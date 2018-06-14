Выбираем благоприятные дни для стрижки в июле

Лунный календарь определяет выбор большинства значимых событий. Наукой доказано, что фазы луны имеют влияние на работу организма. Некоторые не верят в это, и не обращают внимания на лунный календарь. Но большинство людей предпочитают стричься только «посоветовавшись» с луной, выбирая удачные дни. ​

Благоприятных дней для стрижки в июле 2018 по лунному календарю немало. Каждый человек найдёт подходящий. Стрижка на убывающую луну подойдёт людям с короткими волосами, которые не хотят часто посещать парикмахера. В фазе убывания волосы растут медленнее, следовательно, стрижка дольше сохраняет форму. На растущую луну лучше подровнять концы тем, кто хочет отрастить длинную косу. На молодую волосы растут быстрее.

yandex_ad_1 В полнолуние рекомендуется стричься людям с тонкими, редкими и ослабленным волосами. На рост влияние луны нет, но корни и волосы укрепляются, становятся толще и гуще.

Влияние фаз луны и благоприятные дни При выборе благоприятных дней для стрижки в июле 2018 стоит изучить все дни лунного календаря. Возможно, найдётся самое лучшее число, которое подойдёт не только для роста, но и для укрепления и окраски. Или же некоторым, наоборот, станет благоприятным день, при котором рост волос приостановится.

Такой вариант удобен мужчинам с очень короткими стрижками, которые не в восторге от постоянного жужжания машинки возле уха.

Следуя расписанию, можно подобрать самый удачный день для создания нового имиджа. А также для благоприятного роста волос.

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График активности ночного светила имеет огромное влияние на волосы:

1 июля подойдёт для короткой стрижки тем, кто хочет замедлить рост волос и укрепить корни. Остальным от стрижки лучше воздержаться. Но экстравагантное окрашивание и смена имиджа пройдёт удачно. День направлен, чтобы подчеркнуть харизму, поэтому стоит отпустить чёлку тем, у кого её не было.

Стрижка 2 июля поможет избавиться от депрессии и апатии, но будет плохо укладываться даже с большим количеством укладочных средств. Благоприятно скажется окрашивание в яркие цвета и уход натуральными средствами. Отлично будут работать масляные маски для увлажнения волос.

3 июля хороший день для увлажняющих, питающих, укрепляющих, восстанавливающих процедур. Тонкие и ломкие волосы легко впитают полезные составы. Завивка, выпрямление, окрашивание и другие манипуляции с волосами химическими средствами могут нанести вред. Как следствие, появится ломкость, перхоть, начнется выпадение волос. День подходит для лечебных процедур на укрепление корней, увлажнение кожи головы и устранения перхоти.

4 июля неблагоприятный день для стрижки, завивки, выпрямления и окрашивания. Не стоит даже мыть голову в этот день. Разрешено осветлить отросшие корни только блондинкам.

В день 5 июля делать маски и массажи головы для роста волос, общие укрепляющие процедуры по уходу. Краситься лучше в естественные тона — это благоприятно скажется на эмоциональном состоянии. Рекомендуется много расчесываться для притока крови к коже головы и экспериментировать с укладками.

6 июля, с одной стороны, нейтральный день. Стрижка и окраска никак не повлияет на волосы, с другой он выпадает на пятницу. В пятницу стричься не рекомендовано, так как ухудшается состояние волос. Подходит окраска натуральными красками, такими как хна и басма. Также можно воспользоваться красителями без содержания аммиака и красящими масками и бальзамами с ухаживающими компонентами. Очень хорошо завить волосы в этот день на бигуди. От плойки и утюга лучше отказаться.

7-го числа наилучшим вариантом будет выбор короткой объёмной стрижки, форму которой нужно сохранить надолго. Длинноволосым девушкам стричься не стоит. Хорошо покрасить волосы в тёмные тона.

8 июля — это один из благоприятных дней для стрижки 2018 по лунному календарю. ​Рекомендуется также закрашивание седины, корней, осветление, тонирование в любые тона. Процедуры, направленные на оздоровление и укрепление волос дадут хороший результат. Маски и массажи подойдут как салонные, так и домашние. Волосы станут крепче, приобретут блеск и особую красоту.

9 число лучше посвятить тому, чтобы убрать накопленный негатив и улучшить эмоциональный фон. Следует подровнять концы, но не более 3 см. Лучше подойдут эксперименты с высокими причёсками, включающими начес. Все они получатся хорошо.

10 июля нужно выбрать тем, кто хочет ускорить рост волос. После стрижки волосы начнут расти быстрее, но могут начать виться, пушиться и стать непослушными. Для завивки день подходит идеально. Также благоприятно скажется окрашивание в разные тона и лечебные процедуры. Резкая смена имиджа в экстравагантную сторону будет как нельзя кстати.

Для 11 числа подойдёт короткая стрижка. Благоприятный день для тех, кому нужно замедлить рост волос. Удачными будут воздушные прически и мелирование на волосы любой длины.

А вот 12 июля возможна стрижка только для замедления роста коротких, не требующих укладки. Любая стрижка на длинных волосах пройдёт крайне неудачно. Волосы станут непослушными и перестанут поддаваться любой укладке. День подходит для ухаживающих процедур, направленных на увлажнение и питание.

13 числа стоит отказаться от всех манипуляций с волосами за исключением ухода и окрашивания только натуральными красителями, оказывающими благоприятное воздействие на волосы. Использоваться должны только хна или басма.

14 июля самый благоприятный день для стрижки​, окрашивания, завивки по лунному календарю 2018 года. В этот день с волосами можно делать все. Они станут гуще и крепче, ускорится рост и появится объём, а окраска даст нужный цвет. Можно использовать как в тёмные, так и светлые тона. Ухаживающие процедуры оздоровят волосы, отдавая все полезные вещества по максимуму.

15 число — это хороший день для стрижки, чтобы ускорить рост волос. Обесцвечивание и окрашивание волос также пройдёт удачно. От завивки и выпрямления лучше отказаться.

16 июля — это отличный день для ухода против выпадения волос. Закрашивание седины и корней пройдут успешно. Стрижка поможет ускорить рост волос. Рекомендуется в этот день как можно чаще расчёсывать волосы и делать массаж головы.

17 июля 2018 считается очень благоприятным днем по лунному календарю для стрижки, укладки, завивки, выпрямления и окрашивания. Все манипуляции с волосами пройдут успешно. Укладка будет долго держать форму, окрашивание не потеряет цвет. Стрижка ускорит рост и улучшит общее состояние волос.

18 число подойдёт для стрижки тонких волос. Они станут жестче, крепче и гуще. Девушкам с жёсткими и тяжёлыми волосами стричься не стоит, так как они могут начать ломаться и выпадать. Окрашиваться нужно только натуральными красителями. Обесцвечивание и использование стойких химических веществ следует избегать.

19 июля считается хорошим днем для стрижки ослабленных волос. Химического воздействия лучше избежать.

20 числа стрижка поможет ускорить рост волос. Но стричься не более чем на 5 см. В этот день хорошо делать прически и укладки на основе локонов. Окраску проводить не рекомендуется.

День 21 июля удачен для ухода за волосами. Резкой смены имиджа стоит избежать. Для ускорения роста рекомендуется подровнять кончики. Окрашивание нежелательно.

22 число подходит для питания волос и корней. Стрижку и окрашивание лучше отложить на другой день. Можно только подстричь челку.

23 июля стрижка благоприятно скажется на росте волос, но резкая смена имиджа противопоказана. От остальных процедур нужно отказаться.

24 июля — это очень хороший день для волос. Укладки, окрашивание и уход пойдут на пользу. Стрижка поможет сделать волосы крепче, гуще и ускорит рост. Любые эксперименты по смене имиджа пройдут успешно. Можно кардинально сменить причёску и цвет. Состояние волос, корней и кожи головы от всех процедур только улучшится.

25 июля — это очень благоприятный день по лунному календарю для стрижки 2018 года и других манипуляций с волосами. Удачно пройдёт любой эксперимент. Желательны ухаживающие процедуры разной направленности.

26 числа стрижка улучшит состояние волос и укрепит корни. После масок они перестанут сечься, станут гладкими и послушными. Для коротких волос и замедления роста этот день выбирать не стоит.

27 июля идеально подходит для спокойной стрижки. Экстравагантное окрашивание производить не стоит. Можно подкраситься ухаживающей маской или тоником в нежные тона.

28 число — это лучший день для смены имиджа в неординарную сторону. Удачными будут необычные стрижки и окрашивание в яркие цвета. На состояние волос манипуляции никак не повлияют.

29 июля полностью нейтральный день. Результаты могут быть как потрясающими, так и крайне неудачными.

30-го от любых процедур стоит отказаться. Может появиться перхоть, ломкость, посеченность и другие нежелательные последствия. День лучше полностью посвятить уходу за волосами.

yandex_ad_2 Таблица​ благоприятных дней для ускорения или замедления роста волос, ухаживающих процедур и окрашивания:

«+» — благоприятный день; «-» — неблагоприятный день; «0» — нейтральный день

Число

Для ускорения роста

Для замедления роста и укрепления корней

Окрашивание

Руководствуясь благоприятными днями в июле 2018 по лунному календарю можно подобрать удачное число стрижки. Это поможет ускорить рост волос тем, кто желает отрастить косу. Подойдет для замедления роста для любителей очень коротких стрижек. Станет идеальным помощником для ухода и окрашивания тем, кому это необходимо. Тем, кто верит в луну она действительно помогает.