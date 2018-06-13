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Сербский парикмахер делает прически с портретом Месси
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Сербский парикмахер делает прически с портретом Месси
Soccer News
2 часа назад
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Фото:
Soccer News
Сербский парикмахер по имени Марио Хвала делает прически с портретом капитана сборной
Аргентины
Лионеля Месси
.
Творение мастера выглядит более чем правдоподобно. За такую свою работу Хвала берет с клиентов 150 евро.
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