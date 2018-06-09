Ещё
Что такое типсы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое типсы? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Типсы — вспомогательный материал для наращивания ногтей. Раньше производители изготавливали их из разных материалов, толстыми и большими, пока в 70-х годах не остановились на пластике. Появились типсы разных форм и размеров, тонкие и эластичные. Это значительно упростило работу с ними и использование таких ногтей в быту.
Мастера имеют возможность выбирать типсы по форме ногтя. Это гарантирует лучшее скрепление своего ногтя с пластмассовым.
Сначала материал клеят на обезжиренный ноготь, затем спиливают лишнее, полируют, создавая идеальную форму и длину, а потом покрывают сверху дополнительными слоями средства для наращивания, гелями, лаками, сушат в специальной лампе. И все-таки, несмотря на значительное усовершенствование с момента появления, эта технология уступает современным методикам ногтевого сервиса.
Узнайте больше о красоте ногтей:
Самые модные тенденции в летнем маникюре 2018
15 трендов модного маникюра от звезд
Что такое японский маникюр
Я Покупаю: последние новости
Что такое снэп? Фото-, электро- или лазерная эпиляция: что избавит от нежелательных волос навсегда? Лучшие выпрямители волос: отзывы покупателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
G7 договорилась о противодействии «враждебной» России186
Российская девушка в форме произвела фурор в Японии34
О чем говорили Путин и Порошенко и другие события дня27
Трамп ответил на вопрос о Крыме495
Украина собирает коалицию против России114
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение