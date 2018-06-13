Ещё
Сербский парикмахер делает прически с портретом Месси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сербский парикмахер делает прически с портретом Месси 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Сербский парикмахер по имени Марио Хвала делает прически с портретом капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Творение мастера выглядит более чем правдоподобно. За такую свою работу Хвала берет с клиентов 150 евро.
Soccer News: последние новости
Премьер-министр Японии назвал свой финал мечты на ЧМ-2018 Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус" Япония – Парагвай - 4:2 (обзор)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам92
Кудрин объявил о провале майских указов250
Российская сеть фастфуда покинула США175
Сексуальное табу в РФ и другие события дня29
Siemens отказывается от газовых турбин88
Видео
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение