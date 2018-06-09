Выбор редакторов BeautyHack: бьюти-план на лето

Сделать модное окрашивание, стрижку мечты, маникюр с эффектом «втирка» — редакторы BeautyHack поделились своим опытом бьюти-подготовки к лету.

Наступило лето — пора перемен и обновлений. Когда светит солнце, а погода радует теплом, еще больше хочется быть идеальной во всем. Я подошла к вопрос комплексно — решила обновить себя не только снаружи, но и изнутри — и в первую очередь, избавится от морщины на лбу.

С уколами красоты я впервые познакомилась в 22 года — на очередном плановом приеме косметолог сказала мне, что мимическая морщина на лбу становится все глубже и остановить этот процесс можно только при помощи уколов. Я вколола ботулотоксин типа А и сразу увидела результат — морщины испарились без следа. Но вопросов и сомнений все еще было больше, чем ответов, пока я не доверила свое лицо Андрею Юрьевичу Аленичеву — директору Клинического Института Эстетической Медицины. У него не только приятная улыбка и очень легкая рука (болезненных ощущений от процедуры не было совсем), но и огромный опыт работы в сфере эстетической косметологии. Андрей Юрьевич раз и навсегда развеял мои сомнения и опровергнул самые распространенные мифы об уколах ботокса.

Миф №1 — ботокс вреден для здоровья.

Это далеко не так. Да, класс препаратов ботулотоксин типа А — это яд. Но яды использовали в медицине еще в Средние века (весьма успешно, кстати), и продолжают использовать до сих пор, а само применение вещества ботулотоксин пришло к нам из неврологии — при помощи него лечат детей с заболеванием ДЦП, заболевания кривошеи и лечение мигрени. В дерматоневрологии (и ее подразделении — эстетической косметологии), это вещество тоже зарегистрировано как лекарство, при помощи которого лечат избыточную мимику лица, как у меня. Правильнее относится к ботоксу не только как к уколам красоты, но и как к лечению.

Миф №2 — колоть ботокс бывает рано или поздно.

Нет, не бывает. Ботокс колят только по показаниям, а у каждого из нас они индивидуальны: активная мимика может спровоцировать глубокие морщины в 20 лет, а менее активная пощадит ваше лицо, и вы будете видеть изменения только ближе к 30-40 годам. Поэтому отталкиваться нужно только от того, что вы видите в зеркале. И того, что говорит ваш врач, конечно. В КИЭМ специалисты работают с лицом каждого пациента по своей программе — кому-то подбирают уход с элементами anti-age, кому-то предлагают PRP-лифтинг Regen Lab, а кому-то — уколы ботоутокисина типа А. Препарат (диспорт, ботокс или ксеомин) тоже подбирают индивидуально — кому-то нужна «тяжелая артиллерия», кому-то — более мягкий препарат.

Миф №3 — лицо после процедуры выглядит неестественно.

Если вы сделали укол, это не значит, что ваши мышцы перестанут двигаться совсем. Андрей Юрьевич объяснил мне, что уколы красоты — это совместная работа врача и пациента — уколы делаются исходя из индивидуальных особенностей строения лица и пожеланий пациента. Лицо после ботокса будет выглядеть также естественно — вы не будете похожи на Фантомаса из детской страшилки, а морщины станут менее заметными.

Миф №3 — делать ботокс больно.

Да, ощущения от уколов не похожи на ощущения от расслабляющего массажа. Но даже человек с высоким болевым порогом (как у меня) способен пережить несколько «комариных укусов» без анестезии. А у Андрея Юрьевича и вовсе легкая рука (я разве что не уснула).

Миф №4 — на ботокс можно «подсесть».

Это самое распространенное заблуждение и одна из причин, почему девушки так боятся этих уколов. Ботокс — это лекарство, задача которого блокировать мимику лица. Через 2 недели, когда препарат полностью «усядется» в морщинах, вы перестанете хмуриться или удивленно вскидывать брови. Через 5-7 месяцев (учтите, это тоже определяется индивидуально) процедуру нужно будет повторить — и тогда вы совсем отучитесь хмурить лоб и морщиться. Если у вас не болит голова, вы не будете пить обезболивающее — глупо «подсаживаться» на анальгин, правда?

И напоследок небольшой «ликбез».

Что нельзя делать после процедуры. Первые 4 часа нельзя наклонять голову вниз (даже писать сообщения лучше с гордо поднятой головой). Нельзя принимать горизонтальное положение, особенно ложиться на один бок (препарат может «затечь» в одну часть лица). На две недели придется отказаться от бани и сауны, а на 4-5 дней — от алкоголя.

Что можно и нужно делать после процедуры. Первые несколько часов — активно гримасничать, «разгоняя» препарат по проблемным зонам. И, конечно, радоваться — скоро вы будете выглядеть моложе (я уже!).

Цена за единицу ботокса: 600 руб.

Адрес: ул. Новый Арбат, 31/12 Вдохновившись нашей подборкой лучших вариантов летнего маникюра, я решила сделать что-то необычное и по совету нашего главного редактора Карины Андреевой (о ее впечатлениях можно почитать здесь) отправилась в новый салон красоты со сказочным названием ZAZEРКАЛЬЕ. Сначала меня привлекала только большая палитра всевозможных оттенков лаков, вариантов втирки, дизайнов и блесток. А оказавшись в приятном девчачьем розовом интерьере, кажется, влюбилась навсегда. В салоне очень приятная, оживленная, но при этом расслабляющая атмосфера (после тяжелого рабочего дня мне нужно именно такое «комбо»).

Признаюсь честно, я пришла на процедуру в ужасном настроении. Но спустя 10 минут от хандры не осталось и следа — вкусный кофе, сладкое безе, улыбчивая хозяйка салона, которая сама общается с клиентами — кажется, все тут продумано до мелочей (даже сухой шампунь и духи в туалетной комнате, если сразу после маникюра вы бежите на встречу или свидание). В салоне кстати, делают не только маникюр и педикюр — клиентов здесь радуют еще и укладками, макияжем и наращиванием ресниц (к любому событию подготовят «по полной»).

Мастер Дарья Филиппова оказалось настоящим профи — не моргнув глазом, починила мне три сломанных ногтя гелем, сохранив длину, которую я так усердно отращивала три недели. Она посоветовала мне нанести более плотный слой базы, чтобы дополнительно укрепить ногти (у меня они достаточно ломкие). Но ногтевая пластина не выглядит толще при таком укреплении, а шансы сломать ноготь стремятся к нулю (в общем, одни только плюсы).

Она познакомила меня и с новым брендом гель-лаков ON IQ, о которых я до этого не слышала. Дарья рассказала, что они также хороши как более привычные нам Fedua и Luxio — но работать с ними нужно по определенной технологии, которой мастеров обучал представитель бренда прямо в салоне. Мы остановились на нежном нюдовом оттенке № 011 и дизайне двух ногтей — втирке с двумя видами блесток. Получилась очень интересная комбинация — блестки красиво переливаются на солнце, но базовый натуральный оттенок подойдет к любому образу.

Ношу маникюр уже неделю и не заметила ни малейшего намека на сколы, а только получаю огромное количество комплиментов и вопросов, где же я сделала такой красивый дизайн. Я не жадина — делюсь!

Цена за маникюр с гель-лаком и втиркой на двух ногтях: 1 800 руб.

Адрес: ул. Бутырская, 65/68 Карина Андреева, главный редактор BeautyHack

Последние полтора года мое сердце не обливается кровью во время стрижек, а каждый отрезанный сантиметр больше не испытание. Еще прошлым летом у меня были волосы длиной до поясницы, но потом, в сентябре, во время подравнивания кончиков я отрезала чуть больше обычного (об этом писала здесь). Вошла во вкус, и в феврале с легкой руки парикмахера-стилиста Валерии Скуратовой, которая работает в салоне «Москвичка», мои волосы стали чуть ниже плеч. Говорят, новая стрижка — новая жизнь, и это действительно так — мое обновление принесло много положительных событий. Такой посвежевшей (и не только внешне) не чувствовала себя давно. За три с половиной месяца волосы отрасли более чем на 7 см, поэтому я вернулась к Лере обновить стрижку. На этот раз каскад получился более явным, волосы (как мне кажется) — еще чуть короче и более заметная челка, которая плавно переходит в общую длину. Фишка Леры — во время стрижки она просит встать и начинает обрезать с помощью бритвы для плавного среза (к слову, благодаря этому концы волос за три с половиной месяца не стали сечеными), а финальные штришки «вносит» ножницами, подравнивая длину. В конце мне сделали укладку — фирменные локоны «Москвичка». Уже который день хожу и не могу нарадоваться обновленной стрижке. Плюсов много! Во-первых, волосы кажутся более густыми за счет каскада, но при этом ощущаются намного легче. Во-вторых, процесс сушки занимает не более пяти-семи минут (находка для таких, как я, кто постоянно куда-то спешит). В-третьих, могу позволить себе любую укладку. Даже просто высушенные феном волосы лежат так объемно, как будто бы я только вышла из салона, а кудри, накрученные на плойку, — тем более. И, наконец, главное — собираю комплименты: все окружающие заметили, что с новой стрижкой я посвежела, а это как нельзя кстати летом.

Цена за стрижку: 5 000 руб.

Цена за вечернюю укладку: 4 200 руб.

Лето — пора фестивалей и вечеринок на свежем воздухе, и в день стрижки вечером мне предстоял День рождения подруги. Вместе с визажистом Аленой Панфиловой мы подобрали летний вариант вечернего макияжа, который продержался весь день. Коричневые тени из палетки Smoky от Urban Decay (растушевали во внешнем уголке глаза и смешали со светлыми), увлажняющий тональный крем Silk Illusion от Clarins, который стойко продержался весь день, не подчеркнул шелушений кожи и выдержал вечеринку, хайлайтер Intense Sparkler от Inglot на скулах, немного корректора и контурирующего средства — и идеальный (но при этом быстрый!) макияж на лето готов. Результат можно посмотреть на фото!

Цена за вечерний макияж: 3 500 руб.

Для кого-то весна — время перемен, а мне всегда хочется преобразиться летом. Краситься хочется меньше, делать селфи — больше (здесь должна быть фраза про грех и камень), а значит, всю работу должны выполнять окрашивание, стрижка и аккуратно оформленные брови. С первым проблем пока нет — балаяж от Лили Клычевой все так же свеж и прекрасен, а вот длину пришла пора обновить. За актуальным «длинным бобом» отправилась в МОНЕ на Пятницкой — к арт-директору Виктории Погосовой. Задачу поставила четкую, но сложную: стрижка должна быть не слишком короткой, но все же заметной, без каскада, но с максимальным объемом на тонких волосах. Мастер не растерялась и предложила длину ниже плеч и едва заметные слои, которые помогут макушке чуть приподняться — срез при этом оставили ровным.

Приятным дополнением к стрижке стал молекулярный коктейль от Kérastase — Виктория выбрала уход «Восстановление», которое помогло уплотнить волосы и сделать их более объемными. Когда мы приступили к стрижке, я вошла во вкус и предложила убрать побольше — знаете, как это бывает, когда убираешь несколько сантиметров, а потом все как в тумане, и в итоге ты уходишь из салона с незапланированным каре? Вот этого со мной, к счастью, не случилось — Виктория посоветовала мне идеальный вариант для лета: волосы должны быть средней длины, но при этом легко собираться в хвосты и пучки. То, что надо! Если вы, как и я, с содроганием вспоминаете свои неудачные и слишком короткие стрижки, смело отправляйтесь к Виктории в МОНЕ — она прочитает ваши мысли и выберет то, что подойдет именно вам.

Стрижка получилась универсальной: выпрямляю концы утюжком, накручиваю на широкую конусообразную плойку или просто укладываю в стиле «я только что вышла из моря» — наношу солевой спрей на мокрые волосы и сушу их феном вниз головой.

Цена за стрижку: 3 600 руб.

Цена за уход: 2 550 руб.

Вторым этапом плана по подготовке к лету стала коррекция и окрашивание бровей — раз в месяц за этим отправляюсь в Keep Looking к Анне Балякиной. С бровями, как и со стрижкой, можно переборщить — пара неудачных экспериментов, закончившихся ниточками из трех волосинок на лице, научила подходить к выбору мастеру ответственно и тщательно.

Анна кистью наносит краску для бровей с грацией художника: цвет всегда получается идеальным, а границы — естественными. Летом прошу мастера покрасить их чуть ярче, чем обычно. Это не только экономит время на макияж, но и делает взгляд более выразительным — останется лишь вооружится яркой помадой, и можно хоть на красную ковровую дорожку Кинотавра. Коррекция от Анны — тоже выше всех похвал. Самые крупные волоски, отбившиеся от стаи, она убирает пинцетом, а от пушка избавляется с помощью нитки: быстро, просто и совершенно безболезненно. В результате, я минимум две недели не знаю проблем с макияжем и не беру в руки тени для бровей — а это, между прочим, экономит пятнадцать минут моей жизни.

Цена за коррекцию: 1 000 руб.

Цена за окрашивание хной: 1 100 руб.

Гришина Александра, SMM-менеджер BeautyHack

Каждый год летом я меняю цвет волос. Люблю высветленные концы, которые переливаются от солнца и сияют разными бликами. Но уход за осветленными волосами в разы сложнее: маски, сыворотки, профессиональный уход — все это станет вашим спутником. Последняя разработка, которую мне посчастливилось испытать на себе, — это средство под названием «Smart Impregnation» (умная пропитка). В центре красоты и здоровья BEST эту процедуру проводит стилист Гнел Согомонян. Кстати, в нашем недавнем интервью Виктория Лопырева рассказывала об этом уходе. Он не часто бывает в Москве , но, если получится записаться к нему, вы не пожалеете.

«Smart Impregnation» — уникальная разработанная формула, которая служит и уходом, и работает со всеми типами окрашенных волос. Например, на осветленных она проникает в кортекс волоса и накапливается в пустотах, которые образуются во время окисления кислородом натурального пигмента. В этой уникальной формуле разработаны специально просчитанные концентраты пигментов, которые во время следующих сеансов осветления волос будут проявляться вашим идеальным цветом. Никаких посторонних оттенков, желтизны — только идеальный натуральный блонд. Шатенки получают неизменно идеальный сияющий результат, яркость натурального цвета или окрашивания.

Волосы, обработанные данным средством во время окрашивания, не нуждаются в добавлении различных защитных средств, поскольку в ней уже содержатся не только защитные и ухаживающие, но и регенерирующие вещества (гидролизированный шелк, группа аминокислот и комплекс масел: масло абрикосовых косточек, масло жожоба, масло миндаля и масло зародышей пшеницы и уникальный компонент — масло армянской шелковицы).

После ухода мы приступили к окрашиванию и сделали натуральный цвет, который не требует постоянного обновления и подкрашивания корней (они у меня от природы светлее).

А теперь самое интересное — эффект от одной процедуры длится до шести месяцев! Представляете? Я уточнила информацию для тех, кто моет голову ежедневно, — в данном случае эффект будет держаться 3-4 месяца.

Адрес: ул. Профсоюзная, 64, к. 2 Цена за процедуру: Smart Impregnation: 10 000 руб.

Цена за окрашивание: от 15 000 руб.

Летом очень хочется отказаться от косметики или свести ее к минимуму. Мои ресницы — моя откровенная боль. Признаюсь — люблю нарощенные за их внешний вид и экономию времени в утренних сборах. Но нежелание спать только на спине и аккуратно умываться, избегая попадания уходовых средств, взяло верх. Я решилась на LVL-коллагенирование. Эта технология позволяет полностью отказаться от наращивания ресниц, био-завивки и даже использования туши.

Салон был выбран моментально — Peng. Очень много положительных отзывов я слышала именно об этой процедуре в данном салоне. Вообще Peng — это не салон красоты в классическом смысле. Это бьюти-пространство с концепцией touch up с акцентом на деталях, которые помогают быстро поменять образ. Такой подход называют peng-peng: в современном английском это слово означает что-то красивое — и в то же время прогрессивное и классное.

Вместе с мастером вы выбираете эффект, который хотите получить от коллагенирования. Вся процедура занимает полтора часа. И вы не замечаете, как они пролетают. Все время находитесь в удобном кресле, мастер Малеева Наталья подробно рассказывает о каждом этапе. В составе средства, которое наносится на сами реснички, — кератин и витаминами. Эффект держится полтора месяца, и все это время у вас естественный и открытый взгляд. Реснички мягкие, длинные и не боятся умывания (но от двухфазных жидкостей лучше отказаться, поскольку они могут расщеплять состав).

Главные правила — в течение суток после процедуры постараться не мочить их, не посещать сауну и солярий. Состав должен финально закрепиться на ресницах.

Результат того стоил — посмотрите сами!

Адрес: Нижний Сусальный пер., 5, стр 13 Цена за LVL-коллагенирование: 4 000 руб.

Я очень люблю пробовать новые процедуры для бровей в разных салонах, так как с моим целеустремленным ростов волосков в разные стороны редко, что справляется. В этот раз доверилась мастеру Ане Пушкиной, которая работает в Authentica Club. Мне сделали HD-брови — это процедура по созданию безупречных бровей, которая выполняется в несколько этапов: окрашивание, придание формы воском, удаление «пушка» нитью, локальное применение пинцета для оставшихся волосков и макияж бровей.

У мастера очень легкая рука, поэтому никакой боли или дискомфорта вы не чувствуете. Кстати, после процедуры можете смело бежать по делам — красноты практически нет, плюс кожа обрабатывается антисептической камуфлирующей пудрой.

После процедуры получаете памятку по домашнему уходу для поддержания внешнего вида бровей. Особенно понравился подход мастеров и салона к вашему комфорту и здоровью. Для начала я заполнила анкету (медицинскую карту клиента), мы обсудили, какие аллергические реакции и на что могут у меня быть, делала ли я пилинг в последнее время и другие вопросы. Все это делается для того, чтобы исключить противопоказания, которые есть у процедуры.

На выходе вы получаете очень естественный результат за счет того, что краска, которая придает оттенок бровям, не прокрашивает кожу. В конце мы подчеркнули брови механическим карандашом Browtec (№3) и уложили их фиксирующим гелем Brow Beater.

Адрес: 4-й сыромятнический пер., 1, стр. 8 Цена за процедуру HD-брови: 3 000 руб.

Дарья Миронова , специальный корреспондент BeautyHack Лето у меня ассоциируется с отдыхом, солнцем и минимальным макияжем. У меня жирная кожа, а в жаркую погоду даже самые стойкие средства могут подвести. Для того, чтобы в июне-июле позволить себе ходить без тонального крема и чувствовать себя комфортно, я заранее хожу на чистку лица. В этот раз решила посетить салон красоты Аида, где делают очень деликатную комбинируемую чистку на французской косметике Carita (кстати, я уже ходила на увлажняющий уход на этой косметике, об этом мы писали здесь). Результат процедуры мне очень понравился.

Ультразвуком мастер Марина обработала все лицо, а в сложных местах делала механическую чистку. Затем мы решили с косметологом, что моей обезвоженной после зимы кожи необходимо дополнительное увлажнение. Врач посоветовал мне сходить на лазерную биоревитализацию. Звучит сложно и страшно, но на самом деле очень приятная процедура с эффектом, заметным после первого раза. Обычная биоревитализация проходит с применением инъекционной технологии, а в салоне Аида врачи работают лазером ЛАЗМИК. Во время процедуры на лицо наносится гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, а затем на кожу воздействуют холодным лазером. В результате я вышла из салона с увлажненной кожей и главное — без единого намека на покраснения. В этом главное отличие лазерной биоревитализации от инъекционной — после второй нужно время для восстановления кожи, а после лазерной можно сразу идти на важную встречу и выглядеть отлично.

Адрес: Гусятников переулок, д. 4, стр. 4 Цена за чистку лица: 3 500 руб.

Цена за лазерную биоревитализацию: 4 680 руб.

В этом году сезон открытых босоножек начался еще в мае — первым делом записалась на педикюр. В поисках новых бьюти-мест наткнулась на «Сильвию». Салон расположен на Ленинградском проспекте. Уютный, белый и абсолютно стерильный — не смутило абсолютно ничего. Мастер быстро и качественно обработала ногти и пятки (остановилась на классическом обрезном педикюре). Салон работает с покрытием Luxio — у меня с ним давняя любовь. На этот раз выбрала классический пастельный нежно-голубой оттенок. В июле решила сменить его на что-то более яркое. Планирую снова записаться в «Сильвию» — там слишком вкусный кофе и приветливый персонал.

Адрес: Ленинградское шоссе, д.25 к.3 Цена за педикюр с гель-лаком: 3 500 руб.

Еще в мае отказалась от тональной основы, заменив его на крем с эффектом сияния Strobe Cream от M. A. C. Видела его в косметичках многих визажистов и блогеров, а недавно протестировала и сама — восторг, и ничего кроме! После нанесения кожа выглядит более здоровой, ровной и ухоженной — словно светится изнутри.

Крем можно использовать как самостоятельное средство, смешивать с тональной основой для создания «влажного» макияжа или «подсвечивать» отдельные участки. В линейке пять оттенков с разными подтонами: silverlite — с серебристым, redlite — с красным, pinklite — с розовым, peachlite — с персиковым и goldlite — с золотистым. Помимо деликатных светоотражающих частиц, в креме содержатся антиоксиданты, кторые борются со свободными радикалами.

Цена: 1 300 руб.

Анастасия Лягушкина, менеджер проекта BeautyHack

Лето — это каждый раз, как начало чего-то нового, вдохновляющего и прекрасного. В этом году оно должно стать одним из лучших в моей жизни, так как мы с мужем в июне ждем пополнения.

Я не из тех, кто, находясь в интересном положении и с появлением ребенка, сажает себя под замок. Уверена, что впереди самое чудесное, поэтому решила встретить свое чудо красивой и ухоженной, чтобы поставить планку уже с самого начала своей «новой жизни» и не давать себе расслабиться.

Поэтому мои главные бьюти-планы на лето — маникюр, педикюр, сложное окрашивание и стрижка (да-да, я не суеверная).

За маникюром и педикюром отправилась в салон, полюбившийся мне еще при первом знакомстве (писала об этом здесь) — я фанат сети маникюрных салонов Express Nails. На этот раз была в пространсстве на Большой Никитской, что совсем рядом с нашей редакцией. Кстати, на Малой Никитской у сети открылся салон Express Nails в новом формате — не только с маникюром и педикюром, но и с макияжем, укладками и даже коррекцией бровей. Надо бы пойти на разведку, но это позже!

В салоне меня встретили вкусным чаем с чабрецом и желанием вкусно накормить.

Я разместилась на удобном кожаном кресле, и за мои руки и ноги взялись сразу два мастера. Люблю, когда процедуры в салонах качественные и быстрые, а это как раз про Express Nails. Для рук я выбрала прозрачный гель-лак с пайетками на кончиках, а на ногах мы сделали сочный ягодный гель-лак. Маникюр — комбинированный, без замачивания. А вот педикюр мне больше нравится с ванночкой.

Полтора часа релакса с просмотром комедии — маникюр и педикюр готовы!

Адрес: ул. Большая Никитская, 35 Цена за маникюр и педикюр с покрытем Shellac: 5 200 руб.

На следующий день у меня былы запланированы окрашивание и стрижка в салоне Be Ready на основе средств любимого и проверенного мной бренда L'Oréal Professionnel.

Салон молодой, открылся осенью 2017 года, но уже достаточно известный в своих кругах.

Каждый раз, заходя в новый салон, к новому мастеру на процедуру с волосами, я немного побаиваюсь. Как только передо мной распахнулись двери Be Ready, и мне представили Ирину Белицкую — в одном лице арт-директора салона, его основательницу и по совместительству моего мастера (вот это удача!), все страхи исчезли, осталась только уверенность в том, что все пройдет отлично.

Сам салон оказался очень стильным и уютным, никакого пафоса и сумасшедшего потока.

Ирина пригласила меня в свой светлый кабинет с панорамными окнами, я показала ей несколько картинок с примерами понравившихся мне окрашиваний, мы выбрали натуральный бежевый блонд, и Ирина сразу приступила к делу.

Как я и писала ранее, все процедуры мы решили делать с помощью средств бренда L'Oréal Professionnel: он сосредоточен на здоровье волос, уходе за ними, а краска не содержит аммиака и других веществ, способных навредить мне и моему будущему ребенку.

В качестве техники окрашивания мы выбрали шатуш. Ирина начесала мне каждую прядь перед нанесением на нее краски. В салоне Be Ready при каждом окрашивании по умолчанию мастера добавляют Smartbond в краску — это средство, которое помогает сохранить волосы здоровыми и сильными.

После смывки и тонирования Ирина, словно волшебница, смешала чудо-коктейль из разных средств L'Oréal Professionnel и сделала мне уход с каким-то космическим запахом. Мои волосы попали в рай, и я вместе с ними: тропические фруктовые ароматы, бережное окрашивание, легкая стрижка (мы решили просто подровнять кончики) и укладка с игривыми кудряшками. Сказать, что я осталась в восторге, — ничего не сказать: мои волосы живые, ухоженные, здоровые, а цвет такой, какой я и хотела!

Красоту навела и теперь полностью готова встречать свое маленькое чудо!

Адрес: ул. Дубининская, д. 57 стр.5 Цена за стрижку: от 1 450 руб.

Цена за укладку: от 1 000 руб.

Цена за окрашивание: от 3 400 руб.

Цена за SPA-уход для волос: от 1 000 руб.

Юлия Козолий, редактор BeautyHack

Этим летом не хочется экспериментов и ярких оттенков (тренч под актуальную погоду уже висит в шкафу:)), поэтому в мой бьюти-план входят привычные и необходимые процедуры — окрашивание волос и педикюр.

Коррекцию своего каштанового оттенка волос доверила Полине Макуриной из «Белого сада» в отеле Метрополь. Место — чудесное и создано для того, чтобы расслабиться в воскресенье. Сначала вы минуете шумный холл Метрополя и пару коридоров с залами для официальных мероприятий и попадаете в самую тихую его часть, где время от времени в белых халатах ходят только гости отеля и постоянные клиенты салона, с террасы (она у «Белого сада» волшебная!) веет теплым ветром, а огуречная вода из модного кувшина льется рекой. Беседу мы с Полиной начали с обсуждения цвета. Как я сказала, радикальных изменений не хотелось, но мастер озвучила мысль, которая уже давно тихо сидела в моей голове: «Давайте попробуем теплый оттенок. Он редко кому идет, но это точно ваш случай!». «Попробуем! Не в рыжий, конечно, но теплый пшеничный, который идеально ляжет поверх осветленных в прошлый раз прядей. Да!» Мы слегка затемнили корни (чтобы они менее заметно отрастали), нанесли краситель L'oreal Professionnel по длине и через 30 минут смыли.

Получилось то, что вы видите на фото! Тепло, свежо и очень комфортно! В салоне используют крем-краски из серии L'Oreal Professionnel Majirel, уходы от Davines, Morocanoil и стайлинги от Oribe. Всего на окрашивание ушло около двух часов с укладкой — я даже заметить не успела!

Адрес: Театральный проезд, д. 2, этаж 2 Цена за окрашивание: 14200 рублей

Педикюр я делала в салоне Aldo Coppola в ТЦ «Весна». Вместе с мастером Юлией решили попробовать недолговременное покрытие супер-популярного сейчас калифорнийского бренда — Smith & Cult. Снятие гель-лака мои ногти выдерживают с трудом, поэтому перехожу на обычные покрытия, но с повышенной стойкостью. Говорят, что Smith & Cult будет держаться на ногтях три недели (хожу уже две — и без изменений), поэтому если вы тоже не любите гель-лак, есть над чем задуматься. После классической обработки мы выбрали оттенок «Сама невинность» — полупрозрачный, если нанести в один слой, и дымчатый плотный с глянцевым блеском — в два. Юля рассказала, что его постоянно выбирают Алена Ахмадуллина Ольга Вильшенко — идеальный нюд, быстро сохнет (проверила на себе — через 20 минут уже убежала из салона) и не оставляет полос, чем часто грешат светлые цвета.

Всего у бренда 34 оттенка, каждый из которых скорее всего запомнится вам не только видом, но и названием. «Двигай в ритме», «Бэмби», «Лучший любовник», «Горькая правда» — у каждого найдется история из жизни по теме, не так ли? Вместо того, чтобы производить огромное количество близких друг к другу оттенков, девушки из Smith & Cult сделали небольшую линейку, где каждый цвет — особенный. Например, красный «Опасные связи» — всего один, да какой! А еще в лаках используется формула 8-free — в них нет 8 вредных компонентов вроде формальдегидной смолы, формальдегида, ксилена и т.д.

Адрес: ул. Новый Арбат, 19 Цена за педикюр: около 7000 руб.

Цена за покрытие: 1200 руб.