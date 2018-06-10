Sobesednik.ru рассказывает, почему у людей выпадают волосы и какие медицинские процедуры помогут побороть эту проблему.
Все люди разные. У одних волосы густые и длинные, у других — короткие и редкие. А беда с шевелюрой общая — выпадение.
Сезонные выпадения проходят сами собой. Но бывают случаи, когда необходимо оперативное вмешательство со стороны медиков.
Не стоит бить тревогу, если заметили много выпавших волос в душе, на расческе или на резинке. Насторожиться следует, если:
число выпавших волос больше нормы (до 100 в день);
корень выпавшего волоса темного цвета;
волосы ломкие (выпавший волос не имеет корневого утолщения).
Что делать? Идти к врачу. Хотя бы к терапевту, который отправит сдавать следующие анализы:
ОАК (общий анализ крови);
уровень гормонов щитовидки;
уровень андрогенов и эстрогенов (половых гормонов);
трихограмма (изучение состояния и плотности волос посредством видеосъемки);
уровень сыворотки железа;
БАК (биохимический анализ крови).
После изучения результатов анализов врач определит, его ли эта область заболевания, и назначит лечение. В ином случае направит к другим профильным специалистам.
10 основных причин выпадения волос
Отчего некоторые волосяные фолликулы перестают нормально расти и выпадают? Это зависит не только от состояния здоровья, но и от образа жизни человека.
Причиной могут быть:
1. Нездоровые диффузии в гормональном фоне. Наиболее активно проявляются в момент полового созревания, на отмене контрацептивов, во время вынашивания плода, в период грудного вскармливания.
2. Психоэмоциональные скачки и стресс. В этом случае для начала применяются седативные препараты.
3. Заболевание кожи головы, а также грибок: шелушение кожи, экзема, псориаз, себорея, стригущий лишай, фурункулез и другие.
4. Затяжной прием антибиотиков. Как побочное воздействие медикаментов или интоксикация.
5. Нехватка витаминов. Назначаются комплексы с содержанием витаминов: А, группы В, С и Е.
6. Нарушено кровообращение. Если сужены капилляры, то подача крови к волосам нарушается.
7. Неполадки в работе щитовидной железы.
8. Заболевания, носящие хронический характер: псориаз, артрит, гепатит, волчанка красная и другие.
9. Грубое обращение со своими волосами. Это частые термические завивки, покраска, фены.
10. Диеты с жестким ограничением питания, голодание.