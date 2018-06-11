Семь нейл-дизайнов для новичков: быстро, аккуратно и красиво

Залог качественного и долговечного маникюра — правильная подготовка. Обязательно стоит вооружиться базовым и топовым покрытием, а также жидким латексом, защищающим кожу вокруг ногтя от лака. Его альтернативой можент послужить и обычный клей ПВА, главное — делать защитный слой потолще. Все эти вещи незаменимы, если речь идет о нейл-дизайне в домашних условиях.

1. Нейл-дот-маникюр

Что понадобится: разноцветные лаки, дотс (приспособление для рисования узоров).

Что делаем: в видеоинструкции представлено двенадцать вариантов на любой вкус и цвет. Если дотса под рукой нет, его отлично заменит зубочистка для маленьких точек или невидимка для крупных. Не жалейте лака, иначе точки получатся очень маленькими, придется переделывать маникюр. Важно использовать топ для закрепления результата, а также нужно обязательно дождаться, пока точки высохнут (если они большие, потребуется пара минут). Тогда маникюр не смажется и прослужит дольше.

2. Градиентный маникюр

Что понадобится: два-три цветных лака для ногтей, губка, жидкий латекс.

Что делаем: следуем инструкциям в видео, обязательно позаботившись о защите кожи вокруг ногтя. Оттирать такое количество лака будет проблематично. Наносите два-три слоя лака на спонж или губку, так как лак впитывается в губку — и цвет может быть не таким ярким.

3. Космический маникюр

Что понадобится: черный, синий, фиолетовый, белый лаки для ногтей, аппликатор для теней.

Что делаем: следуем инструкции, вдохновляясь картинками космоса и звездных галактик. Лучше использовать небольшое количество лака и делать аккуратные мазки: в случае необходимости добавить еще цвета можно без проблем, а убрать излишки с почти готового маникюра проблематично. Дополнительно можно использовать стразы или блестки, чтобы добавить маникюру объема.

4. Газетный маникюр

Что понадобится: спирт, кусочки газеты, пинцет, светлый лак для ногтей.

Что делаем: в инструкции довольно подробно описан процесс. Вместо газеты можно использовать страницу книги, а помимо букв из газет можно брать части иллюстраций.

5. Хаотичный маникюр

Что понадобится: зубная щетка, лаки для ногтей.

Что делаем: любительниц нарочито небрежного дизайн такой способ порадует. Просто следуем инструкции и доверяем своему воображению. Брызги от зубной щетки могут испачкать все вокруг, поэтому озаботьтесь защитой поверхности, на которой вы делаете маникюр.

6. Металлический маникюр

Что понадобится: втирка для ногтей, лаки, аппликатор для теней.

Что делаем: создать металлический эффект на ногтях можно и без использования гель-лака. В этом видео подробно описан весь процесс, осталось только заглянуть в специализированный магазин за глиттером. Лучше использовать глиттер с мелкими блестками, так как крупные могут лечь неровно, особенно если вы впервые делаете подобный маникюр.

7. Водный маникюр

Что понадобится: стакан воды, лаки контрастных цветов, жидкий латекс для защиты кожи, зубочистка.

Что делаем: следуем видеоинструкции, не забывая дать лаку немного времени, чтобы он успел красиво растечься в воде. Если лак густой, можно слегка потрясти емкость, чтобы он расплылся. Если жидкий, то лучше не прикасаться к емкости, иначе растечется слишком сильно. Можно смешивать два-три оттенка, капая один на другой, чтобы создать красивый, насыщенный маникюр. Для большей интенсивности цвета можно добавить в воду две-три капли одного цвета с разницей в несколько секунд.

Для всех этих вариантов понадобятся обычные лаки для ногтей, но самый лучший, самый красивый и долговечный нейл-арт получится, если использовать гель-лак и лампу для сушки. Все оборудование и расходники стоят не так уж дорого, а прослужит такой маникюр гораздо дольше, но есть нюансы по дальнейшему уходу за ногтями.

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