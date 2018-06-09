Этих звезд вы никогда не видели с натуральным цветом волос. Сможете угадать?

А вы знали, что обаятельная блондинка Рэйчел из «Друзей» совсем не похожа на настоящую Энистон? Кто она, настоящая Джен?

Много ли вы видели светловолосых латиноамериканок? То-то и оно. Исполнительница популярных хитов решила, что родной цвет не дает ей выделиться из толпы, и оказалась права.

Сложно поверить, но и Спирс родилась без светлых локонов. Имиджмейкеры намеренно сделали из Бритни мечту американских подростков.

Итальянские корни поп-иконы повлияли не только на эпатажный характер певицы. Сицилийское солнце оставило след и на волосах будущей звезды. Листайте влево.

У Мадонны и Леди Гаги действительно много общего. Им обеим есть что скрывать. Взять даже натуральный цвет волос. Поп-дива известна нам классической блондинкой, хотя на деле таковой не является…

Звезды выбирают не только блонд. К примеру, героиня фильма «Ла-Ла Ленд» решила сменить свой натуральный цвет на рыжий. А какой он был? Смотрите в галерее.

Интересно, стала бы Монро столь популярной, если бы сохранила свой родной цвет волос? Мир полюбил ее сексуальной блондинкой. Поговаривают, что актриса ни в какую не хотела красить волосы. Так кем же она была? Шатенкой, рыжей или брюнеткой?

Идеально гладкие светлые волосы Николь — очередной звездный обман. Но это именно тот случай, когда ложь во благо. С натуральным цветом Кидман не была бы столь эффектной. Угадаете цвет?

Кэти Перри

Еще одно доказательство того, что женщины любят все делать наоборот. Кэти подчеркнула голубой цвет глаз черным цветом волос. Получилось красиво. А как же было раньше?

Родной цвет волос Беллу вполне устраивал. Но с обретением популярности ее стали часто путать с сестрой Джиджи. Чтобы положить этому конец, девушка решилась на кардинальную смену имиджа. А какой оттенок вам нравится больше?

Звезды постоянно нас удивляют!

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