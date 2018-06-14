Ещё
Маттек-Сэндс перекрасила волосы в красный цвет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маттек-Сэндс перекрасила волосы в красный цвет 

Чемпионат.com 2 часа назад
Американка Бетани Маттек-Сэндс удивила своих поклонников новой причёской. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном и смешанном разрядах вернулась из салона красоты с ядовито-красными волосами. «Называю это неоново-клубничная блондинка», — подписала фото Бетани. Помимо пяти побед на «мэйджорах» в активе американки имеется золотая олимпийская медаль, которую она вместе с Джеком Соком завоевала для США на Играх в Рио-де-Жанейро.
Маттек-Сэндс лишь недавно восстановилась от чудовищной травмы, полученной на Уимблдоне-2017.
Чемпионат.com: последние новости
Игроки «Вашингтона» встретились с дочерью президента США Дональда Трампа Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Нижнем Новгороде Зимняя Олимпиада 2018 в Пхёнчхане. Последние новости четырнадцатого дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решился на повышение НДС378
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы412
Путин высказался о смерти Говорухина52
Умер Станислав Говорухин102
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно127
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
00:16
Самолёт сел после столкновения в воздухе с другим
Происшествия
02:53
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Общество Новости Москвы
05:31
Пока вы спали: Трамп помечтал о «лучшем» Путине
В мире
01:06
В США соорудили самый большой бумажный самолёт
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение