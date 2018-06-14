Надо ли эпилироваться мужчинам

Раньше процесс удаления волос было строго для женщин. Если мужчина не был культурист, велосипедист, пловец или танцор, то наверняка он не заботился о своих волосах на теле. Сейчас же все больше мужчин выбирают те же ступени ухода, что и женщины, включая депиляцию. Большинство мужчин не просят, чтобы удаляли все волосы на теле, но, тем не менее, они все чаще хотят, чтобы волос на спине или груди у них не было. Также много мужчин стали делать восковую коррекцию бровей. Также во многих салонах появилась услуги «мужская интимная депиляция». Но в отличие от женщин, для которых удаление волос является привычной процедурой, мужчины часто оказываются в недоумении и не понимают как справляться с лишними волосами. Давайте немного разберемся в этом.

Раньше мужчины делали эпиляцию в основном для того, чтобы быть более привлекательными в глазах женщин, а теперь многие из них признаются, что делают это в первую очередь для себя. Им нравится ощущать себя ухоженными, а ухоженное мужское тело в свою очередь не может не нравиться слабому полу. На первый взгляд избавиться от волос на теле может показаться довольно сложной задачей! На самом деле все гораздо проще. Есть несколько способов, один из которых точно подойдет вашему мужчине.

БРИТВА Тут все просто. Если ваш мужчина брился хоть когда-нибудь в жизни, то он знает что делать. Чем резче бритва, тем лучше. Использование тупой бритвы может привести к болезненным ощущениям и длительному раздражению. Рекомендуется крем для бритья для чувствительной кожи. Первый раз бриться нужно по направлению роста волос. После процедуры не рекомендовано чесаться, а раздражение снимать алоэ-гелем.

ВОСК Предварительной подготовки процедура эпиляции не требует. Главное, чтобы длина волос была не меньше 3 мм. А дальше — дело рук профессионала. Изначально зону эпиляции обрабатывают антибактериальным лосьоном. Если процедуру выполняют горячим воском, то после лосьона на кожу наносят крем. Специализированный крем минимизирует раздражение кожи, смягчает ее и облегчает сам процесс эпиляции. Далее наносится непосредственно воск, который подбирается по типу кожи и типу волос клиента. После того как воск застыл, резким движением мастер срывает его в направлении против роста волос. При повышенной чувствительности можно воспользоваться кремом, который наносится на кожу заблаговременно и позволяет на некоторое время обезболить эпилируемую зону. Длительность процедуры зависит от размера эпилируемой зоны. Подмышечная впадина 5-10 минут, а бикини — 30-40 минут.

КРЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС Осторожно: депиляционные кремы содержат сильные химические вещества, которые разрушают волосы, а при неправильном употреблении могут вызвать дискомфорт и химические ожоги. Хотя эти продукты обычно можно использовать в интимной области, мы рекомендуем принять следующие меры предосторожности, чтобы ограничить вероятность нежелательных побочных эффектов: использование меньшего количества вещества поможет ограничить раздражение, не использовать кремы если на теле есть открытые язвы. Обязательно строго следовать инструкции.

ЛАЗЕРНАЯ И ФОТО-ЭПИЛЯЦИЯ Безопасна ли лазерная эпиляция (в том числе и на интимной области)? Ответ:да, при правильном выборе режима и лазера. Если ваш мужчина волнуется из-за воздействия лучей, не беспокойтесь: лазер не проникает так глубоко, чтобы воздействовать на любые органы в любой части тела. Лазерное удаление волос в области половых органов не может вызвать бесплодие. Лазерная и фото — эпиляция часто являются одним из лучших вариантов удаления мужских волос, если у человека, который будет проходить лечение, есть темные и плотные волосы на теле.

ПРО БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ Уровень чувствительности при проведении процедуры индивидуален. Для максимального комфорта при первых сеансах эпиляции мастера рекомендуют пользоваться обезболивающими средствами, в частности, уже упомянутым анестезирующим местным кремом. Но при постоянной эпиляции уровень чувствительности заметно падает. Это связано с тем, что волосы со временем становятся тоньше, а корни мягче и слабее.

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