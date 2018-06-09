Что такое типсы?

Типсы — вспомогательный материал для наращивания ногтей. Раньше производители изготавливали их из разных материалов, толстыми и большими, пока в 70-х годах не остановились на пластике. Появились типсы разных форм и размеров, тонкие и эластичные. Это значительно упростило работу с ними и использование таких ногтей в быту.

Мастера имеют возможность выбирать типсы по форме ногтя. Это гарантирует лучшее скрепление своего ногтя с пластмассовым.

Сначала материал клеят на обезжиренный ноготь, затем спиливают лишнее, полируют, создавая идеальную форму и длину, а потом покрывают сверху дополнительными слоями средства для наращивания, гелями, лаками, сушат в специальной лампе. И все-таки, несмотря на значительное усовершенствование с момента появления, эта технология уступает современным методикам ногтевого сервиса.

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