Стрижки, которые не требуют укладки: просто супер!

Для прямых волос

Зачастую именно прямым волосам не хватает объема, поэтому при необходимости его стоит добиваться за счет многослойных стрижек. Если объем для вас не имеет принципиального значения, можно обратить внимание на стрижки с ровным и четким краем — на прямых волосах это смотрится эффектно.

Боб Тейлор Свифт

Эта классическая стрижка не требует от своей обладательницы никаких дополнительных усилий. После того как волосы высохли, можно поэкспериментировать с пробором или челкой, как это делала Тейлор Свифт. Минимальная укладка, которая может понадобиться с такой стрижкой, — завивка концов на крупные щипцы для праздничного выхода.

Пикси

Яркая и запоминающаяся стрижка пикси неприхотлива в уходе, если выполнена на прямых волосах. Это довольно четкая и структурированная стрижка, так что главное здесь — работа мастера в салоне. Если она выполнена качественно, то все, что вам придется делать в плане укладки, это расчесать волосы и немного взъерошить челку для придания эффекта небрежности.

Каре

Каре на прямых волосах выглядит стильно и без укладки. При желании можно лишь нанести на прикорневую зону немного фиксирующего средства, чтобы добавить объем.

Для волнистых волос

Если волосы волнистые, то вам как минимум всегда доступны так называемые пляжные волны, не теряющие актуальности уже которое десятилетие. Чтобы подчеркнуть природную красоту волнистых волос, следует выбрать многослойную стрижку с неровными краями. Так волны не будут идти до самых кончиков волос, а вы сможете избежать сходства с домовенком Кузей даже с короткой стрижкой.

Каскад

Для средней длины волнистых волос это идеальная стрижка. Качественно выполненный каскад после каждого мытья принимает задуманную мастером форму, а волосы сами ложатся по линии среза. После сушки стоит нанести на волосы немного укладочного средства или масла, чтобы пряди не электризовались.

Лесенка

Волосы ложатся от лица к затылку в виде лесенки. Эта стрижка во многом похожа на каскад, она тоже не требует дополнительных усилий при укладке.

Боб на волнистых волосах выглядит не менее эффектно, чем на прямых. Укладка такой стрижки ограничится расчесыванием и нанесением небольшого количества мусса для волос на прикорневую и затылочную часть волос, чтобы подчеркнуть структуру стрижки.

Для кудрявых волос

Обладательницы кудрявых волос, не желающие тратить много времени на укладку, будут выигрышно смотреться с многослойными стрижками. Можно просто подстричь волосы до комфортной длины и профилировать их, главное — не делать волосы очень короткими (можно потерять контроль над жесткими завитками) и не оставлять абсолютно ровный срез. Кроме того, важно увлажнять и питать волосы, потому что зачастую они являются более жесткими, чем прямые или волнистые.

Обязательно расчесывайте кудри до мытья, после шампуня используйте кондиционер, а когда выйдете из душа, позвольте волосам высохнуть самостоятельно и нанесите небольшое количество масла.

Лорд

Делать челку на кудрявых волосах — довольно рискованное решение, по крайней мере в плане времени: ее уж точно придется укладывать каждое утро.

Бейонсе

Сложные, геометричные стрижки на кудрявых волосах выполнить нельзя, однако это компенсируется необыкновенной красотой натуральных кудрей!

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