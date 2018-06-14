Какие цвета выгодно носить летом брюнеткам: учимся у Кети Топурия

@keti_one_officialКакие цвета выгодно носить летом брюнеткам: учимся у Кети Топурия1 Желтый для аристократичности

Кети Топурия (31) знает, что с желтым цветом темноволосым девушкам нужно быть крайне осторожными. Но зато если подобрать «правильный» желтый, можно создать невероятно эффектный образ. Следует избегать слишком яркого «цыплячьего» цвета, зато холодный желтый с голубоватым подтоном восхитительно подчеркнет колоритную внешность. Например, Кети Топурия выбрала свитшот спокойного благородного желтого цвета — на контрасте с темными волосами смотрится потрясающе.

Кети Топурия удивила количеством купальников в гардеробе

@keti_one_official

2 Синий и фиолетовый для выразительности

Обладательницам темных волос очень идет синий цвет во всем богатстве оттенков: начиная от индиго и заканчивая фиолетовым. Эти оттенки способны добавить глазам выразительности и прекрасно сочетаются с темными волосами и бровями. К тому же, фиолетовый необычайно популярен в этом сезоне. Кети Топурия в курсе всех модных тенденций, поэтому для выхода «в свет» выбрала брючный костюм фиолетового цвета.

@keti_one_official

3 Белый для свежести

Белый цвет ассоциируется со свежестью и чистотой — учитывай это при создании образа. На брюнетках белый смотрится очень гармонично и мягко. Он красиво подчеркнет загорелую кожу и глубину темных волос, как у Кети Топурии. Особенно выгодно на брюнетках будут смотреться жемчужно и сливочно-белый. Однако будь внимательна: если ты — светлокожая брюнетка с «холодным» типом внешности, лучше отдать предпочтение другим цветам.

Полина Гагарина показала оптимальный фасон сарафана для девушек с маленькой грудью

@keti_one_official

4 Розовый для романтичности

Этим летом розовый цвет также очень популярен. Главное — подобрать свой оттенок. Если ты обладательница темных волос, советуем обратить внимание на розовый самых светлых и нежных тонов. Такой цвет способен добавить твоему образу романтичности и нежности. Кети Топурия выбрала купальник с таким оттенком розового, который подчеркивает загар и идеально гармонирует с темными волосами певицы.

Читай также: Тест: модно ли ты выглядишь, или тебе только кажется?

@keti_one_official