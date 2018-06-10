Десять возможных причин выпадения волос — и как с ними справиться

Sobesednik.ru рассказывает, почему у людей выпадают волосы и какие медицинские процедуры помогут побороть эту проблему.

Все люди разные. У одних волосы густые и длинные, у других — короткие и редкие. А беда с шевелюрой общая — выпадение.

Сезонные выпадения проходят сами собой. Но бывают случаи, когда необходимо оперативное вмешательство со стороны медиков.

Не стоит бить тревогу, если заметили много выпавших волос в душе, на расческе или на резинке. Насторожиться следует, если:

число выпавших волос больше нормы (до 100 в день);

корень выпавшего волоса темного цвета;

волосы ломкие (выпавший волос не имеет корневого утолщения).

Что делать? Идти к врачу. Хотя бы к терапевту, который отправит сдавать следующие анализы:

уровень гормонов щитовидки;

уровень андрогенов и эстрогенов (половых гормонов);

трихограмма (изучение состояния и плотности волос посредством видеосъемки);

уровень сыворотки железа;

БАК (биохимический анализ крови).

После изучения результатов анализов врач определит, его ли эта область заболевания, и назначит лечение. В ином случае направит к другим профильным специалистам.

10 основных причин выпадения волос

Отчего некоторые волосяные фолликулы перестают нормально расти и выпадают? Это зависит не только от состояния здоровья, но и от образа жизни человека.

Причиной могут быть:

1. Нездоровые диффузии в гормональном фоне. Наиболее активно проявляются в момент полового созревания, на отмене контрацептивов, во время вынашивания плода, в период грудного вскармливания.

2. Психоэмоциональные скачки и стресс. В этом случае для начала применяются седативные препараты.

3. Заболевание кожи головы, а также грибок: шелушение кожи, экзема, псориаз, себорея, стригущий лишай, фурункулез и другие.

4. Затяжной прием антибиотиков. Как побочное воздействие медикаментов или интоксикация.

5. Нехватка витаминов. Назначаются комплексы с содержанием витаминов: А, группы В, С и Е.

6. Нарушено кровообращение. Если сужены капилляры, то подача крови к волосам нарушается.

7. Неполадки в работе щитовидной железы.

8. Заболевания, носящие хронический характер: псориаз, артрит, гепатит, волчанка красная и другие.

9. Грубое обращение со своими волосами. Это частые термические завивки, покраска, фены.

10. Диеты с жестким ограничением питания, голодание.