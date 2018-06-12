French kiss: 27 нескучных идей французского маникюра, которые понравятся мужчине

Френч или французский маникюр был, есть и будет одним из самых модных видов покрытия, которое нравится и женщинам, и мужчинам. Но если классическое сочетание — прозрачно-розовое основание и белая полоска — уже изрядно поднадоели, то мы советуем тебе вдохновиться несколькими идеями, которые можно было увидеть на ногтях моделей на прошедших в Париже, Милане , Лондоне и Нью-Йорке Недель моды.

Уникальность френча в том, что он круто смотрится и на коротких, и длиннных, и овальных, и заостренных ногтях. Самый простой способ разнообразить французский маникюр — это закрасить кончик ногтя цветным лаком, например, голубым, бордовым, красным, золотым, зеленым, серым, да любым оттенком лака. Кстати, эта полоска может даже состоять из двух цветов лака одновременно — смотрится очень стильно. Если же хочется остаться в пределах классики, то нарисуй линию белым лаком, но не ровную, а прерывающуюся по центру или под наклоном. Она может занимать половину ногтя и это не будет преступление, а наоборот — станет твоей фишкой. Если пойти дальше, то полоска может превратиться в лепестки цветов или капли краски. Чем неровнее она будет, тем лучше. Все правила отменяются и в летнем маникюре наступает полная анархия — делай, что хочешь и будет тебе счастье!