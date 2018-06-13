Как спасти сломанный ноготь? 5 полезных советов на любой случай

Чайный пакетик В косметических магазинах продаются готовые наборы для «ремонта» сломанных ногтей. В них входят кусочек нетканого материала, щеточка, клей и другие необходимые предметы. Но если ноготь нужно реанимировать «вот прямо сейчас», и времени на поход в магазин нет, то вас выручит самый привычный для большинства людей продукт — чайный пакетик.

Он выполнен из фильтрованной бумаги, состоящей из целлюлозы и хлопка, или тонкого нейлона — материалов, достаточно прочных, чтобы скрепить сломанный ноготь, и достаточно тонких, чтобы оставаться незаметными. Если в доме нет пакетиков с чаем, их можно заменить полосками для эпиляции или любой другой муслиновой тканью. Инструкция: Для начала подрежьте пострадавший ноготь, насколько это позволяет длина ваших ногтей. Зашлифуйте место разлома с помощью стеклянной или минеральной пилки. Отрежьте от чайного пакетика кусочек нужного размера. Нанесите на трещину толстый слой прозрачного лака и сразу же прижмите к нему подготовленный материал (это удобнее всего сделать с помощью пинцета). Подождите 15-20 минут и нанесите поверх чайного пакетика еще 1-2 слоя прозрачного лака. После того, как материал полностью подсохнет, зашлифуйте место ремонта мягкой пилочкой или бафом, чтобы убрать излишки материала. Покройте ногти декоративным лаком. Клей для ногтей Если ноготь надломился очень глубоко, можно попробовать восстановить целостность ногтевой пластины с помощью специального клея. Но: клей для ногтей, содержащий акрилаты, нельзя использовать при повреждении кожных покровов и признаках воспалительного процесса. В этом случае вам придется дождаться того момента, когда ранка затянется, и только потом приступать к маникюру. Инструкция: Аккуратно подрежьте пострадавший ноготь ножницами или щипцами. Если ноготь сломался что называется «до мяса», и любое прикосновение к нему вызывает боль, попробуйте сточить длину мягкой стеклянной пилочкой, предварительно зафиксировав пластину бактерицидным пластырем. Нанесите на место разлома клей для ногтей и опустите палец в емкость с белой акриловой пудрой. Удалите излишки кистью или мягкой щеткой и отполируйте поверхность ногтя бафом. Теперь ноготь выглядит гораздо лучше. Для уверенности повторите всю процедуру ее раз. Гель-лак Небольшие сколы и трещины на ногтевой пластине можно быстро скрыть с помощью гель-лака. При наличии УФ-лампы вы можете провести процедуру в домашних условиях или обратиться к профессионалам. Инструкция:

Придайте ногтю желаемую форму. Зачистите поверхность бафом, чтобы обеспечить лучшее сцепление гель-лака с ногтевой пластиной. Наносите гель-лак ровными слоями, каждый раз подсушивая их с помощью УФ-лампы. Для придания глянцевого эффекта используйте прозрачное финишное покрытие.

Шелк для ремонта ногтей С помощью профессионального эластичного шелка можно не только заклеить разлом, но и полностью восстановить форму ногтя, например, при боковом или поперечном сколе. Этот материал не только надежно фиксируют поврежденный участок ногтя, но и предотвращает дальнейшее его разрушение. Шелк, пропитанный клеем и прозрачным лаком, совершенно незаметен на ногте. Профессиональный шелк для ногтей может заменить обычный лейкопластырь на сетчатой основе или плотная бумажная салфетка. Инструкция:

Отрежьте кусочек шелка подходящей формы. При потере части ногтевой пластины или ее существенном повреждении создайте накладку из шелка, совпадающую по форме и размеру с вашим ногтем. Обезжирьте поверхность и прижмите к ней шелк. Он должен легко прилипать к ногтю. Пропитайте материал клеем или прозрачным гелем, который высыхает самостоятельно без воздействия УФ-лучей. При реконструкции утерянного участка ногтя наносите гель с обеих сторон. После высыхания покрытия придайте ногтю нужную форму с помощью щипцов и пилочки для ногтей. Зашлифуйте поверхность, нанесите прозрачную основу и один-два слоя декоративного лака.

Типсы для ногтей Пластиковые типсы для ногтей — настоящее спасение для тех случаев, если ноготь сломался под самый корень и выглядит значительно короче остальных. Под слоем лака их невозможно отличить от натуральных ногтей. Типсы можно обрезать, стачивать пилкой, красить декоративным лаком и носить до следующего маникюра без риска сломать. Существует не менее десяти видов пластиковых типс, различающихся по размеру, форме и длине. Всегда выбирайте пластинки немного уже вашей ногтевой пластины. В готовом виде они будут выглядеть естественнее. Инструкция:

Обезжирьте поверхность ногтя. Нанесите на него капельку клея, который обычно прилагается к пластинкам. Прижмите типсу к ногтю и подержите ее в течение 10-15 секунд. Как только клей высохнет, придайте пластинке нужную форму и покройте декоративным лаком.