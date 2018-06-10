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Сколько стоит любимое масло для волос Меган Маркл?
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Сколько стоит любимое масло для волос Меган Маркл? 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Чтобы волосы выглядели идеально, Меган Маркл (36) регулярно использует масла. И ее любимый продукт — Luminous Smoothinh Oil Wella Professional. По словам жены принца Гарри (33), оно придает волосам потрясающий блеск и удивительную мягкость. «Достаточно всего пары капель, и твои локоны уже сияют», — делится герцогиня Сассекская. Кстати, цена у такого масла вполне демократичная — от 360 р. Купить его можно и в России в любом косметическом магазине.
Совет эксперта, как правильно использовать масла
«Прежде всего, нужно правильно выбрать средство: для тонких волос это будет Oil Reflection Light с облегченной текстурой, а для более плотных и пористых — Oil Reflection классический. Каждое из них будет восстанавливать, питать и защищать локоны. Наносить их просто: выдавливаем пару капель на ладони (одно-два нажатия на дозатор), растираем, согреваем и равномерно наносим на волосы от середины длины (примерно от уха). Распределяем, расчесываем и сушим феном».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-lyubimoe-maslo-dlya-volos-megan-markl/
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