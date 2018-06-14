Оле-Оле-Оле: как причесаться и накраситься на футбольный матч?

Визажист Евгения Русиновская (@rusinovskaia) и стилист Евгений Шатохин (@yauhen) рассказали, как сделать макияж, чтобы он не «уплыл» на жаре, и какие прически подойдут для футбольного матча и выдержат любую погоду и напор болельщиков.

1) Обязательно используйте водостойкую тушь для ресниц. Во-первых, это спасет от нежелательного эффекта, если начнется дождь, во-вторых, она останется с вами даже в + 30 — говорят, июнь будет жарким, как и матчи. И еще один нюанс. В древности тушь использовали не только, чтобы придать взгляду выразительность. Она выполняла защитную функцию, задерживая частички мыли и грязи. Так что это еще и хороший «иммунитет» от ветра. Отдавайте предпочтение гипоаллергенным средствам.

2) Используйте ВВ или СС-кремы с SPF-защитой. Они помогут предотвратить фотостарение и пигментацию. УФ-фильтры нужны обязательно, даже если на улице пасмурно или идет дождь — около 40% вредного излучения все равно достигает поверхности земли.

3) Я очень люблю легкие флюиды в качестве базы. Но на футбольный матч лучше отдать предпочтение влагостойким средствам. Обратите внимание на праймер Le Blanc de Chanel, Chanel . Он деликатно подсвечивает, создавая эффект отдохнувшей кожи, выравнивает рельеф и продлевает стойкость макияжа. Помимо этого у него отличные увлажняющие свойства (еще о средствах макияжа для похода на футбол читайте здесь).

4) Используйте фиксаторы для макияжа. Особенно в жару! При высоких температурах кожа быстро «съедает» мейк. Не обязательно его наносить на «готовое» лицо. Фиксатор можно распылять на кисти перед нанесением основы, помады или, например, тени — отличный способ продлить «жизнь» макияжу. Выбирайте средство с мелкодисперсным распылением. И обязательно возьмите с собой на стадион термальную воду (лучшие увлажняющие спреи можно найти здесь).

5) Не забудьте про пудру. Она хорошо фиксирует и матирует. Чтобы на лице не было «многослойности», выбирайте рассыпчатую, мерцающую, минеральную пудру с SPF— фактором. И положите в сумочку матирующие салфетки — помогут реже доставать пудреницу.

6) Откажитесь от липких текстур на губах. Если на стадионе будет сильный ветер, вам придется регулярно обновлять блеск из-за попавших на губы частиц пыли, а прилипшие к лицу волосы вряд ли придадут виду свежести и сексуальности. Тинты натуральный оттенков — идеальный вариант.

Небрежный пучок

Такая укладка делается быстро. А для того, чтобы она выглядела максимально эффектно, нужны невидимки. Вымойте голову, нанесите масло для блеска и высушите. Соберите волосы в высокий хвост. Текстурируйте спреем. Разделите на отельные пряди. Каждую из них скрутите жгутом. Достаньте небольшие «ушки». Оберните прядь вокруг хвоста и зафиксируйте невидимками. И так каждую прядь. Готово!

Хвост «понистайл»

Чтобы сделать такую укладку, сначала нанесите на волосы термозащиту и вытяните их с помощью утюжка. Расчешите и сделайте высокий хвост, оставив две толстые пряди у висков. Обмотайте ими хвост и зафиксируйте невидимками. Финальный шаг — фиксация. Рекомендую использовать лак Firm Hold, Aloxxi. Влагоустойчив, быстро сохнет, содержит УФ-защиту, масло виноградной косточки, оказывающее увлажняющий эффект, экстракт граната, канадской сосны, зеленого чая, ромашки, водорослей, корня лакрицы. Простая прическа, которая очень эффектно выглядит.

Свободные косы

Косы — один из моих любимых вариантов укладки. Они отлично сочетаются с кепкой и дополняют спортивный образ. Нанесите на корни немного спрея для объема. Высушите волосы. Заплетите косу. Выпустите небрежные пряди по длине.

Для фиксации такой укладкой рекомендую использовать максимально незаметные средства — не нужно, чтобы создавалось ощущение, будто вы собирались на матч три часа. Отлично подойдет лак сильной фиксации Fixation Finishing Spray, Nak. Средство не содержит воды, моментально высыхает, позволяя создать естественную укладку. Лак устойчив к влаге — крайне важно для подобных мероприятий.