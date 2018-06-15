Маски для сухих и ломких волос в домашних условиях

С рождения природа наделяет нас определённым типом волос. Сухие, жирные, нормальные или комбинированные. Как правило, наш образ жизни и окружающая среда корректируют генетическую предрасположенность. Частые покраски волос, регулярное применение фена, плоек, утюжков, некачественный шампунь, неправильное питание — и вот уже не только дамы, но и мужчины начинают жаловаться на сухие и ломкие волосы, перхоть, а иногда и зуд кожи головы. Он возникает оттого, что кожа головы слишком пересушена и просто «воет» о помощи. МедикФорум выяснил, что нужно делать, если у вас сухие волосы.

Что делать с сухими волосами?

Профессионалы уверены, здесь лучшие спасители — маски для сухих и ломких волос в домашних условиях. Нехитрые и совершенно несложные маски подлечат не только сами волосы, но и кожу головы. Да и семейный бюджет от них не пострадает. О себе нужно не забывать заботиться, поэтому самое сложное в создании лечебных масок для волос — это выделить немного времени. Обычно, питательные и увлажняющие маски необходимо делать не чаще 1-2 раз в неделю. Иначе вы можете сделать волосы из сухих — жирными. А наша цель — нормальные, здоровые, красивые и ухоженные волосы. Поэтому посвятите один или два вечера в неделю своей красоте. И поверьте, перемены к лучшему будут заметны не только вам!

Прежде чем мы поделимся с вами рецептами самых эффективных масок для сухих и ломких волос в домашних условиях, необходимо развеять важный миф. Ни один шампунь, бальзам или ополаскиватель не исцелят волосы, а скорее, наоборот, по крупинкам будут отнимать у них здоровье. Поэтому откройте бабушкины сундучки и книги с народной медициной — вот где спрятаны кладезь полезных идей и заряды здоровья. А все рекламируемые шампуни и бальзамы пусть служат дополнением и средством очищения. Химическая составляющая таких средств как раз и рассчитана на то, чтобы убирать не только излишек грязи с головы, но и практически всю защитную природную плёночку. Как результат — секущиеся кончики, перхоть, ломкие и безжизненные волосы. Мы против этого! Поэтому записывайте простые рецепты и пробуйте!

Маски для волос в домашних условиях

Маска для сухих и ломких волос в домашних условиях из яичного желтка Для этой маски нужно 2 или 3 яйца, точнее желтка и всё! Количество желтков прямо пропорционально длине и густоте ваших волос: чем длиннее и гуще волосы, тем больше желтков потребуется и наоборот.

На влажные волосы, без предварительного мытья шампунем, нанесите яичный желток. Не пропускайте ни кожу головы, ни кончики волос, ни саму длину. Оставьте такую масочку на полчаса. Укутывать в целлофан или полотенец необязательно. Тут всё зависит от вашего удобства. По прошествии половины часа смойте желток чуть тёплой водой. Не горячей! Кстати, после такой маски совершенно необязательно использовать шампунь. Практически 8 из 10 женщин, использующих такую маску для сухих и ломких волос в домашних условиях отмечают, что волосы после процедуры становятся не только увлажнёнными, но и чистыми. Но опять же, если вам комфортнее использовать в конце шампуня — используйте. Ещё раз отметим, что частота применения такой маски не должна превышать 2 раз в неделю. Маска для сухих и ломких волос в домашних условиях из сметаны со сливками Эту маску можно назвать «убойной» дозой увлажнения для волос. В её состав, как вы уже догадались, входит всего лишь сметана и сливки. Выбирайте жирность побольше. Фигуре во вред не пойдёт, а вот волосы довольно держать на «сухой» диете. Пропорции в маске должны составлять 50 на 50. Объем используемой маски также зависит от ваших локонов. Девушкам с короткой стрижкой может хватить и парочки ложек, а вот обладательницам длинных и густых локонов может понадобиться не один стакан. Наносите маску по всей длине. Уделите особое внимание кончикам волос. Если у вас не пересушенная кожа головы, то отдельно втирать в неё сметано-сливочную маску не стоит. Для того, чтобы ингредиенты процедуры не испачкали одежду и помещение, лучше всего прикройте голову целлофаном, но не грейте маску. Держать её необходимо около 30 минут. Затем смойте чуть тёплой водой, а ещё лучше отваром каких-нибудь трав. Идеально для волос подходит отвар крапивы, ромашки и многих других растений. Всех их можно как самостоятельно собирать летом, так и приобретать в аптеке. Результатом такой процедуры будут блестящие, ухоженные и живые волосы, которые даже без специальных укладок и сложные причёсок будут служить истинным украшением своей владелицы. Маска для сухих и ломких волос в домашних условиях с касторовым маслом Ингредиенты этой маски можно найти в любой аптеке и за очень небольшие деньги. Вам понадобятся — флакончики касторового масла и настойки календулы. Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях. После смешения вотрите маску в кожу головы и распределите её по всей длине волос. Отдельное внимание заслуживают сухие и ломкие кончики. Не жалейте на них ни масок, ни внимания! Как правило, именно по кончикам судят об ухоженности женщины, о её самоуважении. Держат на голове такую смесь тоже около получаса. Правда, при смывании тут уже точно необходим шампунь. Жирная текстура масла потребует большого количества воды для смывания. Но результат достоин всех усилий и временных затрат! Красивые волосы способны создать идеальный внешний вид даже без применения косметики. Маска для сухих и ломких волос в домашних условиях из банана В этой маске, в отличие от всех вышеперечисленных, уже понадобиться больше ингредиентов. Один спелый банан, яичный желток, несколько столовых ложек натурального масла (подойдёт касторовое, оливковое, репейное, миндальное или другие масла). Также вам понадобится блендер. Сразу поясним, размягчить банан до состояния однородной массы ложкой или другими подсобными инструментами вам не удастся. Только лезвия блендера могут измельчить фрукт так, чтобы вам потом не пришлось выковыривать из волос частички банана. Да и смешивать с другими ингредиентами жидкую массу проще. После того как банан измельчён, добавьте к нему яичный желток и парочку столовых ложек выбранного вами масла. Тщательно перемешайте и нанесите на волосы по всей длине. Как всегда, особенно внимание корням и кончикам. Подержать такую масочку стоит подольше — ориентировочно 40 минут. Предварительно закутайте волосы.

Как смывать маски для волос

Смывать подобные смеси, в состав которых входят масла, необходимо с применением шампуня. Воду лучше всего выбрать чуть тёплую. Слишком горячая вода распаривает структура волоса, раскрывая все чешуйки. Соответственно, вымываются все элементы из волоса, включая и те, которыми вы только что подпитывали свои локоны. А вот прохладная вода, наоборот, закрывает чешуйки на каждом волосе. Так что все полезные и необходимые элементы, отвечающие за красоту, ухоженность и здоровье волос остаются с вами.

Для сухих и ломких волос можно также применять мёд, отвары трав, молочные продукты, такие как кефир, творог, молоко, йогурт и многие другие. Рецептов масок для такого типа волос существует огромное множество. Необходимо только пробовать и не забывать о том, что любая красота требует заботы и постоянного ухода. Полюбите себя, выделите несколько часов в неделю для специальных процедур и тогда ваши волосы действительно станут вашей гордостью и богатством! Ранее эксперты рассказали о компрессе из растительного масла.