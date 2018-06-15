Как создать легкие пляжные локоны в домашних условиях

Небрежные локоны в стиле подружки серфера завоевали наши сердца с первого взгляда! Для тех, кто хочет повторить самую трендовую укладку летнего сезона, мы собрали подробную видеоинструкцию!

Прежде чем приступать у укладке, необходимо тщательно очистить волосы от загрязнений. Без предварительного мытья головы тут не обойтись.

Чтобы обезопасить свои волосы от пагубного воздействия высоких температур, используй специальную термозащиту. С ней твои волосы не только будут в полной безопасности, но и укладка продержится намного дольше. Для создания эффекта пляжных локонов воспользуйся широкой круглой плойкой. Лучше брать тонкие пряди, так процесс пойдет быстрее, а кудряшки будут выглядеть естественно. Не стоит оставлять четко разделенные локоны: прежде чем закрепить укладку, слегка прочещи пальцами волосы у корней и аккуратно растрепи прическу (только не переусердствуй!). Чтобы закрепить укладку, воспользуйся соляным спреем, он прекрасно заменит соленую морскую воду и океанский бриз и добавит волосам текстуры. Приподнять волосы у корней и добавить им объема поможет специальный пудровый спрей, который можно распылять на всю длину волос. При необходимости прическу можно освежить сухим шампунем.

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За помощь в организации съемки благодарим салон красоты Bronze&Beauty!

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Фото: Shutterstock