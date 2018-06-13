Советует блогер: как ухаживать за волосами летом

Пожалуй, глобальная кампания в поддержку средств с SPF сделала свое дело: редко кто отправляется к морю без солнцезащитного ухода. Мы активно защищаем кожу лица и тела, а что же делать с волосами? Бьюти-блогер @makeupmania.ru Ольга Смирнова репортует прямо с жаркого испанского побережья. Почему важны головной убор и глубокое очищение? В новом обзоре BeautyHack ищите список рекомендаций, как сохранить красоту и здоровье волос в летний период, а также лучшие средства.

Морская вода и ультрафиолет наносят серьезный урон здоровью волос. Солнце и соль иссушают их, пряди становятся менее эластичными, тусклыми и безжизненными. Во время отпуска мы уделяем уходу меньше внимания и времени, а по возвращению приходится с грустью отметить, что волосы превратились в солому. Что взять с собой в отпуск и как правильно ухаживать за волосами, чтобы затем не восстанавливать их весь год?

Головной убор

Нам невероятно повезло, что соломенные шляпки стали модным трендом. Если за лето вы не выложили в Инстаграм пару фото себя в канотье, то считайте, что сезон прошел зря. Как бы там не было, но факт: девушки на пляже и в городе стали чаще летом носить головные уборы, которые лучше всего защищают волосы от пагубного солнечного воздействия. Пунктом №1 в вашем списке летних вещей должна быть шляпа, а уже потом купальник.

Глубокое очищение

Соленая вода делает волосы более жесткими, проникает в кутикулу волоса, после чего они становятся сухими, как солома. Обманчивое мнение, что после отпуска на море тонкие волосы кажутся плотнее, это остатки соли покрывают волос точно кокон. Во время отпуска рекомендуется мыть голову каждый день, чтобы убрать с них пыль, соль и солнцезащитные средства.

Попробуйте гамму Tea Tree Special Paul Mitchell: средства этой линии глубоко очищают кожу головы и волосы (не рекомендуется непосредственно после окрашивания), обладают бодрящим свежим ароматом мяты, мягко и деликатно промывают волосы после пляжного отдыха, стайлинга, посещения бассейна и спортивных занятий.

Летний уход

Каждый профессиональный бренд косметики для волос уже выпустил свою линейку средств для летнего периода. В их состав часто входят солнцезащитные фильтры, питательные компоненты для защиты прически во время летнего периода.

Wella Sun — одна из моих самых любимых летних линеек средств для волос и тела. Эффективность проверена уже не одним отпуском. Эти средства защиты от солнца обладают сочным тропическим ароматом, помогают бережно удалить с волос остатки солнцезащитных средств, соли и морской и хлорированной воды. В гамме вы найдете полноценный уход: шампунь, который можно наносить на волосы и использовать, как гель для душа, восстанавливающий бальзам. В качестве несмываемого ухода представлены сразу три средства: солнцезащитный крем, увлажняющий крем и защитный спрей.

В коллекции Paul Mitchell есть универсальная гамма Ultimate Color Repair для сохранения цвета, яркости волос после окрашивания и химических процедур, а также рекомендованная для летнего периода. Здесь вы найдете бессульфатный шампунь, кондиционер, маску и несмываемый спрей. Все средства содержат солнцезащитный фильтр. Активный компонент гаммы — киноа, а также гидролизованные пшеничные протеины, экстракты подсолнечника, экстракт сахарного тростника и цедры лимона, которые деликатно очищают и питают волосы.

Гамма Sun Spark Londa Professional подкупает своей простотой: всего два средства для ухода за волосами — шампунь и несмываемый лосьон-кондиционер, которых с лихвой хватит на отпуск и можно обойтись без перевеса багажа. В составе средств экстракт мандарина и масло макадамии, они глубоко питают и защищает волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей (мнение экспертов о SPF читайте здесь). Наносите кондиционер на влажные волосы, а также немного средства перед выходом на солнце.

Если вы не готовы изменять своему проверенному уходу, то дополните его солнцезащитным средством. Например, термозащитным спреем Orofluido Sahara Tested Hair Protection. Это масло проверено не только ярким солнышком. Как заявляет бренд, испытания проводились в пустыне Сахара, масло испытывали на прочность засухой, высокой температурой, холодным ветром. Вне зависимости от уровня активности вашего отпуска, такое масло явно не останется без дела. К тому же после отпуска его можно использоваться в качестве термозащиты при укладке. Распылите спрей на сухие волосы с расстояния около 20 см, вдохните ванильный аромат и отправляйтесь на покорение песчаных дюн (о идеальной летней прическе читайте тут).