Яркое лето: четыре самых модных варианта тонирования волос

Тонирование для блондинок

Для блондинок подойдет очень модная техника тонирования Silver, с ее помощью можно выделить некоторые пряди серебром. Очень красиво смотрится эта техника в сочетании с холодным блондом (как у Дженнифер Лоуренс).

Более теплые оттенки можно выделить золотым или медовым тоном, добавить темных акцентов на корнях или по длине.

Кстати, процедура тонирования выручит блондинок, если на прядях образовались некрасивые рыжие или желтые пигменты.

Тонирование для брюнеток

Для брюнеток есть масса интересных вариантов. Например, можно подсветить натуральную базу до полутора тонов. Можно сделать акцентированные пряди золотистого, медного или медового оттенков, чтобы добавить волосам ослепительного сияния, создать эффект омбре и тающего окрашивания.

Яркое тонирование

Кеша

До сих пор не теряет своих позиций тонирование в яркие оттенки. Добавить цветных прядей по всей длине, на челку или на кончики часто просят голливудские звезды. Этим летом самыми главными оттенками будут розовый, ультрафиолетовый, голубой. Эти тона сочетаются как с темной, так и со светлой базой.

Позвольте себе эксперимент, если давно об этом мечтали! Правда, яркие оттенки вымываются быстрее всего. Уже через три мытья цвет блекнет, а после пятого почти совсем исчезает. Но это не мешает продлить окрашивание или сделать новое — уже другим цветом.

Тонирование для неокрашенных волос

Камерон Диас

По сути тонирование — это не окрашивание в чистом виде. В составе тонеров нет аммиака или перекиси водорода, поэтому краситель держится недолго (в зависимости от особенностей волос от двух до двенадцати сеансов мытья головы) и окрашивает только поверхность прядей. Поэтому для тех, кто не хочет изменять природному цвету, а желает лишь добавить игры света, это идеальный вариант.

Также мастер может добавить блеска и сияния (в этом случае тонер вообще не имеет оттенка). Очень интересно смотрится эффект легкого мелирования. С помощью тонера его можно создать только на натуральных волосах.

Самые модные окрашивания 2018 года:

Для блондинок

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Фиолетовый, розовое золото и другие модные оттенки