Ещё
French kiss: 27 нескучных идей французского маникюра, которые понравятся мужчине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

French kiss: 27 нескучных идей французского маникюра, которые понравятся мужчине 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Френч или французский маникюр был, есть и будет одним из самых модных видов покрытия, которое нравится и женщинам, и мужчинам. Но если классическое сочетание — прозрачно-розовое основание и белая полоска — уже изрядно поднадоели, то мы советуем тебе вдохновиться несколькими идеями, которые можно было увидеть на ногтях моделей на прошедших в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке Недель моды.
Уникальность френча в том, что он круто смотрится и на коротких, и длиннных, и овальных, и заостренных ногтях. Самый простой способ разнообразить французский маникюр — это закрасить кончик ногтя цветным лаком, например, голубым, бордовым, красным, золотым, зеленым, серым, да любым оттенком лака. Кстати, эта полоска может даже состоять из двух цветов лака одновременно — смотрится очень стильно. Если же хочется остаться в пределах классики, то нарисуй линию белым лаком, но не ровную, а прерывающуюся по центру или под наклоном. Она может занимать половину ногтя и это не будет преступление, а наоборот — станет твоей фишкой. Если пойти дальше, то полоска может превратиться в лепестки цветов или капли краски. Чем неровнее она будет, тем лучше. Все правила отменяются и в летнем маникюре наступает полная анархия — делай, что хочешь и будет тебе счастье!
Карельские вести: последние новости
Хна, краска или татуаж: какая процедура подойдет твоим бровям Как убрать мешки под глазами: домашние и салонные процедуры 7 признаков старения, которые выдают твой возраст
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван виновник трагедии на Волге84
Умер Яков Бранд45
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком137
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги80
Путин обнадежил россиян592
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение