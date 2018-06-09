8 привычек, которые могут делать ваши волосы жирными

Иногда мы мучаемся от того, что наши волосы слишком быстро становятся жирными. Даже хороший шампунь не помогает избавиться от этой проблемы. Однако, все дело может быть во вредных привычках, которые портят внешний вид наших волос. МедикФорум собрал советы, которые позволят избавиться от этой проблемы.

Самые частые вредные привычки при уходе за волосами

Вы слишком часто трогаете свои волосы Подобно тому, как вы постоянно касаетесь своего лица (что само по себе является еще одной ошибкой красоты), вы можете возиться с вашими волосами — кокетливо или из скуки. Это передает жир с ваших пальцев к вашим волосам. Также попробуйте сделать так, чтобы ваш друг не слишком часто трогал ваши волосы в постели. Это может быть приятно, но также волосы с утра будут не самыми лучшими.

Вы перестарались с мытьем Да, вы моете волосы, чтобы очистить от жира, но нет, это не помогает. К сожалению, ежедневное мытье шампунем может лишить кожу вашего натурального защитного слоя — поэтому волосы начинают вырабатывать больше, чтобы восполнить дефицит. Попробуйте сократить регулярность мытья ваших волос, по крайней мере, мыть всего 2-3 раза в неделю. Ваши волосы будут благодарны вам в перспективе. Переохлаждение Будьте осторожны с кондиционером. Возможно, вы применяете кондиционер, который слишком тяжел для вашего типа волос, он может делать волосы жирнее. Или вы не можете правильно его вымывать, поэтому кондиционер становится еще одной проблемой. И, наконец, избегайте использования вашего кондиционера по всей длине ваших волос, сосредоточьтесь на концах, чтобы избежать появления жирных корней. Чрезмерная чистка Кроме того, что вы можете мыть волосы слишком часто, также вы можете перестараться с глубиной очистки волос. Слишком глубокая очистка приводить к тому, что волосы начинают активнее вырабатывать жир. Старайтесь подобрать такой шампунь, который не будет слишком вымывать естественный жир. Достаточно мягкой очистки, которая избавиться от излишков натурального жира и грязи. Ваша расческа тоже нуждается в мытье Ваша расческа может содержать всевозможные гадости — остатки когда-то использованных вами продуктов для укладки, частицы пыли — это только очевидные загрязнители! Забитая расческа переносит все эти загрязнения на волосы, делая их грязными, поэтому следите за тем, чтобы ваши средства по уходу за волосами очищались должным образом и регулярно. Ваша расческа полна волос Не только средства по уходу и грязь в зубчиках расчески может загрязнить ваши волосы. В расческе могут находиться и ваши старые волосы. На них также может содержаться жир. В итоге использование такой расчески перенесет жир с ваших старых волос на вашу голову. И все старания по борьбе с излишней жирностью будут зря. Вы можете использовать неправильные продукты

Возможно, вы выбираете продукты для укладки, которые не совместимы с вашими волосами. Ищите легкие формулы и избегайте тех, которые обещают «блеск» и «влажность», которые лучше подходят для сухих или тусклых типов волос. Возможно, стоит остановиться на средствах для укладки с пометкой «для жирных волос». Это обезопасит вас при их использовании. Совершайте детоксикацию волос Регулярное использования продуктов для стайлинга приводит к тому, что ваша кожа и волосы забиваются. Если вы часто используете сухой шампунь (как и большинство обладательниц жирных волос), вам стоит заниматься детоксификацией волос, используя очищающий шампунь 2-4 раза в месяц, или продукт, предназначенный для отшелушивания кожи головы. Однако делайте это не слишком часто, чтобы не навредить волосам слишком глубокой очисткой.

Как правильно использовать маску для волос?

Мы ухаживаем за нашими волосами, основываясь на том, что мы читали в журнале или видели по телевизору. Мы уверены, что знаем, как использовать маски для волос, мы наносим их на чистые влажные волосы и через пару минут смываем теплой водой. Так мы питаем волосы, и чаще всего мы в полной уверенности, что делаем все правильно и этот уход полезен для наших волос. Однако эксперты рассказывают, что это не единственный способ наносить маску, возможно, что это можно делать более правильным методом. «Вы не хотите, чтобы вода и кондиционер конкурировали за место в вашей кутикуле волос», — говорит Мона Гохара, доктор медицины, дерматолог из Йельского университета. В основном, когда кутикула волос насыщена водой, она не может поглотить достаточное количество кондиционера. Это означает, что все хорошие вещи, которые вы нанесли на свои влажные волосы, в значительной степени просто покрывают внешний слой ваших прядей, а не действительно увлажняют их изнутри. И это большая трата времени и денег.

Вот почему необходимо применять маску для волос на сухих волосах, так как это неконкурентная зона с точки зрения гидраторов, проникающих в кутикулу. Полезные вещества прямиком попадают внутрь волоса, а не остаются снаружи. При таком использовании вы даете возможность полезным веществам заполнить кутикулу всеми увлажняющими, разглаживающими и питающими ингредиентами из вашего кондиционера, а затем даете воде заполнить все остальное. Конечно, это не критично, вы можете использовать маски для волос и на влажных волосах. Если это качественный лосьон он даст эффект, однако, эффект будет намного меньше. Скорее всего, эффект будет заметен день, максимум, два. Однако кардинально это не изменит качество волос. Но, если вы начнете применять продукты на сухих волосах (можете оставить их на полчаса или даже на час, ваши волосы будут выглядеть заметно блестяще. Это особенно будет заметно, если у вас кудрявые волосы, они станут более послушными и гладкими. «Это действительно простое действие, но это может иметь огромное значение», — говорит доктор Гохара. Если вы будете хотя бы раз в неделю наносить бальзам для волос или кондиционер на сухие волосы, а потом его смывать, то заметете, что эффект будет значительно заметнее, ваши волосы станут более упругими и шелковистыми, даже с теми средствами, которые вы использовали ранее. Ранее были названы секреты, которые позволят сделать ваши волосы более красивыми.