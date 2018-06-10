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Как убрать мешки под глазами: домашние и салонные процедуры
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Как убрать мешки под глазами: домашние и салонные процедуры 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Наверняка ты хоть раз в жизни сталкивалась с такой проблемой, как мешки под глазами. Ведь кожа вокруг глаз — самый тонкий и чувствительный участок нашего тела. Причин их возникновения великое множество: от недосыпа после удачной вечеринки до проблем с мочеполовой системой и просто генетической предрасположенности.
В любом случае появление пресловутых мешков — неприятность, способная испортить внешний вид и настроение на весь день. Поэтому у тебя в арсенале должна быть как минимум пара приемов ее устранения. Мы приготовили для тебя шесть самых эффективных способов, как избавиться от мешков под глазами как дома, так и у косметолога.
Топ-3 экспресс-средств, чтобы убрать мешки под глазами в домашних условиях
Сырой картофель
Нарежь сырой картофель, предварительно подержав его в холодильнике пару минут. Помести его на глаза так, чтобы покрыть как верхнее, так и нижнее веко. Оставь картофельный компресс на 15−20 минут. Обязательно выполняй процедуру лежа, чтобы эффективно убрать мешки под глазами. После умойся обычным способом.
Огуречные дольки
Огурцы — фантастическое природное средство, их экстракт широко используется в увлажняющей косметике. Тебе понадобится два ломтика свежего охлажденного огурца. Помести его на глаза на 25 минут. Огурец снимет покраснение, зуд, уменьшит опухоль, выведет жидкость. Данную процедуру также рекомендуем выполнять лежа.
Витамин Е  Как убрать мешки под глазами быстро? Витамин Е является отличным помощником в борьбе с отеками, а также обладает высокой доступностью. В охлажденную воду добавь несколько капель витамина Е, хорошо перемешай. Смочи в жидкости ватные диски и положи на глаза на 20 минут. Такая маска — один из самых эффективных методов снятия припухлости после бурной ночи.
Топ-3 салонных процедур
Лимфодренаж
Цель процедуры — разогнать застоявшуюся жидкость и шлаки через лимфосистему. Для этого на проблемные участки и вокруг них ставятся по определенной схеме точечные электроды, через которые поступают переменные токи. Эти токи сокращают мышцы, активизируют капилляры и отгонят лимфу и венозную кровь. Час-полтора такой процедуры избавят тебя от припухлостей и осветлят темные круги. Для закрепления эффекта используй тонизирующие кремы.
Мезотерапия
В ходе процедуры активные вещества по тоненьким иголкам доставляются прямо внутрь мешков и синяков на глубину от 1,5 до 6 мм. Препарат укрепляет мышцы и кожу вокруг глаз, активизирует и тонизирует сосуды, которые, в свою очередь, начинают усиленно перекачивать венозную кровь и лимфу. Курс — 6−8 процедур, при необходимости повторяется каждые 10 месяцев.
Блефаропластика
Данный метод подходит женщинам от 35 лет и старше, когда из-за ослабления глазничной перегородки начинают появляться жировые грыжи. Суть процедуры — в удалении лишней кожи с верхних или нижних век и жировых клеток, а при необходимости — еще и пластика мышц. Данная процедура относится к категории хирургических, поэтому для реабилитации потребуется около двух недель.
Текст: Юлия Демина
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