Самые интересные укладки для отдыха на море: просто и стильно

Полупучок

Кендалл Дженнер Полупучок (или высокий пучок на распущенных волосах) — тренд уже нескольких сезонов. Такой вариант в стиле будет идеален для пляжа, создается легко и всего за пять минут. Лайфхак: к такой прическе стоит добавить аксессуары вроде маленьких блестящих или ярких заколок, а также стильную повязку.

Эффект мокрых волос

Джоан Смоллс Волосы выглядят так, словно вы только вышли из моря. Создать эффект мокрых волос поможет гель или крем для укладки, есть в этой категории и средства с пометкой «waterproof». Лайфхак: с эффектом мокрых волос можно создать несколько вариантов причесок, причем как на длинных, так и на коротких стрижках.

Коса «рыбий хвост»

Сара Хиланд Шикарная прическа для пляжного отдыха. Заплетите косу набок слегка небрежно, оставляя с одной стороны чуть выпущенную прядь волос. Лайфхак: чтобы прическа дольше сохранилась, перед ее созданием нанесите соляной спрей.

Космические рожки

Кара Делевинь Стиль Минни Маус (два пучка) родом из 90-х снова возвращается. Этим летом рожки — самая популярная прическа для фестивалей и пляжей. К такой укладке можно добавить крупные пайетки (из стиля 90-х) или маленькие пластмассовые заколки, желательно цветные, и отправляться на вечеринку. Для дневного променада можно сделать космические рожки на распущенных волосах. Лайфхак: создавать прическу лучше всего с помощью сухого шампуня, она будет хорошо держаться.

Твист вокруг головы

Джессика Честейн Пряди, закрученные в твист вокруг головы, на распущенных волосах смотрятся элегантно, романтично и сами выступают как аксессуар к прическе. Лайфхак: создать такую укладку можно с помощью повязки для волос.

Прически с банданой или легким шарфом

Гвен Стефани Бандана или шелковый шарф превратят просто распущенные волосы, хвост или косу в интересную прическу, а еще защитят от солнца. Лайфхак: завязывать эти аксессуары можно по-разному. Пример смотрите в этом уроке.

Имитация дредов

Шакира Нет, мы ни в коем случае не рекомендуем заплетать настоящие дреды перед отпуском, можно лишь сымитировать их с помощью укладки. Фейковые дреды можно носить распущенными, создавать различного диаметра пучки. Держится такая укладка до мытья шампунем, вред минимален. После такой укладки рекомендуется сделать увлажняющую маску. Лайфхак: такая прическа создается из закрученных в жгуты волос на гель или крем.

Незаменимыми помощниками при укладке волос станут водостойкий стайлинг-гель Got2b «Стальная хватка» и гель Taft Power «Невидимая фиксация» от Schwarzkopf в сети магазинов «РИВ ГОШ». Эти средства обеспечат вам идеальную и стойкую укладку, которую не испортят ни брызги морской воды, ни ветер.

Водостойкий гель для укладки Got2b

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