Пучки, хвосты и косы: разбираем прически Курковой, Шпицы, Тарасовой и других звездных красавиц с закрытия «Кинотавра» 

10 июня в Сочи прошла торжественная церемония закрытия 29-го открытого фестиваля «Кинотавр». Платья звездных див мы с тобой уже рассматривали, а теперь давай приглядимся к их прическам!
За прически российских знаменитостей на фестивале «Кинотавр» уже в пятый раз отвечали стилисты Wella Professionals, а за макияж — визажисты Max Factor. Бьюти-специалисты отмечают, что в этом году звезды предпочли естественные и легкие укладки, иногда с нарочитой небрежностью. Так, Надежда Сысоева и Равшана Куркова предпочли стиль британских герцогинь, оставив волосы распущенными.
Екатерина Шпица и Елена Захарова предпочли аккуратно уложенные на затылке косы со слегка выбивающимися прядками.
А голову Аглаи Тарасовой украшал аккуратный высокий пучок.
Другие образы гостей бьюти-студии на закрытии кинофестиваля и в руках стилистов ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба