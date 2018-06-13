Поклонники в восторге от новой стрижки Барановской

Телеведущая очень посвежела.

Лето — пора перемен, и прежде всего во внешнем виде. Не стала оставаться в прежнем образе и красавица Юлия Барановская , которая еще совсем недавно блистала на Fashion People Awards 2018 в привычном образе — с очаровательными и тщательно уложенными кудряшками, а теперь предстала на суд своего миллиона подписчиков с новой дерзкой стрижкой.

Еще недавно Юлия была вот такой… (на премии Fashion People Awards 2018)

«Новая стрижка — новый виток жизни, если ее сделал твой любимый друг», — поделилась подробностями звезда. Поклонники тут же оценили прическу, а телеведущая взяла и ответила на их отзывы…

А теперь вот такая. Юна и хороша!

«Хочу сказать вам спасибо за вашу активность и ваши комментарии о моем новом образе. Хотелось бы сказать несколько слов. Огромное спасибо тем, кто написал свое мнение и обосновал его. Это достойное общение и достойна та критика, которая подкреплена объяснениями. А вот те, кто пишет гадости: «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»… Просто поймите, таким общением вы прежде всего позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать… Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные, и каждый, безусловно, имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи», — вежливо напомнила она на своей странице в Instagram тем, кто позволил колкости в ее адрес. Однако большинство фанатов остались в полном восторге и десятки тысяч лайков говорят о том, что стрижка удачная.

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