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Поклонники в восторге от новой стрижки Барановской
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Поклонники в восторге от новой стрижки Барановской 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая очень посвежела.
Лето — пора перемен, и прежде всего во внешнем виде. Не стала оставаться в прежнем образе и красавица Юлия Барановская, которая еще совсем недавно блистала на Fashion People Awards 2018 в привычном образе — с очаровательными и тщательно уложенными кудряшками, а теперь предстала на суд своего миллиона подписчиков с новой дерзкой стрижкой.
Еще недавно Юлия была вот такой… (на премии Fashion People Awards 2018)
«Новая стрижка — новый виток жизни, если ее сделал твой любимый друг», — поделилась подробностями звезда. Поклонники тут же оценили прическу, а телеведущая взяла и ответила на их отзывы…
А теперь вот такая. Юна и хороша!
«Хочу сказать вам спасибо за вашу активность и ваши комментарии о моем новом образе. Хотелось бы сказать несколько слов. Огромное спасибо тем, кто написал свое мнение и обосновал его. Это достойное общение и достойна та критика, которая подкреплена объяснениями. А вот те, кто пишет гадости: «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»… Просто поймите, таким общением вы прежде всего позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать… Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные, и каждый, безусловно, имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи», — вежливо напомнила она на своей странице в Instagram тем, кто позволил колкости в ее адрес. Однако большинство фанатов остались в полном восторге и десятки тысяч лайков говорят о том, что стрижка удачная.
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