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На волнах: звездные укладки в стиле surf-style
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На волнах: звездные укладки в стиле surf-style 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пляжные локоны — одна из самых популярных голливудских укладок. Звдные красавицы делают ставку на простые прически, не требующие много времени и множества фиксирующих средств. К тому же локоны в стиле «подружки серфера» выглядят эффектнее, чем залитые лаком кудри или другие сложносочиненные прически.
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Кстати, повторить такую прическу легко. Все, что тебе понадобится, — текстурирующий спрей. Распыли его на влажные волосы и высуши их феном, сжимая и разжимая локоны руками. В конце можешь нанести на кончики спрей с морской солью, чтобы придать локонам дополнительную текстуру и зафиксировать. Пять минут — и ты как будто только вернулась с пляжа.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-volnah-zvezdnye-ukladki-v-stile-surf-style/
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