Прощай, школа: как собраться на выпускной?

Как подготовить кожу к тональному крему, чем зафиксировать прическу и что взять с собой, чтобы подправлять макияж? Топ-стилисты салона красоты Nikolskaya Club подобрали двум будущим выпускницам актуальные образы и рассказали, как сделать идеальные макияж и укладку.

Тренды

Главная задача всех выпускниц этим летом — сделать настолько простую укладку, чтобы она не выглядела «салонной». Поэтому меньше лака и фиксации и больше естественности. Очень актуальны укладки с распущенными волосами — вооружитесь щипцами с большим диаметром и сухим шампунем, чтобы добавить локонам объем и текстуру. А чтобы сделать укладку более «нарядной», добавьте необычное плетение или соберите часть волос в небрежный пучок.

Продумывая макияж на выпускной, следует отталкиваться от цвета платья — если оно темное, то и оттенки средств должны быть ярче. Но все хорошо в меру: одного акцента вполне достаточно — это могут быть пушистые ресницы, легкие smoky eyes или яркие губы. Очень актуально подчеркивать брови, если густые от природы: зачешите их наверх и не забудьте нанести румяна на «яблочки» щек, чтобы соблюсти баланс.

Антитренды

Очень важно не перестараться со стайлингом — выбирайте средства с минимальным уровнем фиксации, если хотите, чтобы прическа продержалась дольше. И помните простое правило — укладки с нарочитой небрежностью должны выглядеть максимально естественно, а если ставка сделана на гладкость, то ее нужно утрировать и следить за тем, чтобы прическа была безупречна. Никаких гладких пучков с начесом или сильно заглаженных волос — оставьте их для тематических вечеринок.

Самая большая ошибка, которую допускают перед макияжем многие выпускницы (и не только), — это недостаточно тщательная подготовка кожи. Используйте патчи или увлажняющие и разглаживающие маски, чтобы макияж лучше ложился и дольше держался — тонны тонального средства поверх мешков под глазами еще никого не украшали. Если кожа проблемная, положите в сумочку консилер с кисточкой — он поможет скорректировать недостатки, когда тон «поплывет», и матирующие салфетки, чтобы не наслаивать пудру.

Образ №1 Для Саши я выбрала максимально естественную, но при этом необычную укладку — сделала легкие локоны и с помощью плетения собрала верхнюю часть волос в пучок, выпустив пару прядей у лица. Саша пойдет на выпускной в простом коротком платье в пастельных тонах, поэтому такая укладка добавит образу легкости и романтичности.

Для начала, необходимо тщательно очистить кожу головы и сами волосы — подобные укладки хорошо выглядят только на чистых локонах. Несмотря на то, что Сашины волосы достаточно тяжелые и густые, я использовала шампунь и кондиционер для уплотнения и объема из серии Full.Again от Kevin.Murphy. После мытья головы аккуратно промокнула излишки влаги полотенцем, чтобы лишний раз не беспокоить волосы длительной сушкой, и нанесла текстурирующий спрей Bedroom.Hair по всей длине. Нам нужен объем от корней, поэтому с помощью щетки с редкими зубцами приподняла волосы и тщательно просушила феном.

Переходим к созданию прически: я накрутила волосы на широкие щипцы, создавая крупные естественные волны, и начала накручивать локоны от самых корней, чтобы добавить еще больше объема. Следила и за тем, чтобы все они были направлены от лица. Далее заплела две свободные косы с двух сторон, предварительно выпустив прядь у лица — это придало укладке динамичность и естественность, как будто выпускнице растрепал волосы ветер.

Обе косички фиксируем у основания прозрачной резинкой, а по бокам «прошиваем» невидимками. На этом этапе очень важно вытащить несколько прядей из кос — получится эффект кружева на волосах. Концы наших кос я собрала в небрежный пучок, параллельно фиксируя пряди лаком — для этого взяла средство с подвижной фиксацией Shaper Zero Gravity от Sebastian Professional. Чтобы укладка не была перегружена стайлингом, все средства я наносила на расстоянии 20-30 сантиметров — это особенно важно при использовании лака, потому что волосы должны сохранять подвижность.

Всем тем, кто, как и Саша, планирует пойти на выпускной в очках, советую делать более яркий макияж — именно поэтому мы остановили свой выбор на легких smoky eyes. Кожа девушки не нуждается в праймере — поры не выраженные, и нет блеска на лице, но я предварительно нанесла увлажняющий крем. Консилер на зону вокруг глаз наносила плотно — для этого я взяла Airbrush Concealer от Clinique. Его же использовала и вместо тональной основы, но более тонким слоем.

Выровнять цвет кожи мне помогла пигментированная пудра с матирующим эффектом Stay Matte But Not Flat от NYX. В целом, макияж на выпускной советую сделать матовым — нам важно, чтобы средства продержались много часов, поэтому влажный блеск не подойдет. С помощью фломастера Brow Definer от Catrice я слегка исправила Саше форму бровей — им очень удобно прорисовывать недостающие волоски и делать их гуще. Фиксирующий гель при этом не использовала — он утяжеляет макияж и дает ненужный нам сейчас эффект «влажных» бровей. Зато нанесла лак для волос на щеточку и просто причесала ею брови.

Зеленый цвет глаз мы подчеркнем бордово-фиолетовыми smoky eyes. Не бойтесь осыпавшихся на лице темных теней — на зону под глазами нанесите пудру поплотнее, а затем смахните излишки пушистой кистью. И, конечно, в уголок глаза я добавила сияния с помощью рассыпчатого пигмента Ivory от M. A. C. Чтобы макияж не выглядел слишком ярким, взяла коричневую тушь Grandiose от Lancôme, и румяна выбрала максимально естественные — приглушенного персикового оттенка.

Помаду нанесла светло-розовую: она сделала макияж более юным, но при этом не «спорит» с тенями. В качестве завершающего штриха нанесла фиксирующий спрей с матовым финишем, чтобы макияж продержался до самого утра!

Образ №2 Для Насти я выбрала нежную «воздушную» укладку — объемные «пляжные» локоны, которые можно будет поправить и даже расчесать в любой момент. Настя — гимнастка, поэтому с ярким сценическим макияжем и гладкими пучками она знакома не понаслышке. Для контраста оставим волосы распущенными — такая укладка будет отлично дополнять летящее синее платье нашей выпускницы.

Несмотря на всю простоту укладки, нам нужно больше внимания уделить фиксации — к концу мероприятия локоны должны остаться в неизменном виде и даже на следующий день выглядеть хорошо. Начала, по традиции, с тщательного очищения — для этого использовала тот же шампунь для объема от Kevin.Murphy. Перед тем, как начать сушить волосы феном, я нанесла спрей для прикорневого объема Anti.Gravity.

Для создания крупных естественных волн взяла щипцы диаметром 2,5 сантиметра и накрутила волосы, начиная с затылка, — это помогло тщательно проработать все зоны и не оставить прямых прядей сзади. Не забываем и том, что волнам необходимо добавить текстуру — для этого взяла пудру для придания объема Volumizing Liquid Powder от Alterna и сухой шампунь Fresh.Hair от Kevin.Murphy.

Если у вас мягкие прямые волосы, как у Насти, советую использовать именно такие средства, а вот обладательницам кудрявых волос в этом поможет спрей с солью — он не утяжелит локоны, зато придаст им естественный объем. В качестве фиксации в данном случае использовала не лак, а текстурирующий спрей Bedroom.Hair, Kevin.Murphy. С ним локоны продержатся до утра без склеивания и мутного блеска.

Так как образ у Насти получается очень нежным и романтичным, в макияже мы не будем использовать «кричащие» оттенки — акцент сделаем на ресницы. Для этого я использую накладные пучки, которые легко можно будет смыть с помощью средства для снятия макияжа. Но начнем мы с базы: на Т-зону я нанесла выравнивающий праймер с силиконами, чтобы кожа стала гладкой, а поры — менее заметными. На спинку носа, подбородок, лоб и под глаза нанесла светлый консилер Airbrush Concealer от Clinique, а естественные тени прорисовала более темным оттенком Touche Eclat от Yves Saint Laurent.

В макияже с акцентом на глаза кожа все равно должна выглядеть безупречно — чтобы Настя не казалась слишком бледной, я использовала бронзирующую пудру Hoola от Benefit. Нанесла ее буквой «Э» — от бровей до подбородка и под скулу, а на «яблочках» щек использовала нежно-коралловые румяна. С бровями Насте повезло — они достаточно широкие и расположены низко, что сейчас очень актуально. Именно поэтому я просто причесала их и дорисовала маркером недостающие волоски.

Макияж глаз мы решили сделать в золотых тонах — я использовала три похожих оттенка, чтобы создать естественные переливы цвета на глазах, но предварительно нанесла основу под тени Nude Dude от The Balm. Это очень важно, если в течение дня тени имеют тенденцию забиваться в складочки. Затем нанесла два слоя черной туши Noir Interdit от Givenchy и приклеила пучковые ресницы по всему веку. Тут важно учитывать форму глаза — если ближе к кругу, приклеивайте ресницы только во внешних уголках. У Насти миндалевидные глаза, поэтому мы выбрали короткие ресницы и наклеили их по всей длине.

Вместо помады мы выбрали персиковый полупрозрачный блеск для губ — он отлично сочетается с золотистыми тенями. Хайлайтер нанесла теплый — по тому же принципу, а в конце все зафиксировала матирующим спреем.