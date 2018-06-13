«Зачем обманывать фанатов?»: Мария Погребняк показала, как превращалась в брюнетку

На днях прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», для которой дизайнер Мария Погребняк сменила имидж. Она шокировала появлением на красной дорожке в образе брюнетки. Жена футболиста Павла Погребняка уверяла, что перекрасила волосы в темный цвет, но оказалось, что это не так.

Мария Погребняк любит впечатлять общественность. 29-летняя красавица поразила сменой образа, когда опубликовала на своей странице в Инстаграме фото, для которого позировала с темным цветом волос и челкой. Светская львица заявила, что перекраситься ее надоумил стилист и она якобы согласилась. Изначально большая часть подписчиков не поверила в то, что Мария стала брюнеткой, но потом она опубликовала видеоролик с посещения «Муз-ТВ», где появилась с темной шевелюрой. Части пользователей сети не понравилось преображение знаменитости, но многие были уверены, что она использовала парик. Их догадки вскоре подтвердила сама Погребняк.

Красавица показала, как превращалась в брюнетку: «Я действительно хотела перекраситься, но меня отговорили. Друзья посоветовали вначале купить парик из натуральных волос, который повторяет полностью рост волос, даже если ко мне подойти близко и присмотреться, никто бы не подумал, что это не мои волосы… Теперь я влюбилась в парики».

Мария Погребняк считает, что «круто каждый раз быть разной» и интересуется у поклонников, какой они хотели бы ее видеть в следующий раз. Часть подписчиков сильно разозлила «шутка» селебрити: «Класс, а я поверила. Вам идет и блондинкой и брюнеткой, вы суперкрасотка». «А мне понравилось, очень красиво с темными волосами». «Некрасиво с вашей стороны, я думала, что вы серьезно интересовались нашим мнением». «Очень хорошо! Но я думаю, что с блондом намного нежнее». «Слава Богу, что это парик! Блонд вам лучше всего!»

«Зачем обманывать фанатов, чтобы они переживали?» «Хорошо, что парик, вы с ним намного старше выглядели». Мария Погребняк гордится своей внешностью, за которой тщательно ухаживает. Она демонстрирует свое лицо без изъянов, хотя некоторые считают, что у нее слишком большие щеки.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 11 Июн 2018 в 12:19 PDT