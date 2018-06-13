Усы над верхней губой у девушек: что делать, чтобы никто о них не узнал

Пушок над верхней губой есть абсолютно у всех. У кого-то волосы чуть грубее, у кого-то мягче. Так или иначе все мы хотим от них избавляться. Но как сделать это правильно, чтобы никто не заподозрил, что у вас есть такая проблема? МедикФорум решил выяснить, какие есть методы удаления волос над верхней губой и как они действуют.

1. Крем для удаления волос

В сети есть история девушки, которая пыталась избавиться от своих усов с 15 лет, когда один из ее друзей сказал, что они очень заметны. Будучи параноичным подростком, девушка побежала домой и провела рейд в шкафу красоты мамы и нашла Nair Brush On Hair Removal Cream и удалила все над верхней губой. После этого она попала в порочный круг, поскольку теперь ей приходится пользоваться кремом для удаления все время. Плюсы в том, что он быстрый, безболезненный и избавляет от всех волос. Однако после крема волосы отрастают намного темнее и более заметно, если не пользоваться им какое-то время, это уже больше похоже на щетину. Поэтому, если вы начали с крема, то дальше вам всегда придется удалять им волосы над верхней губой, поскольку иначе они будут совершенно заметны всем. Кроме того, если ваша кожа чувствительна, то крем может делать ее красной, поэтому стоит держать гель алоэ вера, чтобы успокоить ее.

2. Электробритва

Новые современные лезвия, такие как Philips Precision Perfect Trimmer, идеально подходят, если вы спешите. Это способ быстро избавиться от всех волос совершенно безболезненным способом, не оставляя на коже никаких следов.

Тем не менее, это бритва, об этом стоит помнить. Примерно через 24 часа после его использования вы можете почувствовать, что у вас появилась…. щетина. Не настоящая, видимая щетина, но если вы будете трогать это место пальцем, то ощутите покалывание отрастающих волос. Использование лезвия на лице немного похоже на бритье подмышек, так как это в значительной степени становится повседневной работой, поэтому вы быстро привыкаете и не видите в этом ничего такого сложного.

3. Выщипывание волос

Если вы когда-нибудь выщипывали брови, то вы имеете представление, что нужно ожидать, выщипывая усики, то есть немного неприятно, но не совсем невыносимо. Из всех методов удаления волос, вероятно, дает наилучшие результаты в соотношении времени, которое требуется на процедуру и стоимости. Этот метод дает продолжительный результат, действует около месяца, также как использование крема для удаления волос, за исключением того, что волосы не темнеют и не образуют щетину. В зависимости от салона, который вы выберете, это может быть дешево или довольно дорого, также обратите внимание, что вам нужно ходить публично с красной верхней губой после процедуры, поэтому, вероятно, желательно пойти в салон ближе к дому или попросите мастера нанести успокаивающий крем.

4. Крем-отбеливатель

Если вы боитесь боли и щетины после удаления, то можете попробовать отбелить верхнюю губу, чтобы свести к минимуму неприятные последствия. Можно использовать крем Jolen Creme Bleach. Это достаточно бережная процедура и, даже если у вас чувствительная кожа, вы вряд ли будете испытывать раздражение или покраснение. Это суперэффективно и занимает всего 10 минут. Однако после долгого использования может оказаться, что ваши веснушки становятся более заметными вокруг верхней линии губ.

Это не такая большая проблема, но почему возле губы? Все дело в том, что отбеливание делает кожу более склонной к пигментации. Доктор Том Маммон уверяет, что это может происходить регулярно: «Я читал, что это определенно возможное осложнение при прическе волос. Химические вещества слишком суровы и раздражают некоторых людей до такой степени, что они получают PIH (поствоспалительная гиперпигментация)».

5. Эпиляция

Эпиляторы, разработанные специально для небольших областей кожи, такие как Braun Facial Epilator и Cleansing Brush, хорошо подходят для захвата коротких и тонких волос. Вы можете ловить с помощью этого устройства упрямые волоски на бровях, которые являются более чувствительной областью. Также вы можете безболезненно использовать устройство на верхней губе. Гладкой ваша кожа остается после этого около месяца. При этом, также возможно раздражение и покраснение после самой процедуры.

6. Удаление воском

Удаление воском лучше всего делать профессионалу, не стоит рисковать ожогами или вросшими волосами, делая это дома, а в салоне мастер может выбрать самые безопасные и нежные формулы для лица. В зависимости от вашего порога боли это может быть довольно неприятно, или вы можете просто почувствовать движение на вашей коже, но в любом случае удаление воском обеспечивает чистое удаление волос на срок до месяца и стоит примерно как удаление электроэпилятором, но определенно эффективнее. Лучший способ сделать ваш восковой опыт менее болезненным — это регулярно делать это, чтобы вы могли ориентироваться на разные этапы роста волос.

7. Лазерное удаление

Лазерные процедуры по удалению волос теперь доступны в компактных устройствах, предназначенных для небольших областей, таких как верхняя губа. Они могут обеспечить эффективное полупостоянное удаление волос, но результаты не мгновенные — их необходимо использовать в течение 3-6 месяцев, чтобы прекратить рост волос на разных стадиях. IPL Philips Lumeaэто довольно неплохой вариант, хотя дорогой, но все равно это дешевле, чем обращаться к профессионалам.

Другое дело иметь в виду, что они наиболее эффективны на светлых и средних тонах кожи и не могут (пока) использоваться на темной и очень темной коже, с лучшими результатами, достигнутыми, когда разница между кожей и цветом волос больше. Также слишком светлые волосы могут проблемно удаляться, стоит уточнить это при выборе средства для удаления волос, что именно эта модель подходит для вашего типа кожи и вашего цвета волос, иначе оно может оказаться просто неэффективным. Ранее СМИ рассказали для чего нужны ямочки над верхней губой.