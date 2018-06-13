Учимся делать модные прически на каждый день

Все девушки хотят быть красивыми и выглядеть на все 100, но без наличия модной причёски это невозможно. В 2018 существует множество разных вариантов для любой длины и разных типов волос.

Сегодня мы рассмотрим фото женских причёсок на средние волосы, а также подробно разберём, как их делать некоторые из них.

Объёмная коса

Главным качеством модных причёсок в 2018 году является их простота. Теперь не нужно долго сидеть над каждой прядью и пытаться правильно уложить её, ведь современные причёски требуют минимум усилий для достижения максимально красивого результата.

yandex_ad_1 Так и в случае с данной причёской — объёмная коса выглядит празднично и нарядно и вполне подойдёт для торжественных мероприятий, а на её воссоздание уходит не больше 10 минут.

Итак, как же её сделать:

Чтобы коса получилась действительно объёмной, волосы должны быть чистыми и сухими. Для дополнительного эффекта можно спрей для укладки — он поможет сохранить изначальный вид косы как можно дольше.

На макушке возьмите одну не слишком большую прядь, аккуратно сделайте с 2 сторон от неё проборы и начните плести обычную косу. Проплетя приблизительно несколько см, начинайте добавлять к косе свободные пряди.

Когда все волосы будут задействованы, продолжайте плести обычную косу.

Закрепите косу на конце силиконовой прозрачной резиночкой. Её даже не будет заметно! Но не оставляйте на конце слишком мало волос, иначе, когда вы будете придавать косе объём, резинка будет соскакивать.

Начиная с нижней части косы выщипывайте прядки, тем самым придавая косе объём и лёгкий эффект неряшливости. Это сейчас в моде.

Когда нужный эффект будет достигнут, закрепите причёску лаком.

Шикарная причёска готова!

Пучки

Пучки занимают одно из самых значимых мест в нашем списке модных женских причёсок на средний длины волос. В 2018 году буквально на каждом фото с модных показов можно заметить девушку с завязанным пучком.

Несмотря на простоту и незамысловатость пучков, добавляя новые аксессуары и создавая дополнительный декор из своих волос, вы каждый раз можете делать у себя на голове новую причёску.

Пробуйте, экспериментируйте и не бойтесь получить нестандартный эффект! А мы, в свою очередь, вдохновим вас, показав технику создания объёмного нижнего пучка:

Как и во всех причёсках, волосы должны быть чистыми и высушенными.

Хорошо расчешите свои волосы и зачешите их назад.

С правой и левой стороны возьмите по одной тонкой пряди и соедините их резинкой чуть ниже середины головы. Плотно закрепите пряди резинкой, так как на них будет держать основная масса пучка.

Все оставшиеся волосы соедините резинкой, оставив свободной длину в 5-7 см.

Самый ответственный момент. Возьмите волосы в руку и наложите их на те 2 пряди, которые мы соединили в 3 шаге. После чего протащите волосы через эти 2 пряди так, чтобы их воловина осталась внутри образовавшегося кольца. Аккуратно закрепите пряди сверху невидимками.

При желании вытащите некоторые пряди, чтобы создать эффект небрежности.

Если вам нужно, чтобы причёска продержалась как можно дольше, сбрызните пучок лаком. Но не переусердствуйте!

yandex_ad_2 2 пучка

Для тех, кому несмотря на все изощрения пучки кажутся строгой и слишком серьёзной причёской, представляем подробную инструкцию, рассказывающую, как сделать 2 непринуждённых пучка. Эту причёску также называют дульками.

И так давайте узнаем как сделать модную прическу:

При желании для этой причёски волосы также можно накрутить, но если у вас нет времени на это, причёска всё равно будет смотреться прекрасно.

Расчешите волосы и сделайте пробор ровно посередине.

С двух сторон сделайте по небольшому высокому хвосту так, чтобы основная масса волос осталась свободной. Закрепите хвостики силиконовой резинкой.

Из этих хвостиков по стандартной схеме сделайте мини-пучки. Не старайтесь сделать их идеально прилизанными — это ни к чему. Ведь небрежность в этой причёске будет только кстати.

Так как пучки маленькие, закрепить их можно обычными невидимками.

Готово! С такими забавными пучками вы будете просто неотразимы!

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Причёски с локонами

Модная причёска с локонами, как и сами локоны, стали актуальны не только в 2018 году. Уже очень давно они полюбились модницам, так как сделать их можно и на средние, и на длинные, и на короткие волосы, не прикладывая особых усилий. Посмотрите на фото, представленные ниже, и убедитесь, что женские причёски с локонами — настоящее произведение искусства.

Рассмотрим один из вариантов такой причёски подробнее:

Накрутите чистые, немного влажные волосы так, чтобы у вас получились объёмные локоны. Сделать это можно и без помощи плойки, например, сделав на ночь из влажных волос несколько дулек, а утром распустив их.

Когда все волосы будут накручены, слегка расчешите их, чтобы придать им естественный вид.

Сбрызгивать пряди лаком на этом этапе не нужно, а вот заранее нанести на них специальные продукты для волос, которые не позволяют плойке сильно повреждать волосы, вполне можно.

Сделайте сбоку ровный пробор и выберете сторону, на которой будут лежать волосы. От противоположной стороны возьмите 1 небольшую прядь и скручивайте её в неплотный жгут, пока не доберётесь до нужной стороны.

В нескольких местах закрепите жгут невидимками.

Всего несколько минут и у вас на голове уже не просто обычные локоны, а интересная причёска из них.

Шикарная коса на «Раз-два»

Эта модная женская причёска, которую чаще всего делают именно на средние волосы, покажет, что её обладательница может выглядеть стильно без особых усилий. Посмотрев на фото, где стилисты в 2018 году делают девушкам такую причёску, можно понять, что она подходит для всех случаев и мероприятий. Это добавляет ей ещё больше плюсов.

И так начнем:

Горизонтально разделите волосы на 2 части так, чтобы нижняя была немного больше верхней.

Горизонтальный пробор должен быть ровным и проходит по всей голове.

При желании нижнюю часть накрутите на плойку. Тем самым вы создадите эффект праздничности и торжественности.

На верхней части волос сделайте объёмный начёс при помощи плоской расчёски. Чтобы сохранит этот объём, сбрызните корни волос лаком.

От самого лба в сторону макушки начинайте плести косу из верхней части волос. Нижняя часть в этом процессе никак не задействована. В самом начале возьмите только небольшую прядь, а в процессе плетения добавляйте остальные волосы. В общем, процесс тот же, что и при плетении французской косы.

Когда все волосы верхней части будут задействованы в косе, закрепите её резинкой и, вытягивая пряди, придайте ей объём.

Оставшийся хвостик волос при закреплении резинкой можете полностью не протаскивать через резинку. Так у вас получится дополнительное украшение.

В первый раз вам будет казаться, что эта причёска довольно сложная, но сделав её несколько раз и достаточно натренировавшись, вы будете плести её буквально на автомате.

Это были самые модные женские причёски 2018 года на средние волосы. Посмотрев на фото причесок можно найти между ними некие сходства, а именно присущую всем простоту и лёгкую небрежность.

Это и есть главные тренды этого года в сфере причёсок. Но помните, главные причёски не те, что светятся на страницах модных журналов, а те, что нравятся именно вам!