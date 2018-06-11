Как вылечить перхоть и зуд головы

Самая распространенная болезнь кожи головы, встречающихся среди мужчин и женщин, является перхоть. Для нее свойственно появление отслоения верхнего слоя эпидермиса, которое образуется на коже головы. Перхоть не представляет никакой опасности для человека, лишь приносит косметическое и эстетическое неудобство. Если недуг запустить, то в отдельных случаях он может прогрессировать, и перейти в более тяжелое грибковое заболевание. Перхоть не может приводить к полному или частичному облысению, поэтому людей терзает проблема, как избавиться от перхоти и зуда головы при помощи медикаментозных и народных средств. МедикФорум разобрался, как лечить перхоть и сухость кожи.

С чего начинать лечение

При первых симптомах перхоти, следует обратиться к специалисту, дерматологу или инфекционисту, который поможет разобраться в причинах появления перхоти, и назначит вам максимально эффективное лечение. Для быстрейшего выздоровления, вам надо пересмотреть рацион потребляемых продуктов. Потребуется полностью избавиться от вредных привычек. Следует исключить острую и жирную пищу, а также соленые и кислые блюда. Уменьшите количество потребления газированной воды, шоколада, пирожных, и добавьте в свое меню больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и полезными минеральными веществами.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, ведь одной из главных причин появления перхоти, может стать последствие нервного срыва. Больше гуляйте на свежем воздухе. По возможности чаще отдыхайте, и не забывайте о полноценном сне. Уменьшите количество мытья головы до двух раз в неделю. Меньше применяйте лаки и средства фиксации для укладки волос. Шампуни лучше использовать с добавлением натуральных компонентов.

Средства народной медицины против перхоти

Чтобы перхоть и зуд головы исчезли, можно попробовать приступить к лечению народными средствами. К ним относятся: Маски от перхоти на основе натуральных продуктов. Настой и отвары из трав для ополаскивания и мытья волос. Компрессы. Настои для приема внутрь. Маски для волос Средства народной медициныНеплохо зарекомендовала себя маска, сделанная из хлопьев овсяной крупы. Смешайте их с горячим отваром из трав. Это может быть душица, ромашка, крапива или календула. Все компоненты смешиваете до однородной, нежидкой консистенции. Маску наносите на кожные покровы головы и оставляйте на два часа. Регулярное применение в течение месяца такого средства, избавит вас от неприятного зуда и перхоти. В борьбе с перхотью поможет маска, приготовленная на основе кисломолочного продукта. Для этого вам понадобится полстакана кефира или натурального йогурта, жирностью 2%, один желток, 6 капель растительного масла. Все компоненты смешивают и наносят на кожу головы. Одевают полиэтиленовую шапочку, укутывают полотенцем. Держать следует 2 часа, затем смыть водой и помыть волосы с шампунем.

Положительные отзывы получила маска, приготовленная из лукового сока. Она помогает бороться с перхотью и выпадением волос. А также обладает укрепляющими и питательными свойствами. Для приготовления понадобится 5 столовых ложек лукового сока, 8 ложек репейного масла. Все компоненты смешать, и массажными движениями распределить по всей кожи головы. Держать маску следует один час, а потом ополосните теплой водой. Процедуру рекомендуется делать несколько раз в неделю.

Настои и отвары для ополаскивания волос

Для лечения можно использовать настой из крапивы. Вам понадобится 200 грамм измельченных листьев травы и литр воды. Прокипятите на среднем огне, а после дайте отвару настояться несколько часов. После процедите и ополосните волосы. Такую процедуру следует проделывать каждый день. При появлении перхоти и зуда, используют отвар, приготовленный на основе корня аира. Вам понадобится 5 ложек мелко порезанного сырья в сочетании с литром горячей воды. Полученную смесь выдерживаете на водяной бане в течение получаса. Потом настой должен остыть и настояться. Пропустите его через сито и ополосните голову. Для ополаскивания волос при сухой перхоти и зуде, рекомендуют применять отвар ромашки и липы. Эти травы можно употреблять как по отдельности, так и совместно. Для этого потребуется несколько столовых ложек сырья, залитые литром горячей воды. Отвар следует настоять в течение получаса. Затем процедите и ополаскиваете вымытые волосы этим настоем. Какие настои и отвары можно приготовить дома: из корней лопуха; настой из мяты и ботвы моркови; отвар из дубовой коры и шелухи луковой; листьев календулы и душицы. Компрессы КомпрессыКомпресс можно приготовить из яблок. Его очищают и взбивают в блендере, до получения однородной консистенции. Смесь наносят по всей длине волос. Затем на голову надевают полотенце и оставляют на полчаса. Процедуру можно применять несколько раз в неделю. Хорошо помогает компресс, сделанный из сока лимона и цветков одуванчиков. Для приготовления понадобится 200 грамм измельченного сырья, 70 мл водки и 6 грамм меда и сок одного лимона. Все основные компоненты смешивают и настаивают в течение нескольких недель. Средство наносят на кожу головы и держат полчаса, затем смывают. Можно делать компрессы из оливкового и касторового масла. Его втирают в кожу и оставляют на полчаса. Для высокой эффективности, голову обматывают полиэтиленовым пакетом, а сверху укутывают полотенцем. Помимо настоев для ополаскивания волос, можно применять отвары для приема внутрь. Возьмите корень лопуха, и мелко порубите ножиком. Вам потребуется 3 ложки сырья и 2 стакана воды. Компоненты проворите на маленьком огне около 30 минут. Когда настой охладится, процедите его через марлю. Принимать несколько раз в день, по 60 мл на протяжении двух недель. Часто используют для приема внутрь настойку из корня аралии. Его следует мелко порезать ножом, и присоединить к нему в равных пропорциях травы ромашки, череды и зверобоя. В полученную смесь влить литр воды, и вс е это довести до кипения. Накройте крышкой и оставьте настаиваться в течение получаса. Получившееся средство процедите через сито, и принимайте несколько раз в сутки по 70 мл. Курс лечения длится 14 дней.

Медикаментозное лечение перхоти и сухости кожи

Если справиться с недугом не помогают народные средства, то врач в дополнение может назначить лечение лекарственными препаратами. Средства можно разделить на несколько групп:

Медикаменты, подавляющие развитие роста патогенных грибков. Препараты, которые помогают снизить шелушение и восстанавливают кожу головы. Лекарства, способные образовывать новые клетки эпидермиса. Медикаменты на основе натуральных экстрактах ромашки, календулы, помогающие уменьшить проявление зуда и раздражения. Мази. Миконазол Является эффективным препаратом, который рекомендован в комплексной терапии для лечения волосистой части головы, пораженной паразитарным грибком. Обладает подавляющим действием активности грибка. Способно предупреждать обильное шелушение на коже головы. Помогает укреплять иммунную систему. Низорал Это средство можно применять у пациентов в любом возрасте. Разрешено использовать при лечении даже у детей. Обычно его назначают, как дополнительную терапию к применению лечебного шампуня с одноим енным названием. Его действие основано на борьбе с патогенными микроорганизмами. Применение лекарства создает неблагоприятные условия, которые подавляют рост бактерий. Паста Сульсена Эффективно зарекомендовали в лечении перхоти и зуда различные мази. Паста Сульсена выпускается разной концентрацией. Для профилактики используют 1% препарат, а для лечения 2%. Действующим активным веществом является дисульфид селена. Наилучшим положительным результатом можно считать его применение в комплексной терапии с противосеборейным шампунем. Салициловая мазь Это недорогое средство, которое обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Его часто используют в лечении грибковых инфекций. Для избавления от перхоти, рекомендуется применять мазь с 1,2 и 5% концентрацией. Более высокие дозы, способны вызывать раздражение кожи. Ранее ученые выяснили причины появления перхоти.