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Настало время сбора трав для волос
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Настало время сбора трав для волос 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Крапива. Помогает справиться с перхотью, избавиться от зуда, улучшить кровообращение, укрепляет корни волос. Классический рецепт отвара из крапивы очень простой: литром кипяченой воды залить 100 г сухих или свежих листьев крапивы. Накрыть кастрюльку крышкой и оставить настаиваться на день. Отвар можно хранить в холодильнике. Ополаскивать волосы нужно 2 раза в неделю в течение месяца.
Лопух. Прекрасно питает корни волос, стимулирует рост и придает блеск. Две столовые ложки сухих или свежих измельченных корней лопуха залить стаканом кипятка, поставить на слабый огонь и варить в течение 10 минут. Дать настояться 30 минут и процедить. Отвар втирать в кожу головы 2–3 раза в неделю или ополаскивать волосы после мытья.
Береза. Отвары из березовых листьев помогают справиться с перхотью, восстанавливают структуру волос, придают им блеск, нормализуют работу сальных желез, помогают остановить облысение. Измельченные свежие листья березы залить литром воды и варить 20 минут. Остудить, процедить.
Мята. Отвары из этой душистой травы обладают антисептическим и охлаждающим эффектом, успокаивают раздраженную кожу головы, снимают зуд. Восемь столовых ложек измельченных листьев свежей мяты заливают литром кипятка и оставляют настаиваться 30–40 минут.
Галина Волкова, трихолог
— Отвары трав нужно использовать с осторожностью. Особенно людям, склонным к аллергическим реакциям, и детям. Приготовленные отвары или настои могут сушить кожу головы, особенно если у вас сухие волосы или чувствительная кожа. Если у вас имеется раздражение на коже головы, перхоть, волосы истончаются и выпадают — не нужно рассчитывать на волшебный результат. Если есть проблемы, то решать их нужно с помощью трихолога. Особенно это касается выпадения волос — это очень серьезный симптом, который может свидетельствовать о наличии тяжелых патологий. Причин выпадения волос множество. В некоторых случаях нужна углубленная диаг-ностика: лабораторные анализы крови, трихоскопия, биохимический анализ волос. Применять народные рецепты, в том числе отвары трав, могут только люди, у которых нет проблем с волосами и кожей головы. В этом случае действительно ополаскивания могут принести пользу: придать блеск, укрепить волосы, сделать их более послушными. Хотела бы обратить внимание на качество трав — собирать их рекомендуется исключительно в экологически чистых регионах.
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