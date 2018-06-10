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Девочка с фиолетовыми волосами пропала в Нижегородской области
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Девочка с фиолетовыми волосами пропала в Нижегородской области 

В городе N 5 часов назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области пропала 16-летняя Анастасия Кочнева. Девочка ушла из Павловского санаторного детского дома и не вернулась обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
От ребенка нет никаких известий уже сутки. Последний раз девочку видели в субботу, 9 июня.
Настя среднего телосложения, ее рост 163 сантиметра, волосы волнистые, выкрашены в фиолетовый цвет, глаза голубые. В день исчезновения была одета в красную толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки. С собой взяла мобильный телефон.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Насти, просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.
Напомним, пропавшие в Сормове подростки найдены живыми.
Фото: ПСО «Волонтер»
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