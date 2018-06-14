Как узнать, что ваша родинка может превратиться в рак?

Когда вы достигнете 30-летнего возраста, у вас наверняка будет 10-40 родинок на коже. Эти черные или коричневые пятнышки начинают выглядеть по-другому с течением времени, приподнимаются, меняют текстуру и цвет. На них могут начать расти волосы. Некоторые родинки не изменяются каким-либо образом на протяжении всей жизни, а иные просто исчезают. Эти образования широко распространены и обычно абсолютно безвредны, но, несмотря на это, за ними нужен строгий контроль. МедикФорум собрал советы, которые позволят узнать, стоит ли переживать если ваша родинка изменилась или нет.

Какая опасность скрывается под видом родинки?

Меланома — наиболее опасная форма рака кожи. Это раковая опухоль, которая возникает, когда повреждение ДНК заставляет клетки кожи мутировать — часто из-за ультрафиолетового облучения от естественного солнечного света или искусственного загара. Симптомы начавшейся меланомы легко пропустить. Некоторые виды меланомы развиваются из существующих годами родинок, поэтому очень важно тщательно осматривать своё тело на регулярной основе — по крайней мере, каждые 3 месяца. Это должно происходить намного чаще, если у вас есть близкий родственник с подобным заболеванием или обнаружились новые пятнышки на коже. Обычно они развиваются в детстве или подростковом периоде. Если вы заметили свежие пятнышки во взрослом возрасте, надо показать их врачу.

Вы также обязаны насторожиться, заметив темную область под ногтем пальца руки или ноги, которая не связана с травмой, особенно если она со временем становится больше. Это тоже может быть признаком рака кожи. Открытая рана, не заживающая долгое время, считается еще одним симптомом.

Когда начинать беспокоиться из-за родинок?

Подавляющее большинство родинок ничего серьезного собой не представляет, но всегда есть шанс, что одна из них преобразуется в какую-либо форму рака кожи. Если на протяжении многих лет сохраняется тот же цвет, форма и размер, волноваться не стоит, но любые изменения внешнего вида могут означать начальную стадию меланомы. Скорее всего, этого не случится. Просто убедитесь, что вы держите под контролем состояние вашей кожи — так вы сможете моментально заметить любой из следующих признаков. Признаки, что родинка может быть раком: • внезапное появление или рост давно знакомой родинки. Большинство из них растёт медленно, ваши глаза к ним привыкают, но когда появится посторонняя или начнёт менять размер давно знакомая, она должна быть проверена;

• любое изменение формы и состояния родинки. Не пренебрегайте пятнышками, которые изменили цвет, особенно если они принимают более темный оттенок по сравнению с первоначальным. Те, что начинают чесаться, кровоточить или обрастают коркой, тоже должны быть предъявлены врачу — это может быть началом меланомы; • симметрия тоже важна. Вместо того чтобы быть идеально круглой или овальной, «плохие» родинки, как правило, имеют неровные края. Вас должны обеспокоить любые пятна, которые не выглядят симметричными — в норме обе стороны одинаковые; • шероховатая, чешуйчатая или окрашенная в разные цвета поверхность. Если вы заметили что-то подобное, сразу же доведите до сведения вашего врача. Говорит ли любой из этих признаков о развитии рака кожи? Даже если обнаружен какой-то признак, это не означает, что у вас меланома, однако для самоуспокоения было бы разумным сделать профессиональный анализ. Большинство родинок остаётся с нами до конца жизни, не неся никакой угрозы, но атипичные образования имеют тенденцию становиться смертельно опасными. Если вы найдете большое пятнышко диаметром около 5-12 миллиметров, тем более разноцветное, это будет считаться нетипичным. Меланома наиболее часто встречаются на спине, ногах, руках, голове и лице, но благоразумный человек осмотрит всё тело, чтобы вовремя обнаружить любые новообразования. Опасные родинки визуально и на ощупь отличаются от остальных, и необычный вид должен вас насторожить. Их поверхность, как правило, шершавая, а не гладкая, а форма края разных сторон отличается. Такие типы родинок наиболее распространены у людей, проводящих много времени на солнце, но не ограничиваются ими. Если вам случится выявить какой-либо из этих признаков, оперативное лечение имеет первостепенное значение. Не паникуйте — даже в случае рака ситуация поправима, ибо лечение начальной стадии любого заболевания всегда эффективно и, как правило, безболезненно. Крохотное новообразование запросто удаляется под местной анестезией, но чем дольше вы будете тянуть с обращением к врачу, тем сложнее ему будет что-то исправить.

Как узнать, опасна ли ваша родинка?

Если вы пытаетесь выяснить всё о своих родинках, масса информации в интернете, журналах и по телевизору может вас сбивать с толку. Определить, является ли какая-то из них потенциально злокачественной, можно очень просто — достаточно знать так называемое «правило ABCDE», придуманное американскими онкологами.

Они предлагают использовать четыре первых буквы алфавита, чтобы напомнить вам о том, какими признаками обладает опасная родинка: • «A» означает, что она будет асимметричной — обе её стороны непохожи друг на друга; • «B» — border — имеет отношение к границам образования. Кайма будет выпуклой, размытой или изогнутой вместо гладкой и ровной; • «C» означает «color» (цвет). Обратите внимание на любые несоответствия в оттенках; нормальные родинки, как правило, светло— и тёмно-коричневые, почти черные. Белый, розовый, угольно-черный и синий — нетипичные цвета; • «D» — диаметр пятнышка. Представьте себе резинку на конце карандаша — если кружок вашей родинки больше, следите за ней. Многие (но далеко не все!) крупные образования могут превратиться в раковые; • «E» — разрастание (enlargement). Меланома, как правило, растет в размерах с течением времени. Список можно продолжить. Вас должны насторожить зуд, боль, кровотечение, воспаление, изменение рельефа (утолщение или поднятие ранее плоского образования) — в общем, всё необычное на вашей коже.

Как удалить родинку?

Удаление родинки в некоторых случаях обязательно. Если вы обнаружили какие-либо вышеперечисленные признаки, отправляйтесь на встречу с врачом. Потенциально опасные родинки легко удаляются под местным наркозом, однако, если вы оставите их надолго, они очень трудно поддаются лечению. Операция представляет собой простой процесс, состоящий из местного обезболивания и вырезания беспокоящего вас пятнышка. Если оно было большое, наверняка понадобится стежок или два, чтобы закрыть ранку. Ваш врач отправит образец ткани родинки в лабораторию, чтобы определить, была ли она раковой. Ранее ученые рассказали, когда можно переживать из-за выпадения волос.