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Что такое шугаринг?
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Что такое шугаринг? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Шугаринг — вид эпиляции, для которой используют состав на основе сахара. Пасту нагревают до определенной температуры, наносят на заранее обезжиренную кожу против направления роста волос. Затем резким движением удаляют с кожи вместе с нежелательной растительностью.
Отличие от восковой эпиляции заключается не только в составе средства, но и в технологии выполнения. В случае с воском пасту наносят по направлению роста волос, а дергают против направления роста.
Шугаринг чаще всего выполняют руками, без использования лопатки и полосок. Паста состоит из натуральных ингредиентов, а потому редко вызывает аллергию. Шугаринг подходит для всех зон: подмышек, ног, рук, лица и бикини.
Узнайте больше об эпиляции:
Воск или шугаринг?
15 страшных мифов о сахарной депиляции
Шугаринг в домашних условиях
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