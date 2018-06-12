5 стильных и простых причесок своими руками

Какими бы красивыми ни были волосы — они, как и стильная одежда, нуждаются в умелом комбинировании. Помимо аксессуаров для волос и стильных стрижек, есть возможность носить оригинальную и новую прическу каждый день, не тратя при этом много времени или денег на услуги профессионального стилиста и бьюти-средства. Я решила подобрать несколько отличных причесок, которые можно сделать самостоятельно, имея базовый набор косметики для волос. Самое приятное — такие прически подойдут для любого мероприятия и любой длины волос.

1. Пышный хвост

Пышный хвост — отличная альтернатива уже приевшемуся конскому хвосту, а также отличное решение для тех, кто хочет добавить объема своим волосам. Пышный хвост отлично подойдет как для длинных, так и для средних волос, а в зависимости от укладки можно сочетать такой образ как с повседневной, так и с деловой, и вечерней одеждой. Как сделать: Собери волосы в два хвоста: один ближе к макушке, второй чуть ниже. То, как будут выглядеть волосы на макушке, решать тебе: можно сделать небольшой начес, гладко уложить волосы гелем, как на Парижской неделе моды, или же оставить их естественно растрепанными. Сделай локоны на каждом из хвостов с помощью плойки. Затем распредели их расческой, взбей руками для объема и используй лак для фиксации. Локоны и лак для волос помогут скрыть наличие двух хвостов, визуально увеличивая объем.

2. Шиньон

Эта прическа отлично подойдет для волос средней длины или коротких (не короче каре). Чтобы сделать ее, вовсе не понадобятся дополнительные резинки или ленты, которые придется повязывать на голову. Элегантный и простой вариант на каждый день или для вечернего мероприятия. Как сделать: Собери волосы в низкий свободный хвост. Сделав небольшое отверстие на затылке, продень хвост в него, чтобы получился перекрученный узел. Продолжай накручивать пряди на получившийся узел до тех пор, пока не закроешь ими резинку. Оставшуюся часть волос также продень в отверстие и закрепи шпильками. Чтобы волосы были более послушными и лучше наматывались, предварительно накрути их на плойку, а после каждого оборота фиксируй лаком для волос. Такую прическу можно украсить красивой заколкой или любым другим аксессуаром.

3. Ободок из волос

Оригинальное решение для тех, кто предпочитает распущенные волосы, но хочет добавить немного элегантности без дополнительных усилий. С помощью данной прически можно решить проблему падающих на лицо волос, а также подчеркнуть форму лица. Как сделать: Собери волосы в хвост или узел, оставляя свободными две средней толщины пряди спереди. Если у тебя есть челка, то освободи ее, выделив пряди из длинных волос. Расчеши пряди, слегка смажь гелем для укладки, чтобы они были гладкими. Затем собери пряди в небольшой и плотный хвост снизу на затылке под основными волосами так, чтобы получилась гладкая линия, имитирующая ободок. После распусти волосы и стилизуй их любым образом: локоны, пляжные волны, гладкие и прямые волосы.

Нежные и невероятно сексуальные волны, как у актрис старого Голливуда, — это отличный вариант прически для романтического свидания или вечернего мероприятия. В сочетании с классическим макияжем можно создать женственный и роковой образ. Самое приятное, что данную прическу очень просто сделать самостоятельно. Как сделать: Прежде чем накручивать волосы, сделай необходимый тебе пробор. Лучше, чтобы он был асимметричным. Сделай крупные локоны с обеих сторон. Затем возьми крупную щетку и расчеши завитые волосы по всей длине. Кудри потеряют свою структуру, но зато сами волосы сохранят изящную волну. Теперь зафиксируй волосы лаком.

5. Французский завиток

Еще один классический и изящный вариант, который подойдет как для длинных, так и для коротких волос, и сможет дополнить любой из вечерних образов. Как сделать: Сделай пробор, затем зачеши волосы на одну сторону, начиная сбоку, — так, чтобы затылок, а не макушка, был прикрыт волосами. Скрепи линию, где волосы с одной стороны сливаются с другими, с помощью заколок. Зафиксируй лаком и добавь немного геля для гладкости. Длинные волосы с другой стороны можно слегка накрутить на плойку, а затем сделать из них аккуратный завиток. Уложи его таким образом, чтобы он закрывал заколки, затем закрепи с помощью шпилек и используй лак для фиксации. В качестве дополнения спереди можно сделать начес или оставить элегантную челку.