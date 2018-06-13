Ещё
«Зачем обманывать фанатов?»: Мария Погребняк показала, как превращалась в брюнетку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия заплатит за Донбасс
Россия заплатит за Донбасс

«Зачем обманывать фанатов?»: Мария Погребняк показала, как превращалась в брюнетку 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На днях прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», для которой дизайнер Мария Погребняк сменила имидж. Она шокировала появлением на красной дорожке в образе брюнетки. Жена футболиста Павла Погребняка уверяла, что перекрасила волосы в темный цвет, но оказалось, что это не так.
Мария Погребняк любит впечатлять общественность. 29-летняя красавица поразила сменой образа, когда опубликовала на своей странице в Инстаграме фото, для которого позировала с темным цветом волос и челкой. Светская львица заявила, что перекраситься ее надоумил стилист и она якобы согласилась. Изначально большая часть подписчиков не поверила в то, что Мария стала брюнеткой, но потом она опубликовала видеоролик с посещения «Муз-ТВ», где появилась с темной шевелюрой. Части пользователей сети не понравилось преображение знаменитости, но многие были уверены, что она использовала парик. Их догадки вскоре подтвердила сама Погребняк.
Красавица показала, как превращалась в брюнетку: «Я действительно хотела перекраситься, но меня отговорили. Друзья посоветовали вначале купить парик из натуральных волос, который повторяет полностью рост волос, даже если ко мне подойти близко и присмотреться, никто бы не подумал, что это не мои волосы… Теперь я влюбилась в парики».
Мария Погребняк считает, что «круто каждый раз быть разной» и интересуется у поклонников, какой они хотели бы ее видеть в следующий раз. Часть подписчиков сильно разозлила «шутка» селебрити: «Класс, а я поверила. Вам идет и блондинкой и брюнеткой, вы суперкрасотка». «А мне понравилось, очень красиво с темными волосами». «Некрасиво с вашей стороны, я думала, что вы серьезно интересовались нашим мнением». «Очень хорошо! Но я думаю, что с блондом намного нежнее». «Слава Богу, что это парик! Блонд вам лучше всего!»
«Зачем обманывать фанатов, чтобы они переживали?» «Хорошо, что парик, вы с ним намного старше выглядели». Мария Погребняк гордится своей внешностью, за которой тщательно ухаживает. Она демонстрирует свое лицо без изъянов, хотя некоторые считают, что у нее слишком большие щеки.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 11 Июн 2018 в 12:19 PDT
Eva.ru: последние новости
«Сделали неопрятную блондинку»: перемена в образе Ирины Шейк не впечатляет «Просто Мария»: Погребняк появилась на Муз-ТВ в образе брюнетки «Как на спортивные соревнования»: Елена Летучая в шортах и майке появилась на «Кинотавре»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцы ВСУ подняты по тревоге100
Рубль рухнул ниже психологической отметки188
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео204
Россия заплатит за Донбасс52
Пенсионный возраст могут повысить завтра193
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:11
Иванка Трамп стала объектом насмешек
В мире
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
03:04
Россия заплатит за Донбасс
Экономика В мире
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:22
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео
Происшествия
01:00
Рубль рухнул ниже психологической отметки
Рынки Экономика
03:40
Пенсионный возраст могут повысить завтра
Общество Политика
02:47
Возможности С-500 впечатлили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение