Что такое шугаринг?

Шугаринг — вид эпиляции, для которой используют состав на основе сахара. Пасту нагревают до определенной температуры, наносят на заранее обезжиренную кожу против направления роста волос. Затем резким движением удаляют с кожи вместе с нежелательной растительностью.

Отличие от восковой эпиляции заключается не только в составе средства, но и в технологии выполнения. В случае с воском пасту наносят по направлению роста волос, а дергают против направления роста.

Шугаринг чаще всего выполняют руками, без использования лопатки и полосок. Паста состоит из натуральных ингредиентов, а потому редко вызывает аллергию. Шугаринг подходит для всех зон: подмышек, ног, рук, лица и бикини.

Узнайте больше об эпиляции:

Воск или шугаринг?

15 страшных мифов о сахарной депиляции

Шугаринг в домашних условиях