Как отрастить ногти за неделю: 9 лайфхаков

Лайфхак №1: обязательный уход за кутикулой

Уход за ногтями нужно начинать с кутикулы. Именно под ней находится матрикс — мягкий ноготь, из которого и растет ногтевая пластина. Все витамины, минералы впитывает именно мягкий ноготь. Поэтому если хотите, чтобы ваши ноготки росли быстрее, не забывайте использовать маски, сыворотки, масла с витаминами С, Е, кератином. Втирайте средства непосредственно в зону кутикулы.

Лайфхак №2: никаких вредных привычек

Если вы снимаете стресс тем, что обкусываете ногти, не удивляйтесь, что они будут расти медленнее и станут похожими на неровные пеньки. Чтобы избавиться от вредной привычки, можно сделать качественный маникюр с покрытием шеллак. Или же купить для этих целей специальный горький лак. Лайфхак №3: качественное базовое и топовое покрытие

Для создания и закрепления маникюра обязательно используйте качественный топ и базовое покрытие. Желательно, чтобы в их составе были такие укрепляющие компоненты, как кальций и витамины.

Для идеального маникюра воспользуйтесь базовым покрытием Eva Mosaic и гелем для восстановления ногтей Lady Rose от сети магазинов «РИВ ГОШ». В составе базы содержатся специальные керамические микрочастицы, которые заполняют все неровности ногтей, делая их безупречно гладкими и ровными. Гель содержит кальций и витамин Е для глубокого питания и укрепления ногтей.

Базовое покрытие под лак Eva Mosaic​,

«РИВ ГОШ», цена: от 99 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Гель для восстановления ногтей Lady Rose​,

«РИВ ГОШ», цена: от 413 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Лайфхак №4: комплексы с омега-3 Ценный микроэлемент омега-3 просто необходим для здоровья кожи, волос и крепких ногтей. Из рыбы и морепродуктов мы его получаем в недостаточном количестве. Поэтому если хотите ускорить рост ногтей, нужно принимать специальные БАДы с омега-3. Лайфхак №5: диетическое меню

Питать ногти нужно не только снаружи, но и изнутри. Хотите, чтобы они росли быстрее и были крепкими? Введите в меню продукты, обогащенные белком, фолиевой кислотой, витаминами А, В, С, селеном, коллагеном. Лосось, курица, листовая зелень, шпинат, авокадо, кокосовое масло — инвестиции в здоровые ногти. Лайфхак №6: перчатки для уборки

Отрицательно на здоровье ногтей и кожи влияют химические чистящие средства. Поэтому если задумали уборку, обязательно надевайте резиновые перчати, чтобы защитить руки. Можно до начала мероприятия нанести увлажняющую и питательную маску, потом надеть хлопчатобумажные перчатки, а сверху резиновые. Получится двойной эффект: и дома чистота, и ногти растут в два раза быстрее. Лайфхак №7: горячая морская вода

Доказано, что теплая ванночка для рук с морской солью ускоряет рост ногтей и насыщает их минералами. Налейте 500 мл теплой воды, добавьте туда столовую ложку соли, подержите руки 10 минут. Делайте эту процедуру два раза в неделю. Лайфхак №8: лимонное отбеливание

Лимон не только хорошо отбеливает ногтевую пластину, но и укрепляет ногти. Разрежьте пополам лимон, поскребите его, погрузите пальцы в мякоть на 10 минут. Блестящие, красивые и крепкие ногти вам обеспечены! Можно повторять два-три раза в неделю. Лайфхак №9: диагностика у специалиста

Если никакие процедуры и косметика вам не помогают, обратитесь к специалисту. Чаще всего ногти становятся ломкими из-за недостатка йода в организме, пройдите диагностику у эндокринолога. Благодарим нашего эксперта за помощь в подготовке материала. Наталья Баранова , ведущий специалист сети салонов Nail Sunny Как быстро восстановить ногти:

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