Девочка с фиолетовыми волосами пропала в Нижегородской области

Нижегородской области пропала 16-летняя Анастасия Кочнева. Девочка ушла из Павловского санаторного детского дома и не вернулась обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

От ребенка нет никаких известий уже сутки. Последний раз девочку видели в субботу, 9 июня.

Настя среднего телосложения, ее рост 163 сантиметра, волосы волнистые, выкрашены в фиолетовый цвет, глаза голубые. В день исчезновения была одета в красную толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки. С собой взяла мобильный телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Насти, просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.

Напомним, пропавшие в Сормове подростки найдены живыми.

Фото: ПСО «Волонтер»